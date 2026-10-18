Η κατάρρευση του καμπαναριού σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου, προκαλώντας σοκ στους κατοίκους.

Σοβαρό πλήγμα υπέστη η ιστορική και αρχιτεκτονική κληρονομιά της Γαλλίας, καθώς το ιστορικό δημαρχείο της Λιμόζ παραδόθηκε στις φλόγες κατά τη διάρκεια επεισοδίων που σημειώθηκαν στην πόλη, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει το εμβληματικό καμπαναριό του, ύψους 43 μέτρων.

Το κτίριο, το οποίο εγκαινιάστηκε το 1883 και αποτελούσε ένα από τα χαρακτηριστικότερα τοπόσημα της γαλλικής πόλης, υπέστη εκτεταμένες ζημιές. Η φωτιά επεκτάθηκε στη στέγη και σε τμήματα του εσωτερικού, ενώ οι αρμόδιες αρχές περιγράφουν την καταστροφή ως ιδιαίτερα σοβαρή.

Συγκλονιστικές εικόνες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τις φλόγες να κατακλύζουν το ιστορικό κτίριο και να απειλούν μεγάλο μέρος της κατασκευής.

{https://x.com/Polymarket/status/2111576453896958030}

{https://x.com/LucasDestrem/status/2111709382366884261}

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{https://x.com/SkyNews/status/2111591952760045834}

Πώς ξέσπασε η πυρκαγιά στο δημαρχείο

Σύμφωνα με δημοσιεύματα γαλλικών μέσων ενημέρωσης, η φωτιά εκδηλώθηκε στο περιθώριο διαδήλωσης κατά της ακρίβειας, όταν ομάδα ατόμων με καλυμμένα χαρακτηριστικά φέρεται να έσπασε τα παράθυρα του δημαρχείου και να εισέβαλε στο εσωτερικό του, βάζοντας φωτιά.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε προς το τέλος της κινητοποίησης, στην οποία συμμετείχαν χιλιάδες άνθρωποι. Παράλληλα, αναφέρθηκαν πυρπολήσεις οχημάτων της αστυνομίας, λεηλασίες καταστημάτων και συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο για να περιορίσουν την πυρκαγιά, ωστόσο οι φλόγες επεκτάθηκαν στη στέγη και στον ξύλινο σκελετό του κτιρίου. Το καμπαναριό κατέρρευσε λίγο πριν από τις 21:00, ενώ υπήρχαν φόβοι για περαιτέρω καταρρεύσεις.

Ο νομάρχης της Haute-Vienne έκανε λόγο για εκτεταμένες καταστροφές, υπογραμμίζοντας ότι το ιστορικό κτίριο έχει σε μεγάλο βαθμό χαθεί. Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως η έκταση των ζημιών ούτε έχει ανακοινωθεί επίσημη εκτίμηση για το συνολικό κόστος αποκατάστασης.

{https://x.com/theinformant_x/status/2111560981696381043}

Το καμπαναριό των 43 μέτρων που σημάδευε τον ορίζοντα της πόλης

Το δημαρχείο της Λιμόζ αποτελεί σημαντικό αρχιτεκτονικό και ιστορικό σημείο αναφοράς για την πόλη. Η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 1883, ενώ ο σχεδιασμός του αποδίδεται στον Γάλλο αρχιτέκτονα Σαρλ-Αλφρέντ Λεκλέρ (Charles-Alfred Leclerc).

Το καμπαναριό, ύψους 43 μέτρων, ξεχώριζε πάνω από τη στέγη και αποτελούσε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά του συγκροτήματος. Η απώλειά του δεν συνιστά μόνο σοβαρή υλική ζημιά, αλλά και πλήγμα σε ένα στοιχείο που είχε συνδεθεί με την εικόνα και την ιστορική ταυτότητα της Λιμόζ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα διακοσμητικά στοιχεία του κτιρίου. Η πρόσοψή του περιλάμβανε ψηφιδωτά με απεικονίσεις σημαντικών προσωπικοτήτων της πόλης, ενώ μπροστά από την είσοδο βρίσκεται κρήνη που κατασκευάστηκε από πορσελάνη, μπρούντζο και γρανίτη.

Το δημαρχείο έχει ενταχθεί στο καθεστώς προστασίας των ιστορικών μνημείων της Γαλλίας από το 1975, γεγονός που αναδεικνύει την πολιτιστική και αρχιτεκτονική αξία του.

Παραμένει, ωστόσο, αδιευκρίνιστο ποια από τα ιστορικά διακοσμητικά στοιχεία και τα αντικείμενα που βρίσκονταν στο εσωτερικό του έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί. Για την πλήρη αποτίμηση της απώλειας θα απαιτηθεί λεπτομερής έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

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Η αντίδραση του δημάρχου και η πίεση στην αστυνομία

Την επίθεση στο δημαρχείο καταδίκασε ο δήμαρχος της Λιμόζ, Γκιγιόμ Γκερέν (Guillaume Guérin), εκφράζοντας την αγανάκτησή του για την καταστροφή ενός ιστορικού κτιρίου που αποτελεί μέρος της ταυτότητας της πόλης.

Παρά τις σοβαρές ζημιές, διαβεβαίωσε ότι θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε οι δημοτικές υπηρεσίες να συνεχίσουν να λειτουργούν και να εξυπηρετούν τους πολίτες.

Ο ίδιος αναφέρθηκε, επίσης, στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι αστυνομικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, υποστηρίζοντας ότι τα διαθέσιμα μέσα απώθησης και διάλυσης συγκεντρώσεων είχαν εξαντληθεί ήδη από τις 15:15.