Η πανεκπαιδευτική κινητοποίηση της 21ης Οκτωβρίου τρομάζει την κυβέρνηση.

Είναι μεταδοτικός ο ιός των μαθητικών κινητοποιήσεων που συγκλονίζουν τη Γαλλία και την Αλβανία, ενώ κλιμακώνονται στο Βέλγιο και την Ιταλία; Μια απάντηση θα δοθεί την Τετάρτη, ημέρα πανεκπαιδευτικής κινητοποίησης:

- Η ΟΛΜΕ έχει προκηρύξει στάση εργασίας και συγκέντρωση στις 12:00 στα Προπύλαια, καταγγέλλοντας τουλάχιστον 15.000 ακάλυπτα κενά εκπαιδευτικών.

- Η ΔΟΕ έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία, με συγκεντρώσεις στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις.

- Το Συντονιστικό Μαθητών Αθήνας καλεί σε μαθητικές κινητοποιήσεις και κλείσιμο σχολείων.

- Οι φοιτητικοί σύλλογοι οργανώνουν δράσεις στο Σύνταγμα από την προηγούμενη ημέρα.

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Το σύνθημα είναι ήδη έτοιμο: «Σε Ελλάδα και Γαλλία παντού ξεσηκωμός, ίδιος ο εχθρός». Η μαζικότητα της συμμετοχής και η δυναμική επανάληψης της κινητοποίησης θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τη στάση της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Γιατί η απόσταση ανάμεσα στην έκφραση κατανόησης για τα αιτήματα και της ενεργητικής εμπλοκής στη διεκδίκηση είναι μεγάλη. Όπως και εκείνη ανάμεσα στην πρόσκληση για διάλογο και στην καταστολή.

Α.