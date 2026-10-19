Κυρανάκης-Γεωργιάδης έδωσαν το σύνθημα.

Η στήλη έχει επισημάνει έγκαιρα την κυβερνητική ανησυχία για μεγάλες κινητοποιήσεις στη χώρα μας με τη νέα γενιά στην πρώτη γραμμή. Και προετοιμάζονται ξαναζεσταίνοντας τη θεωρία των δύο άκρων και λουρστράροντας το δόγμα της πυγμής.

Ενόψει του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη και με φόντο τις ταραχές στη Γαλλία, οι «σκληροί της ΝΔ κατεβάζουν «γραμμή».

Ο γραμματέας Κ. Κυρανάκης προειδοποιεί ότι «κάποιοι» θέλουν να προκαλέσουν χάος και στη χώρα μας αλλά «δεν θα το επιτρέψουμε». Ο υπ. Υγείας και αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος Αδ. Γεωργιάδης περιγράφει τους «κάποιους» που «καταστρέφουν και εξευτελίζουν τη Γαλλία» ως «μια σύμμειξη μεταναστών με ακροαριστερούς».

Η «συνταγή» είναι ήδη έτοιμη: Καταστολή, συκοφάντηση της διαμαρτυρίας, θεωρίες συνωμοσίας για ξένο ή κομματικό δάκτυλο και κοινωνικός αυτοματισμός. Κι όποιος αντέξει...

Α.