Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο εκ των κορυφαίων συνταγματολόγων.

«Βουλευτής είσαι, όχι σερβιτόρος», είπε στον αέρα ο Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος σε ανακοίνωση βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.

Έντονο το σχόλιο του εκ των κορυφαίων συνταγματολόγων Ξενοφώντα Κοντιάδη, που χαρακτηρίζει «αδιανόητο» το σχόλιο.

Γράφει σε ανάρτησή του ο εκ των κορυφαίων συνταγματολόγων:

«Υπουργός με καθημερινή παρουσία στα ΜΜΕ σχολίασε σήμερα απαξιωτικά σε τηλεοπτική εκπομπή μία ανακοίνωση που εξέδωσε βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, απευθύνοντάς του την αδιανόητη φράση "Βουλευτής είσαι, όχι σερβιτόρος".

Διερωτώμαι, σε μία χώρα όπου στον κλάδο της εστίασης εργάζονται 420.000 άνθρωποι, ανάμεσά τους περίπου οι μισοί νέοι, πολλοί πτυχιούχοι, πώς τολμάει να εκστομίζει αυτή τη φράση ένας υπουργός; Έχει χαθεί κάθε ίχνος αυτοσυνειδησίας και ενσυναίσθησης εκεί, στις αποκαλούμενες "πολιτικές ελίτ";

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Όχι κύριε υπουργέ, οι σερβιτόροι δεν έχουν ούτε περιορισμένη αξιοπρέπεια, ούτε λιγότερη παρρησία, ούτε μικρότερο σθένος από εσάς.

Ενδεχομένως μάλιστα να έχουν περισσότερα, αφού κάνουν μία σκληρή δουλειά, αντιμετωπίζοντας συχνά αγένεια και απρέπεια πάνω στην εργασία τους.

Εκτός των άλλων, είμαι βέβαιος ότι δεν είναι λίγοι ανάμεσα στους ανθρώπους που εργάζονται στην εστίαση, οι οποίοι θα τιμούσαν το βουλευτικό αξίωμα περισσότερο από πολλούς βουλευτές που το ευτελίζουν κατ' εξακολούθηση.

Σε ποιον κάνει εντύπωση η αποστροφή των πολιτών για τους όρους που διεξάγεται ο πολιτικός διάλογος, όταν ακούν τέτοιες φράσεις σε εκπομπές υψηλής τηλεθέασης; Και γιατί δεν αντιδρούν, πρώτοι από όλους, οι φιλοξενούντες δημοσιογράφοι;

Επιτέλους, έχουμε πάθει μιθριδατισμό στην ευτέλεια, την υποτίμηση του κόσμου της εργασίας και την έπαρση, επειδή λαμβάνουμε επί χρόνια, κάθε μέρα, αυτό το επικοινωνιακό-πολιτικό δηλητήριο;

Πώς μπορεί να μην δώσει κανείς δίκιο στους νέους ανθρώπους που εξεγείρονται, όταν εκτός από τα σοβαρά προβλήματα στην απασχόληση, τη στέγαση, το βιοτικό επίπεδο προστίθενται οι προσβολές, η αλαζονεία και η προπέτεια;

Οι σερβιτόροι και όλοι οι εργαζόμενοι, κάθε πολίτης, δικαιούνται σεβασμό και όχι υποτίμηση, αν μη τι άλλο από εκείνους που έχουν ταχθεί ως βουλευτές και υπουργοί στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος».

Να δούμε πώς θα απαντήσει ο Άδωνις που δεν αφήνει τίποτε να πέσει κάτω...

Ε.Σ.