Το πρόβλημα που εγκυμονεί κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και οδήγησε στην εντολή ανάκλησης - Τι να προσέξουν οι καταναλωτές.

Στην ανάκληση τοστιέρας που διατέθηκε στην ελληνική αγορά προχωρούν οι αρμόδιες αρχές, καθώς το προϊόν παρουσιάζει σοβαρούς κινδύνους για τους καταναλωτές. Σύμφωνα με ενημέρωση από το δελτίο για τα µη ασφαλή προϊόντα του Eυρωπαικού Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) η ανάκληση αφορά την τοστιέρα HUMAN HU-132, τύπου/μοντέλου H206A, η οποία έχει διατεθεί μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών όπως το Skroutz και το Shopflix.

Ποιο είναι το πρόβλημα

Σύμφωνα με την κοινοποίηση ασφαλείας, το προϊόν παρουσιάζει κατασκευαστικό πρόβλημα στο καλώδιο τροφοδοσίας. Συγκεκριμένα, ο αγωγός γείωσης είναι μικρότερος από τους αγωγούς που μεταφέρουν ρεύμα. Σε περίπτωση που το καλώδιο μετακινηθεί ή αποσπαστεί από το σημείο συγκράτησής του, υπάρχει κίνδυνος να αποσυνδεθεί πρώτα η γείωση, ενώ οι ενεργοί αγωγοί παραμένουν συνδεδεμένοι. Ως αποτέλεσμα, μεταλλικά προσβάσιμα μέρη της συσκευής ενδέχεται να παραμείνουν χωρίς γείωση.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και φωτιάς

Το συγκεκριμένο πρόβλημα μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, εγκαύματα ή ακόμη και φωτιά. Το προϊόν κρίθηκε ότι δεν συμμορφώνεται με τις σχετικές απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ασφάλεια του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, καθώς και με τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας για ηλεκτρικές συσκευές μαγειρέματος.

Η τοστιέρα κρίθηκε ότι δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας Χαμηλής Τάσης, καθώς και με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60335-2-9 και EN 60335-1. Οι συγκεκριμένες προδιαγραφές αφορούν την ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών οικιακής και παρόμοιας χρήσης.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν διατάξει την ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς καταναλωτές. Οι καταναλωτές που διαθέτουν τη συγκεκριμένη τοστιέρα καλούνται να ελέγξουν τα στοιχεία της συσκευής και να μην την χρησιμοποιούν εφόσον διαπιστώσουν ότι πρόκειται για το μοντέλο που περιλαμβάνεται στην ειδοποίηση.

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Αυτή είναι η τοστιέρα που ανακαλείται

Μάρκα: HUMAN

Μοντέλο: HU-132

Τύπος: H206A

Barcode: 9780201746625

Χώρα προέλευσης: Ελλάδα

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο η τοστιέρα είχε διατεθεί μέσω διαδικτυακών καταστημάτων και πλατφορμών, μεταξύ άλλων μέσω των Skroutz και Shopflix, ενώ αναφέρονται επίσης τα BestPrice, CosmoMarket και PrettyHome. Οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους τη συγκεκριμένη τοστιέρα καλούνται να ελέγξουν άμεσα αν το προϊόν τους αντιστοιχεί στα στοιχεία της ανάκλησης και να ακολουθήσουν τις οδηγίες επιστροφής ή ανάκλησης.