Τα μηνύματα προς τον λαό από τον πρόεδρο της Γαλλίας.

Αυστηρό μήνυμα, καταδικάζοντας τη βία και προειδοποιώντας ότι όσοι συμμετείχαν σε επιθέσεις και καταστροφές θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη στέλνει με διάγγελμα του ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν το βράδυ της Κυριακής 18/10.

«Απευθύνομαι απόψε σε εσάς σε μια στιγμή εξαιρετικά κρίσιμη. Χθες, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ταραχοποιοί που προέρχονταν από μικρές οργανώσεις της άκρας Αριστεράς, στους οποίους προστέθηκε μεγάλος αριθμός παραβατικών στοιχείων, λεηλάτησαν καταστήματα και κατέστρεψαν δημόσια κτίρια. Γιατί να πυρπολήσουν το δημαρχείο της Λιμόζ; Πώς μπορούν να φτάσουν σε αυτό το σημείο; Τίποτα δεν μπορεί να εξηγήσει τέτοιες πράξεις, τίποτα δεν μπορεί να τις δικαιολογήσει. Όλοι μας αισθανόμαστε οργή και ντροπή», τόνισε με έμφαση ο Εμανουέλ Μακρόν, ξεκινώντας το διάγγελμά του προς τον γαλλικό λαό.

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«Χθες, οι δυνάμεις της τάξης, παρά τον επαγγελματισμό που επέδειξαν, δέχθηκαν πρωτοφανή βία. Ζήτησα από την κυβέρνηση να αντλήσει όλα τα απαραίτητα διδάγματα σε επίπεδο πληροφοριών και υπηρεσιών ασφαλείας, ενώ θα υπάρξει πλήρης διαφάνεια. Οι έρευνες θα διεξαχθούν με τη μέγιστη αυστηρότητα», πρόσθεσε ο Εμανουέλ Μακρόν για να συνεχίσει: «Οι δικαστές μας απονέμουν δικαιοσύνη στο όνομά σας και γνωρίζουν πολύ καλά τι περιμένετε από αυτούς. Όσοι προκάλεσαν καταστροφές πρέπει να πληρώσουν. Όσοι επιχείρησαν να ανατρέψουν τη Δημοκρατία θα κληθούν να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους».

Εμανουέλ Μακρόν: «Καταλαβαίνω τους μαθητές του λυκείου και του πανεπιστημίου μας»

«Έχω λάβει διάφορα μέτρα σε διεθνές επίπεδο για να υποστηρίξω τον ενεργειακό μας εφοδιασμό. Αυτές οι προσπάθειες πρέπει να αντικατοπτρίζονται στις τιμές. Γνωρίζω ότι οι Γάλλοι περιμένουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Οι νέοι μας αισθάνονται μια βαθιά ανησυχία για το μέλλον τους, την ικανότητά τους να βρουν τη θέση τους στην κοινωνία. Καταλαβαίνω τους μαθητές του λυκείου και του πανεπιστημίου μας και βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας δέσμευσής μου. Οι φωνές τους πρέπει να ακουστούν. Η ευθύνη μας είναι διπλή: να ακούσουμε την οργή και να υποστηρίξουμε σταθερά τη δημοκρατική τάξη» είπε στη συνέχεια ο πρόεδρος της Γαλλίας.

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«Οι νομάρχες μας θα φτάσουν μέχρι και στο σημείο να απαγορεύσουν ορισμένες συγκεντρώσεις. Καλώ όλα τα πολιτικά κόμματα να καταδικάσουν χωρίς αμφιβολία κάθε μορφή βίας. Η χώρα χρειάζεται τάξη, όχι κλιμάκωση της βίας», ανέφερε ο Μακρόν για να υποστηρίξει στη συνέχεια: «Δεν μπορούμε να ζητήσουμε από τη νεολαία μας να πιστέψει στο μέλλον της χωρίς να καθίσουμε όλοι μαζί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι βουλευτές και οι τοπικές αρχές θα εργαστούν για την εξεύρεση συγκεκριμένων λύσεων ήδη από αυτή την εβδομάδα.

Απέναντι στους ταραξίες, θα είμαστε αδιάλλακτοι. Η ακρόαση και ο διάλογος δεν σημαίνουν αδυναμία. Όλοι όσοι υποστηρίζουν σήμερα ότι επείγει να βγούμε στους δρόμους έχουν μόνο έναν στόχο: να εκτροχιάσουν τη συζήτηση. Οι συζητήσεις δεν πρέπει να γίνονται στους δρόμους και με βία. Πρέπει να γίνονται με σεβασμό, ποτέ με αναταραχή και καταστροφές. Η χώρα μας αξίζει μια ωραία προεδρική εκλογή σε έξι μήνες».