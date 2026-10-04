Συνεχίζεται να δοκιμάζεται από τα έντονα καιρικά φαινόμενα το νησί.

Η κακοκαιρία συνεχίζει να δείχνει τα «δόντια» της στην Κρήτη δημιουργώντας πολλά προβλήματα σε αρκετές περιοχές του νησιού. Μάλιστα, ο κρατικός μηχανισμός είναι σε εγρήγορση για να μπορέσει να τα αντιμετωπίσει, ενώ το πρωί της Κυριακής ήχησε στα κινητά των πολιτών για μια ακόμη φορά το 112.

«Έντονα καιρικά φαινόμενα στον Δήμο Ιεράπετρας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» ανέφερε το μήνυμα.

{https://x.com/112Greece/status/2106658153265766407}

«Κοιτάξτε αυτό που έχει συμβεί στο Οροπέδιο Λασιθίου. Να πλημμυρίσει την 1η Οκτωβρίου όλος ο κάμπος, όλος ο τόπος, είναι κάτι που δεν έχει συμβεί ξανά. Έχουμε ζημιές σε αγρότες, οι οποίοι έχουν υποστεί ανεπανόρθωτη καταστροφή, αλλά και σε υποδομές και στα δίκτυα ύδρευσης. Αυτή τη στιγμή είχα πάει σε αυτοψία σε ένα χωριό, όπου από τον υπερβολικό όγκο νερού το νερό φεύγει και μπαίνει μέσα σε σπίτι. Τέτοια περιστατικά έχουμε αρκετά. Πρέπει να είναι περίπου 50 στην περιοχή μας.

Αν δεν σταματήσει και δεν υποχωρήσει λίγο το νερό, δεν μπορούμε να επιχειρήσουμε όπως πρέπει, να αποκαταστήσουμε τις ζημιές και να μαζέψουμε τα φερτά υλικά. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση εξακολουθεί να είναι δύσκολη. Οι πατάτες είναι το μεγάλο πρόβλημα. Περίπου το 80% της παραγωγής βρίσκεται ακόμα στο χωράφι. Μόνο που πλέον δεν μιλάμε για χωράφι, αλλά για λίμνη. Παράλληλα, περίπου το 50% των κηπευτικών έχει επίσης πληγεί. Όταν λέμε κηπευτικά, εννοούμε ό,τι πράσινο υπάρχει, ντομάτες και γενικότερα λαχανικά.

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Η ζημιά είναι ανεπανόρθωτη. Οι άνθρωποι είναι ήδη χρεωμένοι και τώρα έχουν υποστεί μια ζημιά που δεν μπορεί να αποκατασταθεί. Αναγκαστικά, το πρώτο πράγμα είναι να φύγει και να υποχωρήσει το νερό. Στη συνέχεια πρέπει να προχωρήσουμε στις υποδομές, να απομακρυνθούν τα φερτά υλικά και να αντιμετωπιστούν οι ζημιές.

Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί παρά τις δυσκολίες και η κυκλοφορία γίνεται. Ωστόσο, έχουμε αρκετά προβλήματα. Υπάρχουν φερτά υλικά και σημεία στα οποία έχει ξηλωθεί η άσφαλτος. Χθες είχαμε μια γενική συνέλευση με τον αγροτικό κόσμο και δημιουργήθηκε μία επιτροπή, η οποία σε συνεργασία με όλους τους φορείς και τον Δήμο θα εξετάσει το θέμα. Ο στόχος είναι να καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε αποζημιώσεις, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να προχωρήσουν παρακάτω και, κυρίως, να έχουν τη δυνατότητα να ξανακαλλιεργήσουν την επόμενη χρονιά» ανέφερε ο δήμαρχος Οροπέδιο Λασιθίου Γιώργος Αθανάσακης στο «Δέκα με Τόνο» στο ΕΡΤ News.

Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ημέρες η κακοκαιρία

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως το μεσημέρι. Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ισχυρά στην Κρήτη έως τις πρωινές ώρες, στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκάνησων έως το μεσημέρι.

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Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Εύβοια Στην Εύβοια θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές έως το μεσημέρι. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ.

Στα ανατολικά θα πνέουν βορειοανατολικοί 5 έως 7, στο Αιγαίο μέχρι το πρωί τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά ηπειρωτικά. Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 24 με 27 βαθμούς στα υπόλοιπα τους 22 με 25 βαθμούς.