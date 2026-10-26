Από την Pizza Fan στο Χωριάτικο, τι απαντά η Aktor για την σιδηροδρομική σύνδεση Λάρισας – Βόλου, η M Παραχωρήσεις, η Zeus + Dione και τέλος εποχής για την Bluehouse Capital Hellas

Από την Pizza Fan στο Χωριάτικο

Η είδηση της σύλληψης του Άγγελου Γιαννακόπουλου, ιδρυτή της αλυσίδας αρτοποιείων Το Χωριάτικο, δεν προκάλεσε στην αγορά τον ίδιο αιφνιδιασμό με εκείνη του Κωνσταντίνου Αντάρα της Pizza Fan. Και αυτό γιατί, σε αντίθεση με την περίπτωση της Pizza Fan, το όνομα του Άγγελου Γιαννακόπουλου δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά στο αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ. Κατά το παρελθόν είχε απασχολήσει επανειλημμένα τη δημοσιότητα, καθώς είχε συνδεθεί με αστυνομικές έρευνες, δικαστικές υποθέσεις και σοβαρές δικογραφίες, ανεξάρτητα από την τελική έκβασή τους. Άλλωστε, η διαδρομή της αλυσίδας Το Χωριάτικο, που ξεκίνησε το 1997 από ένα αρτοποιείο στην οδό Μιχαήλ Βόδα και εξελίχθηκε σε δίκτυο καταστημάτων, είχε κατά καιρούς βρεθεί στη σκιά υποθέσεων που αφορούσαν τον ιδρυτή της.

Πέρα, όμως, από το αστυνομικό σκέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σημερινή εικόνα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Άγγελου Γιαννακόπουλου. Μια αναζήτηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) αναδεικνύει εκκρεμότητες σε αρκετές εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν ο ίδιος ή μέλη της οικογένειάς του. Ορισμένες εμφανίζονται σε καθεστώς «Αναστολής Καταχώρισης Επιχείρησης», λόγω μη δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων ή άλλων εγγράφων που προβλέπονται από τις υποχρεώσεις εταιρικής δημοσιότητας.

Υπάρχει, πάντως, και μια ευρύτερη διάσταση που δεν περνά απαρατήρητη. Οι συλλήψεις που συνδέονται με τις υποθέσεις των αλυσίδων. Το Χωριάτικο και Pizza Fan έρχονται σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με σειρά ανοιχτών μετώπων. Από το «Basketgate» και τις εξελίξεις γύρω από το τουρκολιβυκό μνημόνιο έως το ζήτημα της Μονής Σινά, η επικαιρότητα περιλαμβάνει υποθέσεις που έχουν προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση για τους κυβερνητικούς χειρισμούς, τα λάθη και τις παραλείψεις. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η χρονική σύμπτωση των αστυνομικών επιχειρήσεων τροφοδοτεί ερωτήματα και συζητήσεις, χωρίς, πάντως, να προκύπτει από μόνη της κάποια σύνδεση ανάμεσα στις συλλήψεις και την πολιτική συγκυρία.

Τι απαντά η Aktor για το έργο Λάρισα – Βόλος

Παράταση ενός έτους, έως τις 28 Ιουλίου 2027, έλαβε η Aktor για την ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης της σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισας – Βόλου, με την εταιρεία να προαναγγέλλει στο Dnews.gr προσφυγή κατά του σκέλους της απόφασης του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που της αποδίδει ευθύνη για μέρος των καθυστερήσεων. Απαντώντας σε ερωτήματα της στήλης, η Aktor υποστηρίζει ότι το αίτημά της για παράταση στηρίχθηκε σε νόμιμους λόγους, οι οποίοι δεν οφείλονται σε δική της υπαιτιότητα. Εμφανίζεται, μάλιστα, βέβαιη ότι θα δικαιωθεί, επισημαίνοντας πως η ίδια η αρμόδια υπηρεσία αναγνώρισε τη βασιμότητα του αιτήματος και ότι οι περισσότεροι λόγοι που επέβαλαν τη μετάθεση των προθεσμιών δεν συνδέονται με ευθύνη της αναδόχου.

Το έργο, συμβατικής αξίας 140,64 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, αφορά στην αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσαν οι θεομηνίες Daniel και Elias στη σιδηροδρομική σύνδεση Λάρισας – Βόλου. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα απαιτητική εργολαβία, καθώς οι παρεμβάσεις δεν περιορίζονται στην επισκευή της υφιστάμενης γραμμής, αλλά περιλαμβάνουν ουσιαστικά την ανακατασκευή σημαντικών τμημάτων της, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς της απέναντι σε μελλοντικά πλημμυρικά φαινόμενα. Το βασικό αντικείμενο της εργολαβίας εκτείνεται σε περίπου 50 χιλιόμετρα και περιλαμβάνει την αποξήλωση της παλαιάς σιδηροδρομικής επιδομής, την κατασκευή νέων επιχωμάτων, την εξυγίανση του εδάφους, την τοποθέτηση νέων σιδηροτροχιών και στρωτήρων, καθώς και την κατασκευή υδραυλικών έργων για την απορροή των ομβρίων. Προβλέπεται επίσης η αντικατάσταση παλαιών μεταλλικών γεφυρών με νέες από οπλισμένο σκυρόδεμα και η αποκατάσταση ισόπεδων διαβάσεων.

Βαρύτητα έχει η ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας, καθώς η νέα υποδομή σχεδιάζεται ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Σε τμήματα της χάραξης προβλέπεται διεύρυνση του σώματος της γραμμής από 3,70 σε 7,50 μέτρα, προκειμένου να δημιουργηθεί ο απαραίτητος χώρος για τις υποδομές της μελλοντικής ηλεκτροκίνησης. Στα σημαντικά τεχνικά έργα περιλαμβάνονται οι παρεμβάσεις στη γέφυρα της Χάλκης, μήκους περίπου 600 μέτρων, καθώς και η κατασκευή νέας γέφυρας στην περιοχή πριν από το Λατομείο Βόλου. Η συνολική αναβάθμιση της σιδηροδρομικής σύνδεσης συμπληρώνεται από ξεχωριστή εργολαβία για την εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης, σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και του ευρωπαϊκού συστήματος ελέγχου συρμών ETCS Level 1. Πρόκειται για παρεμβάσεις που αποσκοπούν όχι μόνο στην επαναλειτουργία της γραμμής, αλλά και στον εκσυγχρονισμό της.

Σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, απομένει να εκτελεστεί περίπου το 65% του φυσικού αντικειμένου της εργολαβίας της Aktor, γεγονός που οδήγησε στην έγκριση δωδεκάμηνης παράτασης, με νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης την 28η Ιουλίου 2027. Η διαφωνία, ωστόσο, δεν αφορά στη χορήγηση της παράτασης, αλλά τον τρόπο με τον οποίο επιμερίζονται οι ευθύνες για τις καθυστερήσεις. Από τις συνολικά 365 ημέρες, το υπουργείο αναγνωρίζει τις 162 ως καθυστέρηση χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου, ενώ αποδίδει τις υπόλοιπες 203 ημέρες στην Aktor, με τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία συνέπειες.

Η εταιρεία αμφισβητεί αυτή την κρίση, θεωρώντας ότι δεν έχουν ληφθεί επαρκώς υπόψη όλες οι συνθήκες που επηρέασαν την πορεία των εργασιών. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε απάντησή της στο Market Maven: «H ανάδοχος eταιρεία μας υπέβαλλε νόμιμο αίτημα παράτασης βασιζόμενο σε νόμιμους λόγους παράτασης, που δεν οφείλονταν σε υπαιτιότητά της. Η απόφαση της Υπηρεσίας αναγνώρισε το βάσιμο του αιτήματος παράτασης καθώς και ότι οι πλείονες λόγοι που δικαιολογούν παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης του έργου δεν οφείλονταν σε υπαιτιότητα της αναδόχου».

Πράγματι, στην απόφαση αναγνωρίζονται καθυστερήσεις που συνδέονται με τις ζημιές από την κακοκαιρία Byron, τις αγροτικές κινητοποιήσεις, τα αρχαιολογικά ευρήματα και τις εργασίες αποξήλωσης της υφιστάμενης γραμμής. Αντίθετα, δεν έγιναν δεκτές άλλες αιτίες που επικαλέστηκε η Aktor, όπως η ανάγκη εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών για την ανακατασκευή επιχωμάτων, οι δυσκολίες στην προμήθεια σιδηροδρομικών υλικών λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι εκκρεμότητες σε άλλη σιδηροδρομική εργολαβία που επηρεάζουν την πρόσβαση στον Βόλο και οι καθυστερήσεις στην αδειοδότηση εργασιών στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης. Η εταιρεία θεωρεί αδικαιολόγητη την απόρριψη αυτών των επιχειρημάτων, σημειώνοντας παράλληλα ότι η μη αποδοχή του συνόλου των αιτιάσεων ενός αναδόχου δεν αποτελεί ασυνήθιστη πρακτική στις δημόσιες συμβάσεις. «Εντούτοις, αβασίμως απέρριψε κάποιους εκ των επιμέρους λόγων στους οποίους βασιζόταν το αίτημα (εν πολλοίς αποτελεί και πρακτική των Αναθετουσών Αρχών να μην αποδέχονται το σύνολο των λόγων που προβάλλει ο ανάδοχος)», αναφέρει στην απάντησή της.

Σε κάθε περίπτωση, η Aktor ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί το επίμαχο σκέλος της απόφασης και θα επιδιώξει την ανατροπή του, αξιοποιώντας τα δικαιώματα που της παρέχουν η νομοθεσία και η σύμβαση. Όπως επισημαίνει: «Η εταιρεία μας θα ασκήσει τα δικαιώματά της που απορρέουν από το Νόμο και τη Σύμβαση, προσφεύγοντας κατά του μη νόμιμου σκέλους της ως άνω απόφασης και θεωρεί απολύτως βέβαιο το ότι οι ισχυρισμοί της θα γίνουν πλήρως αποδεκτοί. Ως εκ τούτου θεωρεί ότι ουδεμία αρνητική συνέπεια θα επέλθει σε βάρος της από την ως άνω εν μέρει εσφαλμένη απόφαση της Υπηρεσίας».

Η Metlen και η Μ Παραχωρήσεις

Ολοκληρώθηκε η μεταφορά του κλάδου παραχωρήσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) της Metlen στη Μ Παραχωρήσεις, με την εταιρεία να ενισχύει σημαντικά την οικονομική της βάση. Μετά τη μεταφορά, το μετοχικό κεφάλαιο της Μ Παραχωρήσεις αυξάνεται από τα 50 εκατ. ευρώ στα 155,06 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που συνοδεύουν τη διαδικασία, η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων που μεταφέρονται στη Μ Παραχωρήσεις υπολογίζεται σε 108 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ποσό υπερδιπλάσιο από τα 51,46 εκατ. ευρώ που ήταν καταγεγραμμένα στα λογιστικά βιβλία στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Η διαφορά των 56,54 εκατ. ευρώ προέκυψε από την ανεξάρτητη αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων. Αυτό σημαίνει ότι η αξία τους εκτιμήθηκε σημαντικά υψηλότερα και όχι ότι η εταιρεία εισέπραξε επιπλέον χρήματα. Το μεγαλύτερο μέρος της αξίας αφορά μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία, στα οποία περιλαμβάνονται συμμετοχές του κλάδου. Η αξία τους υπολογίστηκε σε 69,75 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 17 εκατ. ευρώ που εμφανίζονταν προηγουμένως στα βιβλία. Παράλληλα, στη Μ Παραχωρήσεις μεταφέρονται απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες, αξίας 38,26 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, οι υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στη μεταφορά είναι αρκετά χαμηλότερες και φτάνουν τα 2,94 εκατ. ευρώ. Έτσι, αφού αφαιρεθούν οι συγκεκριμένες οφειλές από την αξία των περιουσιακών στοιχείων, η καθαρή αξία του κλάδου διαμορφώνεται στα 105,06 εκατ. ευρώ.

Η Bluehouse Capital Hellas

Την ουσιαστική διακοπή της επιχειρηματικής της δραστηριότητας γνωστοποίησε η Bluehouse Capital Hellas, η οποία, ανήκει στους επιχειρηματίες Βίκτωρ Πιζάντε και Μπάμπη Πανδή. Η εταιρεία, που δραστηριοποιείτο από το 2005 στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών και της ανάπτυξης ακινήτων, αναφέρει στις οικονομικές καταστάσεις της για το 2025 ότι το 2026 διέκοψε τις δραστηριότητες της και δεν προβλέπεται επανέναρξη των εργασιών της. Η εξέλιξη έρχεται έπειτα από μια χρονιά σημαντικής υποχώρησης των οικονομικών της μεγεθών. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στις 452.289 ευρώ, έναντι 615.335 ευρώ το 2024, καταγράφοντας πτώση 26,5%. Τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν στις 27.097 ευρώ, από 36.866 ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων περιορίστηκαν στις 34.740 ευρώ, έναντι 47.264 ευρώ την προηγούμενη χρήση. Αισθητή ήταν και η μείωση των ταμειακών διαθεσίμων, τα οποία υποχώρησαν στις 188.806 ευρώ, από 501.184 ευρώ, σημειώνοντας πτώση 62,3%. Τέλος, η συνολική περιουσία της εταιρείας περιορίστηκε στις 467.653 ευρώ, από 798.114 ευρώ, ενώ οι εμπορικές απαιτήσεις μειώθηκαν στις 111.689 ευρώ, έναντι 146.948 ευρώ.

Η Zeus + Dione

Αύξηση των πωλήσεων, αλλά και διεύρυνση των ζημιών, κατέγραψε το 2025 η ελληνική εταιρεία μόδας Zeus + Dione, την οποία έχουν ιδρύσει οι Μαρέβα Γκραμπόφσκι και Δήμητρα Κολοτούρα. Ο κύκλος εργασιών της Zeus + Dione διαμορφώθηκε το 2025 στα 5,44 εκατ. ευρώ, έναντι 4,31 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 26,4%. Η αύξηση των πωλήσεων συνοδεύτηκε από βελτίωση του μικτού κέρδους, το οποίο ανήλθε στα 2,98 εκατ. ευρώ, από 1,97 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, τα έξοδα διοίκησης αυξήθηκαν στα 1,66 εκατ. ευρώ, από 1,06 εκατ. ευρώ, ενώ τα έξοδα διάθεσης, που συνδέονται με την εμπορική δραστηριότητα, ανήλθαν στα 1,47 εκατ. ευρώ, έναντι 977.000 ευρώ το 2024. Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία εμφάνισε λειτουργικές ζημιές 54.343 ευρώ, έναντι λειτουργικών κερδών 14.275 ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η επιβάρυνση από το κόστος χρηματοδότησης, το οποίο σχεδόν τριπλασιάστηκε, φτάνοντας τις 472.120 ευρώ, από 162.993 ευρώ το 2024. Έτσι, οι καθαρές ζημιές της Zeus + Dione διαμορφώθηκαν στις 511.465 ευρώ, έναντι ζημιών 16.640 ευρώ το προηγούμενο έτος.

Στο μέτωπο της διεθνούς παρουσίας, η Zeus + Dione προχώρησε προ 15 μηνών στην ίδρυση θυγατρικής στη Γαλλία, με έδρα το Παρίσι και μετοχικό κεφάλαιο 10.000 ευρώ. Η νέα εταιρεία έχει ως αντικείμενο το εμπόριο ενδυμάτων, υποδημάτων και αξεσουάρ, καθώς και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον χώρο της μόδας. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, μέχρι και σήμερα η γαλλική θυγατρική δεν έχει αναπτύξει δραστηριότητα.

Ψήφος εμπιστοσύνης στον Ανδρέα Αθανασόπουλο

Ψήφο εμπιστοσύνης στον Διευθύνοντα Σύμβουλό της, Ανδρέα Αθανασόπουλο, αποτελεί η απόφαση της Olympia Group να αναθεωρήσει το πακέτο αποδοχών του για την τριετία 2027-2029. Η κίνηση δείχνει την πρόθεση του ομίλου να διατηρήσει τον σημερινό επικεφαλής του στο τιμόνι έως το 2029, συνδέοντας παράλληλα τις αμοιβές του με την πορεία των επενδύσεων και την αύξηση της αξίας του χαρτοφυλακίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Olympia Group ενέκρινε την τροποποίηση της σύμβασης εργασίας του Ανδρέα Αθανασόπουλου, καθώς και του προγράμματος πρόσθετων αμοιβών και μπόνους. Το νέο πλαίσιο καλύπτει την περίοδο 2027-2029 και προβλέπει, πέρα από τις σταθερές αποδοχές, ετήσια μπόνους βάσει στόχων και μακροπρόθεσμα κίνητρα που συνδέονται με την αύξηση της καθαρής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του ομίλου και την πώληση επενδυτικών συμμετοχών. Στην πράξη, όσο καλύτερα αποδίδουν οι επενδύσεις της Olympia Group και όσο μεγαλύτερη αξία δημιουργείται από τις κινήσεις του ομίλου, τόσο μεγαλύτερες μπορεί να είναι και οι πρόσθετες αμοιβές του CEO. Η συμφωνία για τις αποδοχές της επόμενης τριετίας αποτελεί σαφή ένδειξη ότι ο όμιλος επενδύει στη συνέχιση της συνεργασίας με τον Ανδρέα Αθανασόπουλο σε βάθος χρόνου, με ορίζοντα τουλάχιστον το τέλος του 2029. Αν και το ύψος των νέων αποδοχών δεν δημοσιοποιείται, οι όροι διαμορφώθηκαν έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, με τη συνδρομή της διεθνούς συμβουλευτικής εταιρείας Korn Ferry.

Η Damco Energy

Μείωση κερδών και κύκλου εργασιών κατέγραψε το 2025 ο όμιλος Damco Energy της οικογένεια Κοπελούζου, διατηρώντας ωστόσο θετική κερδοφορία και ενισχύοντας τα ταμειακά του διαθέσιμα. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Damco Energy διαμορφώθηκε το 2025 στα 217,5 εκατ. ευρώ, έναντι 306,5 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας πτώση 29%. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 45,5 εκατ. ευρώ, έναντι 51,4 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας μείωση 11,4%. Μεγαλύτερη ήταν η υποχώρηση των κερδών προ φόρων, τα οποία περιορίστηκαν στα 51,85 εκατ. ευρώ, από 63,7 εκατ. ευρώ το 2024. Αντίστοιχα, τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 51,1 εκατ. ευρώ, έναντι 66,8 εκατ. ευρώ. Στο τέλος του 2025, τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ανέρχονταν σε 110,4 εκατ. ευρώ, έναντι 28,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Την ίδια στιγμή, οι συνολικές υποχρεώσεις μειώθηκαν στα 78,8 εκατ. ευρώ, από 109,6 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν στα 356,2 εκατ. ευρώ, έναντι 296 εκατ. ευρώ. Η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του ομίλου διαμορφώθηκε στα 435,6 εκατ. ευρώ, από 405,9 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Η Αβγά Βλαχάκη

Αύξηση πωλήσεων, αλλά μείωση κερδών και σημαντική υποχώρηση των ταμειακών διαθεσίμων κατέγραψε το 2025 η εταιρεία Αβγά Βλαχάκη. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 22,56 εκατ. ευρώ, έναντι 19,34 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 16,6%. Ωστόσο, τα κέρδη προ φόρων περιορίστηκαν στα 1,73 εκατ. ευρώ, από 1,82 εκατ. ευρώ, καθώς το κόστος παραγωγής και διάθεσης αυξήθηκε ταχύτερα από τις πωλήσεις. Τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν στα 1,05 εκατ. ευρώ, από 2,38 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν στα 7 εκατ. ευρώ, έναντι 5,13 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία ενίσχυσε πάντως τις επενδύσεις της, με την αξία των παγίων να φτάνει τα 9,9 εκατ. ευρώ, από 7,57 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι ο ορκωτός ελεγκτής διατύπωσε γνώμη με επιφύλαξη για τις οικονομικές καταστάσεις του 2025, επισημαίνοντας δύο λογιστικά ζητήματα. Το πρώτο αφορά συμμετοχή ύψους 250.000 ευρώ στην εταιρεία Κάρυες Μονοπρόσωπη ΑΕ, για την οποία, σύμφωνα με τον ελεγκτή, δεν έχει διενεργηθεί η απαιτούμενη απομείωση. Ως αποτέλεσμα, οι συμμετοχές, τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά το συγκεκριμένο ποσό. Η δεύτερη παρατήρηση αφορά τη μη σχηματισθείσα πρόβλεψη για αποζημιώσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης, ύψους περίπου 166.000 ευρώ. Σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου, η παράλειψη αυτή έχει ως αποτέλεσμα τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά 166.000 ευρώ και τα αποτελέσματα της χρήσης κατά 34.900 ευρώ.

Το Αεροδρόμιο Καλαμάτας

Σύγκρουση συμφερόντων διαπιστώθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Kalamata Airport, της εταιρείας που έχει αναλάβει το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, κατά τη διαδικασία έγκρισης σύμβασης διαχείρισης με τη Fraport ManCo. Το ζήτημα προέκυψε καθώς δύο από τα τέσσερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχουν παράλληλα και στη διοίκηση της εταιρείας με την οποία πρόκειται να συναφθεί η συμφωνία. Πρόκειται για τους Holger Schaefers και Charles Weinland, οι οποίοι κατέχουν θέσεις στα διοικητικά συμβούλια και των δύο εταιρειών. Εξαιτίας της διπλής αυτής ιδιότητας, δεν κατέστη δυνατή η συγκέντρωση της απαιτούμενης απαρτίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Kalamata Airport, με αποτέλεσμα το θέμα να παραπεμφθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Στη βάση αυτή, οι μέτοχοι ενέκριναν στις 21 Οκτωβρίου τη σύναψη της σύμβασης διαχείρισης με τη Fraport ManCo, χορηγώντας την ειδική άδεια που προβλέπει η νομοθεσία για συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών. Σημειώνεται ότι τόσο η Kalamata Airport όσο και η Fraport ManCo ελέγχονται από τη γερμανική Fraport AG, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη συγκεκριμένη διαδικασία έγκρισης. Η άδεια έχει ισχύ έξι μηνών, ενώ η σύμβαση θα τεθεί σε εφαρμογή από την ημερομηνία υπογραφής της.