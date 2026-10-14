Καθημερινά και για έναν μήνα, ένας τυχερός πελάτης του προγράμματος EKO Smile κερδίζει το Πετρέλαιο Θέρμανσης της χρονιάς!

Η ΕΚΟ, μέλος της HELLENiQ ENERGY, επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά τη δέσμευσή της να βρίσκεται δίπλα στους καταναλωτές. Από τις 15 Οκτωβρίου μπορούν να προμηθευτούν ΕΚΟ Πετρέλαιο Θέρμανσης με τιμή εκκίνησης 1,49€* και δυνατότητα εξόφλησης σε έως 12 άτοκες δόσεις, με πιστωτικές κάρτες ελληνικών τραπεζών.

Παράλληλα, ένας πελάτης κάθε μέρα και έως τις 16 Νοεμβρίου θα κερδίζει το ΕΚΟ Πετρέλαιο Θέρμανσης της χρονιάς με αυτόματη συμμετοχή σε κλήρωση. Προϋπόθεση είναι να είναι μέλος του προγράμματος EKO Smile και να χρησιμοποιεί την κάρτα EKO Smile (φυσική ή ψηφιακή) κατά την αγορά Πετρελαίου Θέρμανσης.

Δυνατότητα εξόφλησης σε έως και 12 άτοκες δόσεις

Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Ελλάδα, η ΕΚΟ διασφαλίζει την αξιόπιστη και έγκαιρη παράδοση Πετρελαίου Θέρμανσης σε κάθε γωνιά της χώρας, με έμφαση στην ποιότητα και την εξυπηρέτηση. Οι παραγγελίες μπορούν να πραγματοποιηθούν τηλεφωνικά στο 18198 ή στο 210 7725555, μέσω των επιλεγμένων πρατηρίων ΕΚΟ σε όλη την Ελλάδα, καθώς και online μέσα από το EKO App.

*Η τιμή εκκίνησης ισχύει για τηλεφωνικές παραγγελίες στα 18198, 210 7725555, ή online μέσω του ΕΚΟ App για Αττική και Θεσσαλονίκη