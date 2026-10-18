Ερευνούν τα αίτια του περιστατικού οι Αρχές.

Τραγική εξέλιξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στο Παρίσι, καθώς ένας διαδηλωτής έχασε τη ζωή του έπειτα από αδιαθεσία που αισθάνθηκε την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η κινητοποίηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του γαλλικού τηλεοπτικού δικτύου BFMTV, το περιστατικό σημειώθηκε στη λεωφόρο Ματζεντά (Boulevard Magenta), από την οποία πέρασε η πορεία των διαδηλωτών.

Ο άνδρας αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και κατέρρευσε, με άλλους διαδηλωτές να σπεύδουν να τον βοηθήσουν. Στη συνέχεια, τον μετέφεραν μέχρι τον σταθμό πρώτων βοηθειών του Château d'Eau, ωστόσο ο άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή έξω από τις εγκαταστάσεις.

Η Αστυνομική Διεύθυνση του Παρισιού επιβεβαίωσε τον θάνατο, αναφέροντας στον τελευταίο επίσημο απολογισμό της ότι «ένα άτομο έχασε τη ζωή του έπειτα από καρδιοαναπνευστική ανακοπή».

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.