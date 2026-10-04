Σε φάση υποχώρησης βρίσκονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Σοβαρές είναι οι καταστροφές που καταγράφονται στην Κρήτη, από τις πρωτοφανείς βροχοπτώσεις των τελευταίων 24ωρων και την κακοκαιρία που σαρώνει την ευρύτερη περιοχή. Προβλήματα εντοπίζονται στο οδικό δίκτυο, εκτεταμένες είναι οι καταστροφές στην αγροτική οδοποιία, ενώ ζημιές έχουν υποστεί και καλλιέργειες, όπως στο Οροπέδιο Λασιθίου όπου ο κάμπος έχει βυθιστεί στο νερό και η εκτίμηση είναι ότι πως η καταστροφή είναι ολοκληρωτική. Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, Γιάννη Ανδρουλάκη, οι συνθήκες είναι δύσκολες, καθώς μέχρι και πριν λίγη ώρα, στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας έβρεχε και πάλι καταρρακτωδώς , με αποτέλεσμα να υπάρξουν και νέες καθιζήσεις στο οδικό δίκτυο.

Σύμφωνα με το Cretalive υπολογίζεται ότι «πνίγηκαν» στο νερό πάνω από 4.000 στρέμματα με πατάτες και πάνω από 15.000 τόνοι του προϊόντος. Εκτιμάται ότι περισσότεροι από 2000 παραγωγοί έχασαν τις περιουσίες τους ενώ το ύψος της ζημιάς προσεγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ.

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«Αν και τα μηχανήματα δεν έχουν σταματήσει ούτε λεπτό , το ότι συνεχίζονται οι βροχοπτώσεις επιδεινώνει το πρόβλημα, αφού έχουμε και νέες καθιζήσεις. Ευχόμαστε να κοπάσει το φαινόμενο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις εργασίες που πρέπει. Αυτή την ώρα μηχανήματα επιχειρούν στο δρόμο Φέρμα-Καθαράδες , ωστόσο όσο βρέχει , τα προβλήματα με κατολισθήσεις ή και τις καθιζήσεις επαναλαμβάνονται» τόνισε ο κ, Ανδρουλάκης , ο οποίος επανέλαβε πως οι κάτοικοι θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι προσεχτικοί στις μετακινήσεις τους και πάντως να κάνουν μόνο τις απαραίτητες.

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ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Όπως έκανε γνωστό ο κ. Ανδρουλάκης, το απόγευμα στο Οροπέδιο Λασιθίου θα γίνει σύσκεψη, με επίκεντρο τα προβλήματα στον κάμπο, με το δήμαρχο της περιοχής Γιώργο Αθανασάκη να εξηγεί πως οι ζημιές είναι τεράστιες.

Σε ό,τι αφορά τις κυκλοφοριακές συνθήκες στο οδικό δίκτυο της Κρήτης, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, όπως ανακοινώθηκε από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης , στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή Οδό Ιεράπετρας- Σητείας από το 11o χιλιόμετρο (Φέρμα) έως το 22ο χιλιόμετρο (Κουτσουράς). Επίσης η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με δυσχέρεια λόγω εργασιών αποκατάστασης από κατολισθήσεις, στην τοπική κοινότητα Γαλήνης δήμου Ιεράπετρας, και στην τοπική κοινότητα Λιθινών δημου Σητείας.

Στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνης έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Αφρατές προς Πλατάνια δήμου Αμαρίου .

Υπενθυμίζεται στους οδηγούς να ενημερώνονται τακτικά για τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες στην περιοχή τους, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση και να συμμορφώνονται στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Σημειώνεται ότι στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. - astynomia.gr - υπάρχει ειδικό μπάνερ με συνεχή ενημέρωση για τα καιρικά φαινόμενα και τις διακοπές κυκλοφορίας, χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε όλη την επικράτεια, καθώς και συμβουλές οδικής ασφάλειας. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης θα ενημερώνει συνεχώς για τις συνθήκες που επικρατούν στο οδικό δίκτυο και συστήνει στους οδηγούς να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών της Τροχαίας.

Κακοκαιρία στην Κρήτη: Ήχησε το 112 στην Ιεράπετρα Λασιθίου

Ο κρατικός μηχανισμός είναι σε εγρήγορση για να μπορέσει να τα αντιμετωπίσει, ενώ το πρωί της Κυριακής ήχησε στα κινητά των πολιτών για μια ακόμη φορά το 112. «Έντονα καιρικά φαινόμενα στον Δήμο Ιεράπετρας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» ανέφερε το μήνυμα.

«Κοιτάξτε αυτό που έχει συμβεί στο Οροπέδιο Λασιθίου. Να πλημμυρίσει την 1η Οκτωβρίου όλος ο κάμπος, όλος ο τόπος, είναι κάτι που δεν έχει συμβεί ξανά. Έχουμε ζημιές σε αγρότες, οι οποίοι έχουν υποστεί ανεπανόρθωτη καταστροφή, αλλά και σε υποδομές και στα δίκτυα ύδρευσης. Αυτή τη στιγμή είχα πάει σε αυτοψία σε ένα χωριό, όπου από τον υπερβολικό όγκο νερού το νερό φεύγει και μπαίνει μέσα σε σπίτι. Τέτοια περιστατικά έχουμε αρκετά. Πρέπει να είναι περίπου 50 στην περιοχή μας.

Αν δεν σταματήσει και δεν υποχωρήσει λίγο το νερό, δεν μπορούμε να επιχειρήσουμε όπως πρέπει, να αποκαταστήσουμε τις ζημιές και να μαζέψουμε τα φερτά υλικά. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση εξακολουθεί να είναι δύσκολη. Οι πατάτες είναι το μεγάλο πρόβλημα. Περίπου το 80% της παραγωγής βρίσκεται ακόμα στο χωράφι. Μόνο που πλέον δεν μιλάμε για χωράφι, αλλά για λίμνη. Παράλληλα, περίπου το 50% των κηπευτικών έχει επίσης πληγεί. Όταν λέμε κηπευτικά, εννοούμε ό,τι πράσινο υπάρχει, ντομάτες και γενικότερα λαχανικά.

Η ζημιά είναι ανεπανόρθωτη. Οι άνθρωποι είναι ήδη χρεωμένοι και τώρα έχουν υποστεί μια ζημιά που δεν μπορεί να αποκατασταθεί. Αναγκαστικά, το πρώτο πράγμα είναι να φύγει και να υποχωρήσει το νερό. Στη συνέχεια πρέπει να προχωρήσουμε στις υποδομές, να απομακρυνθούν τα φερτά υλικά και να αντιμετωπιστούν οι ζημιές.

Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί παρά τις δυσκολίες και η κυκλοφορία γίνεται. Ωστόσο, έχουμε αρκετά προβλήματα. Υπάρχουν φερτά υλικά και σημεία στα οποία έχει ξηλωθεί η άσφαλτος. Χθες είχαμε μια γενική συνέλευση με τον αγροτικό κόσμο και δημιουργήθηκε μία επιτροπή, η οποία σε συνεργασία με όλους τους φορείς και τον Δήμο θα εξετάσει το θέμα. Ο στόχος είναι να καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε αποζημιώσεις, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να προχωρήσουν παρακάτω και, κυρίως, να έχουν τη δυνατότητα να ξανακαλλιεργήσουν την επόμενη χρονιά» ανέφερε ο δήμαρχος Οροπέδιο Λασιθίου Γιώργος Αθανάσακης στο «Δέκα με Τόνο» στο ΕΡΤ News.

Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ημέρες η κακοκαιρία

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως το μεσημέρι. Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ισχυρά στην Κρήτη έως τις πρωινές ώρες, στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκάνησων έως το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Εύβοια Στην Εύβοια θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές έως το μεσημέρι. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ.

Στα ανατολικά θα πνέουν βορειοανατολικοί 5 έως 7, στο Αιγαίο μέχρι το πρωί τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά ηπειρωτικά. Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 24 με 27 βαθμούς στα υπόλοιπα τους 22 με 25 βαθμούς.