Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες περιόδους κοινωνικής αναταραχής των τελευταίων ετών, μετά τις εκτεταμένες συγκρούσεις, τους εμπρησμούς και τις λεηλασίες που σημειώθηκαν στο περιθώριο μαζικών διαδηλώσεων σε πολλές πόλεις της χώρας.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στέλνει αυστηρό μήνυμα, καταδικάζοντας τη βία και προειδοποιώντας ότι όσοι συμμετείχαν σε επιθέσεις και καταστροφές θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη. Παράλληλα, ο ίδιος θα απευθύνει διάγγελμα προς τον γαλλικό λαό στις 20:00 (τοπική ώρα) - 21:00 (ώρα Ελλάδας) της Κυριακής, όπως ανακοίνωσε το προεδρικό του γραφείο.

Οι εικόνες από το Παρίσι, τη Μασσαλία, τη Λυών και τη Λιμόζ αποτυπώνουν το μέγεθος της έντασης, με καταστήματα να λεηλατούνται, δημόσια κτίρια να δέχονται επιθέσεις και πυρκαγιές να προκαλούν εκτεταμένες ζημιές. Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η κατάσταση στη Λιμόζ, όπου η φωτιά στο δημαρχείο προκάλεσε την κατάρρευση του ιστορικού καμπαναριού του κτιρίου.

«Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία μας»

Ο Γάλλος πρόεδρος καταδίκασε με έντονο τρόπο τα επεισόδια, υπογραμμίζοντας ότι η ελευθερία της διαδήλωσης αποτελεί θεμελιώδες δημοκρατικό δικαίωμα, το οποίο, ωστόσο, δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για επιθέσεις, βανδαλισμούς και λεηλασίες.

Ο Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε παράλληλα τη στήριξή του στις δυνάμεις ασφαλείας, τονίζοντας ότι οι υπεύθυνοι για τις καταστροφές θα διωχθούν και θα τιμωρηθούν. Έστειλε, επίσης, μήνυμα αποφασιστικότητας απέναντι σε όσους, όπως ανέφερε, επιχειρούν να προκαλέσουν χάος και να πλήξουν τους δημοκρατικούς θεσμούς της χώρας.

Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν με βασικά αιτήματα την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη βελτίωση των συνθηκών στη δημόσια εκπαίδευση. Οι διαμαρτυρίες, στις οποίες συμμετείχαν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, εξελίχθηκαν σε πολλές περιπτώσεις σε βίαιες συγκρούσεις, με τις αρχές να αποδίδουν τις καταστροφές σε ομάδες που εκμεταλλεύτηκαν τις συγκεντρώσεις.

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Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των γαλλικών αρχών, περίπου 550.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις σε εθνικό επίπεδο, ενώ οι διοργανωτές έκαναν λόγο για περίπου 800.000 συμμετέχοντες.