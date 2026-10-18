Οι δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και αντλίες νερού για να διαλύσουν ομάδες που συγκρούονταν με την αστυνομία.

Τις πληγές της μετράει η Γαλλία μετά τις πρωτοφανείς σε έκταση ταραχές που ξέσπασαν το Σάββατο (17/10), μετατρέποντας τις μαζικές διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας και της υποβάθμισης των δημόσιων υπηρεσιών σε πεδίο σφοδρών συγκρούσεων. Ο απολογισμός είναι βαρύς, με τουλάχιστον 1.800 συλλήψεις, εκατοντάδες τραυματίες αστυνομικούς, έναν νεκρό διαδηλωτή και εκτεταμένες καταστροφές σε δημόσια κτίρια, καταστήματα και οχήματα.

Η Κυριακή (18/10) βρίσκει μεγάλες γαλλικές πόλεις αντιμέτωπες με εικόνες καταστροφής, καθώς συνεργεία καθαρισμού επιχειρούν να απομακρύνουν καμένα οχήματα, σπασμένα τζάμια και συντρίμμια από τους δρόμους. Από το Παρίσι και τη Μασσαλία μέχρι τη Λυών, το Μπορντό και τη Λιμόζ, οι ζημιές είναι εκτεταμένες, ενώ οι αρχές προσπαθούν να αποτιμήσουν το συνολικό κόστος.

Τουλάχιστον 1.800 συλλήψεις – Εκατοντάδες τραυματίες αστυνομικοί

Ο αριθμός των συλλήψεων αυξήθηκε σημαντικά μέσα σε λίγες ώρες. Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί είχε ανακοινώσει αρχικά 1.200 συλλήψεις και 150 τραυματίες αστυνομικούς και χωροφύλακες, ωστόσο ο νεότερος απολογισμός που παρουσιάστηκε την Κυριακή από τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιές ανέβασε τις συλλήψεις περίπου στις 1.800.

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Σύμφωνα με το Reuters, περισσότεροι από 500 αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων σε ολόκληρη τη χώρα. Μόνο στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού πραγματοποιήθηκαν 855 συλλήψεις, αριθμός που χαρακτηρίστηκε πρωτοφανής από την αστυνομική διεύθυνση της γαλλικής πρωτεύουσας.

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Οι δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και αντλίες νερού για να διαλύσουν ομάδες που συγκρούονταν με την αστυνομία, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις σημειώθηκαν επιθέσεις με πέτρες, αντικείμενα και πυροτεχνήματα.

Νεκρός διαδηλωτής στο Παρίσι

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη γαλλική πρωτεύουσα, όπου ένας διαδηλωτής έχασε τη ζωή του έπειτα από καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Σύμφωνα με το BFMTV, ο άνδρας αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία στη λεωφόρο Ματζεντά, από την οποία περνούσε η πορεία των διαδηλωτών.

Άλλοι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση προσπάθησαν να τον βοηθήσουν, μεταφέροντάς τον μέχρι τον σταθμό πρώτων βοηθειών στην περιοχή Château d'Eau, ωστόσο ο άνδρας κατέληξε έξω από τις εγκαταστάσεις. Η αστυνομική διεύθυνση του Παρισιού επιβεβαίωσε τον θάνατό του, διευκρινίζοντας ότι οφειλόταν σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Δεν έχει ανακοινωθεί ότι ο θάνατός του προκλήθηκε από τις συγκρούσεις.

Στις φλόγες το ιστορικό δημαρχείο της Λιμόζ

Μία από τις σοβαρότερες καταστροφές σημειώθηκε στη Λιμόζ, όπου το ιστορικό δημαρχείο της πόλης, κτίριο του 19ου αιώνα, τυλίχθηκε στις φλόγες. Η πυρκαγιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, ενώ κατέρρευσε και ο πύργος με το ρολόι, προκαλώντας σοκ στους κατοίκους.

Οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο για τεράστια καταστροφή, καθώς σημαντικό μέρος του ιστορικού κτιρίου έχει υποστεί σοβαρές φθορές. Ανάλογες εικόνες καταγράφηκαν και σε άλλες πόλεις. Στη Λυών πυρπολήθηκε το τουριστικό γραφείο στην πλατεία Μπελκούρ, ενώ στη Μασσαλία ομάδες ατόμων εισέβαλαν στο δημαρχείο, προκαλώντας ζημιές.

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Στο Μπορντό σημειώθηκαν επιθέσεις σε καταστήματα και δημόσιες εγκαταστάσεις, με τον δήμαρχο της πόλης να αναφέρει ότι έως και 100 εμπορικές επιχειρήσεις υπέστησαν λεηλασίες.

Λεηλασίες και καταστροφές στο Παρίσι

Η γαλλική πρωτεύουσα βρέθηκε στο επίκεντρο των βίαιων επεισοδίων, με ομάδες κουκουλοφόρων να προκαλούν καταστροφές σε εμπορικούς δρόμους, να σπάνε βιτρίνες και να εισβάλλουν σε καταστήματα. Σε αρκετές περιοχές καταγράφηκαν εμπρησμοί οχημάτων, καταστροφές αστικού εξοπλισμού και λεηλασίες επιχειρήσεων, ενώ οι δρόμοι γέμισαν με σπασμένα γυαλιά και απομεινάρια από τα οδοφράγματα.

Ο δήμαρχος του Παρισιού, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, έκανε λόγο για ιδιαίτερα εκτεταμένες καταστροφές, καταδικάζοντας τα περιστατικά βίας. Την ίδια ώρα, οι δημοτικές αρχές ξεκίνησαν μεγάλης κλίμακας επιχείρηση καθαρισμού και αποκατάστασης των ζημιών, με τους επαγγελματίες να προσπαθούν να προστατεύσουν τις επιχειρήσεις τους.

Πάνω από μισό εκατομμύριο διαδηλωτές

Παρά τις εικόνες βίας, η μεγάλη πλειονότητα των συγκεντρώσεων πραγματοποιήθηκε ειρηνικά, με εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες να κατεβαίνουν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος ζωής, τις χαμηλές αποδοχές και την κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών.

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Σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών, περίπου 550.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, εκ των οποίων 110.000 στο Παρίσι. Οι διοργανωτές ανεβάζουν τη συμμετοχή στις 800.000. Οι διαδηλώσεις συνδέονται με το ευρύτερο κύμα κοινωνικής δυσαρέσκειας που ξεκίνησε από τις κινητοποιήσεις μαθητών για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και τις συνθήκες λειτουργίας των σχολείων και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε κοινωνικά και οικονομικά αιτήματα.

Μακρόν: Θα τιμωρηθούν όσοι προκάλεσαν τις καταστροφές

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, καταδίκασε τα επεισόδια, ξεκαθαρίζοντας ότι όσοι συμμετείχαν σε λεηλασίες και επιθέσεις κατά δημόσιων κτιρίων και επιχειρήσεων θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη. Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υποκύψει στη βία, αποδίδοντας μεγάλο μέρος των επεισοδίων σε ομάδες της ριζοσπαστικής Αριστεράς και σε άτομα που εκμεταλλεύτηκαν τις κινητοποιήσεις για να προκαλέσουν καταστροφές.

Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομίας Ρολάν Λεσκύρ δεσμεύτηκε για την παροχή στήριξης στους επαγγελματίες που υπέστησαν ζημιές, ενώ δήμαρχοι μεγάλων πόλεων ζητούν άμεσα μέτρα αποκατάστασης. Η Γαλλία βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με τις συνέπειες μιας από τις σοβαρότερες ημέρες κοινωνικών ταραχών των τελευταίων ετών. Με τις καταστροφές να καταγράφονται και την πολιτική αντιπαράθεση να εντείνεται, το ερώτημα είναι αν οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση ή αν θα υπάρξει αποκλιμάκωση τις επόμενες ημέρες.