Η εξέλιξη της κακοκαιρίας παραμένει στο επίκεντρο της Πολιτικής Προστασίας, με τα νέα χαρτογραφικά δεδομένα του Copernicus να αναμένεται να προσφέρουν ένα επιπλέον εργαλείο για την αποτύπωση των επιπτώσεων και τον συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών.

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές στην Κρήτη, καθώς ισχυρές βροχές και καταιγίδες πλήττουν το νησί για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα, με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να καταγράφονται κυρίως στις ορεινές περιοχές.

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών των έντονων καιρικών φαινομένων, ενεργοποιήθηκε για περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus Emergency Management Service – Mapping, με κωδικό ενεργοποίησης EMSR933.

Η ενεργοποίηση έγινε από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν σχετικής εντολής του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και με την ιδιότητα του Εθνικού Σημείου Επαφής της υπηρεσίας Copernicus.

Δορυφορική χαρτογράφηση των πληγεισών περιοχών

Στόχος είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων υψηλής χρησιμότητας για τις περιοχές που έχουν επηρεαστεί από τα έντονα φαινόμενα από την 1η Οκτωβρίου, ώστε να υποστηριχθεί το έργο των υπηρεσιών και των φορέων που συμμετέχουν στην αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης.

Το αίτημα της ελληνικής πλευράς έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτών και άλλων δεδομένων, τα οποία θα προκύψουν από την ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα συγκεκριμένα προϊόντα θα διατεθούν από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στους εμπλεκόμενους φορείς χωρίς κόστος, προκειμένου να αξιοποιηθούν στον σχεδιασμό και στη διαχείριση των επιχειρήσεων αντιμετώπισης των συνεπειών της κακοκαιρίας.

Στα 91 χιλιοστά η βροχή στο Ξυλόσκαλο

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα μεγάλα ύψη βροχής καταγράφονται στα ορεινά τμήματα της Κρήτης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, μέχρι τις 15:10 της Κυριακής 4 Οκτωβρίου, το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στο Ξυλόσκαλο Χανίων, όπου έφτασε τα 91 χιλιοστά.

Η ένταση των φαινομένων αποτυπώνεται και στον χάρτη αθροιστικού ύψους βροχής, ενώ τα στοιχεία των μετεωρολογικών σταθμών καταγράφουν τις περιοχές της Κρήτης που δέχθηκαν τα μεγαλύτερα ποσά βροχής.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος των συγκεκριμένων μετρήσεων, 1 χιλιοστό βροχής αντιστοιχεί σε ένα λίτρο νερού ανά τετραγωνικό μέτρο. Επομένως, ύψος βροχής 91 χιλιοστών αντιστοιχεί σε περίπου 91 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο.