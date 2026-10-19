Μία ακόμη αφορμή για να οξύνει τη ρητορική ενάντια στις κοινωνικές κινητοποιήσεις για τις οξυνόμενες ανισότητες που λαμβάνουν χώρα σε μια σειρά από χώρες, αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα βρήκε ο Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή δήλωση του πρώην γραμματέα της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ και νυν στελέχος της ΕΛΑΣ Πάνου Λαμπρινίδη – Στάχτου.

«Άντε και στα δικά μας! Να πάρει σειρά η Ελλάδα. Είμαστε κοντά», σημείωσε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του, σχολιάζοντας τις μαζικές διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε ευρωπαϊκές χώρες ενάντια στην έκρηξη των ανισοτήτων.

«Μην αυταπατάστε, θέλουν και επιδιώκουν το χάος, διότι μόνο σε αυτό ευδοκιμούν», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, καταλήγοντας μάλιστα πως αυτό θα είναι και το διακύβευμα των εκλογών. «Αυτό θα κριθεί στις εκλογές που θα έρθουν, τίποτε άλλο».

Με λίγα λόγια, στα αιτήματα των μαζικών κινητοποιήσεων νεολαίας και μαθητών ενάντια στην υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας, την έκρηξη της ακρίβειας, τη συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, τη μετατροπή της στέγης σε πολυτέλεια, ο κ. Γεωργιάδης «βλέπει» μόνο βίαια επεισόδια. Ίσως μια λύση θα ήταν να ερωτάται η εκάστοτε κυβέρνηση εάν παραχωρεί το δικαίωμα στη διαμαρτυρία.

Ως τότε, οι «πούροι» δεξιοί της κυβέρνησης συνεχίζουν να επενδύουν πολιτικά στην ένταση, προκειμένου να απευθυνθούν στα συντηρητικά αντανακλαστικά απογοητευμένων ψηφοφόρων τους και να στρώνουν το χαλί για καταστολή, συκοφάντηση κάθε διαμαρτυρίας και κοινωνικό αυτοματισμό.

Ε.Σ.