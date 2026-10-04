Τι ανέφερε ο Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) και Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους πρωταγωνίστησαν στην πρώτη γραμμή της σφοδρής κακοκαιρίας για την προστασία της Κρήτης και των χιλιάδων επισκεπτών της», απεύθυνε ο Αντώνης Ροκάκης, ως Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) και Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων.

Όπως δήλωσε: «Η Κρήτη δοκιμάστηκε για αρκετές ημέρες και μάλιστα με ενεργή την τουριστική περίοδο σε υψηλά επίπεδα επισκεπτών, από ένα ιδιαίτερα έντονο κύμα κακοκαιρίας, με ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα, σφοδρούς ανέμους, προβλήματα στις υποδομές - κυρίως στο οδικό της δίκτυο - και αρκετές ζημιές σε περιουσίες και επιχειρήσεις. Δυστυχώς, τα πλήγματα των φυσικών φαινομένων ήταν πιο έντονα σε ορισμένες περιοχές του νησιού, όπου οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής υλοποίησαν επιχειρήσεις απεγκλωβισμού δεκάδων ανθρώπων από κατοικίες και οχήματα, ενώ πολλές ήταν οι αντλήσεις υδάτων από σπίτια και επιχειρήσεις».

Η Κρήτη απέδειξε για ακόμη μία φορά τη δύναμη της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και της ανθρώπινης προσφοράς και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων και Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, κ. Ροκάκης εξέφρασε εκ μέρους της Επιχειρηματικότητας «θερμό και ειλικρινές ευχαριστώ σε όλους όσους εργάστηκαν και εξακολουθούν να εργάζονται για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ολόκληρη την Κρήτη. Ευχαριστώ θερμά το προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, του Στρατού, του ΕΚΑΒ και της Πολιτικής Προστασίας, καθώς και όλους τους εργαζομένους των υπηρεσιών που βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στην πρώτη γραμμή».

Αυτό που προέχει τις επόμενες ημέρες είναι η άμεση καταγραφή των ζημιών και η στήριξη από την Πολιτεία όσων έχουν άμεση ανάγκη και σύμφωνα με τον κ. Ροκάκη. Παράλληλα, όπως είπε: «Λίγες εβδομάδες πριν ολοκληρωθεί η δυναμική τουριστική περίοδος με νέα υψηλά επίπεδα επισκεπτών στο νησί μας, είμαστε περήφανοι και για τους επιχειρηματίες του νησιού μας, ανάμεσά τους της Φιλοξενίας και της Εστίασης, οι οποίοι μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες στάθηκαν με συνέπεια δίπλα στους χιλιάδες επισκέπτες μας, στους εργαζομένους τους και τις τοπικές κοινωνίες, όπως ορίζει η παράδοση της Κρήτης».

Τέλος, ευχαρίστησε την Περιφέρεια Κρήτης, τους Δήμους και τις υπηρεσίες της Αυτοδιοίκησης, τους εργαζόμενους που επιχειρούν για την αποκατάσταση των προβλημάτων στο οδικό δίκτυο και στις υποδομές, αλλά και τους πολλούς εθελοντές που προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια, όπως τόνισε, όπου υπάρχει ανάγκη.