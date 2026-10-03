Στον Μυλοπόταμο μέσα σε διάστημα 48 ωρών έπεσε ποσότητα νερού που αντιστοιχεί περίπου σε ένα ολόκληρο έτος, γεγονός που εξηγεί την πρωτοφανή πίεση που δέχθηκαν τα ρέματα, οι δρόμοι και οι υποδομές της περιοχής.

Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει η Κρήτη, καθώς το νέο κύμα κακοκαιρίας έχει προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα σε μεγάλο μέρος του νησιού, με πλημμύρες, κατολισθήσεις, καταστροφές στο οδικό δίκτυο, ζημιές σε σπίτια και υποδομές, αλλά και σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στον ορεινό Μυλοπόταμο, όπου τα Ζωνιανά και τα Λιβάδια έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των ακραίων φαινομένων. Παράλληλα, σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στο Λασίθι, ενώ στα Χανιά η κακοκαιρία έχει προκαλέσει προβλήματα ακόμη και στο φαράγγι της Σαμαριάς.

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Πρωτοφανείς εικόνες στα Ζωνιανά

Στα Ζωνιανά η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, με ορμητικούς χειμάρρους να έχουν μετατρέψει δρόμους σε ποτάμια λάσπης και νερού. Μεγάλες ποσότητες νερού, πέτρες και φερτά υλικά έχουν εισβάλει στον οικισμό, προκαλώντας ζημιές σε σπίτια, δρόμους και υποδομές.

Σε ορισμένες κατοικίες, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, το νερό έφτασε περίπου στο ένα μέτρο, ενώ σπίτια κοντά στον Γεροπόταμο χρειάστηκε να εκκενωθούν. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε από την υπερχείλιση ρεμάτων, με αποτέλεσμα οι Αρχές να προχωρήσουν σε συνεχείς παρεμβάσεις για την προστασία των κατοίκων.

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Κατά τη διάρκεια της νύχτας, μάλιστα, χρειάστηκε να διανοιχθεί τμήμα του κεντρικού δρόμου των Ζωνιανών, ώστε να δημιουργηθεί δίοδος για την απομάκρυνση των υδάτων. Λίγο αργότερα υπερχείλισε και δεύτερο ρέμα, προκαλώντας νέα προβλήματα στον οικισμό.

Ο δρόμος που συνδέει τα Λιβάδια με τα Ζωνιανά παραμένει αποκλεισμένος, καθώς χείμαρρος έχει κατακλύσει το οδόστρωμα και έχει δημιουργήσει ουσιαστικά μια μεγάλη λίμνη. Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν στο απολύτως απαραίτητο τις μετακινήσεις τους στην περιοχή.

«Όλο το χωριό έχει βουλιάξει στη λάσπη», ανέφερε ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυλοποτάμου, περιγράφοντας ένα φαινόμενο που, όπως σημείωσε, εξελίσσεται και χαρακτηρίζεται πρωτοφανές από τους κατοίκους της περιοχής.

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Χωρίς νερό Ζωνιανά, Κράνα και Λιβάδια

Τα προβλήματα δεν περιορίζονται στο οδικό δίκτυο. Χωρίς υδροδότηση έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο δίκτυο ύδρευσης.

Σύμφωνα με επείγουσα ανακοίνωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μυλοποτάμου, οι βλάβες συνδέονται με την κατάρρευση τμήματος του δρόμου στην περιοχή της Μονής Δισκουρίου. Η κατάσταση δυσχεραίνει ταυτόχρονα την πρόσβαση των συνεργείων στα σημεία όπου απαιτούνται τεχνικές παρεμβάσεις.

Την ίδια ώρα, σημαντικές ζημιές έχουν καταγραφεί και στο αγροτικό οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν δυσκολίες ακόμη και στην πρόσβαση κτηνοτρόφων στα ποιμνιοστάσιά τους. Η καταστροφή δρόμων και περασμάτων δημιουργεί πρόσθετη αγωνία για το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής.

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Μεγάλα προβλήματα σε δρόμους και υποδομές

Οι τεράστιες ποσότητες νερού έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους σε πολλές περιοχές του νησιού. Στον Μυλοπόταμο, τα προβλήματα εκτείνονται από τα Λιβάδια και τα Ζωνιανά μέχρι την Αξό, ενώ μηχανήματα έργου επιχειρούν συνεχώς για την απομάκρυνση λάσπης, πετρών και άλλων φερτών υλικών.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, τα μηχανήματα βρίσκονται αδιάκοπα στο πεδίο, καθώς οι ανάγκες είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης ζητήθηκε ακόμη και η συνδρομή του Στρατού με μηχανήματα έργου.

Στην περιοχή έχουν καταγραφεί και διακοπές ηλεκτροδότησης, καθώς στύλοι κατέρρευσαν από την ένταση των φαινομένων. Παράλληλα, φερτά υλικά έχουν καλύψει τμήματα του οδικού δικτύου, καθιστώντας δύσκολη ή αδύνατη την κυκλοφορία.

Κατολισθήσεις και προβλήματα στο Λασίθι

Σοβαρά είναι τα προβλήματα και στο Λασίθι. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο, ενώ σε περιοχές όπως η Ιεράπετρα και η Σητεία καταγράφηκαν εκτεταμένες ζημιές και διακοπές στην κυκλοφορία.

Στη Σητεία, αυτοκίνητα βρέθηκαν καλυμμένα από λασπόνερα, ενώ οι έντονες βροχοπτώσεις δημιούργησαν προβλήματα σε πολλά σημεία της περιοχής. Παράλληλα, οι Αρχές ενεργοποίησαν το 112 για περιοχές όπως ο Άγιος Νικόλαος, η Ελούντα, η Μίλατος και οι Λίμνες, ζητώντας από τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

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Δύσκολη η κατάσταση και στη Σαμαριά

Σοβαρή είναι η κατάσταση και στο φαράγγι της ασφαλής, καθώς απαιτείται να υποχωρήσουν τα νερά και να σταματήσουν οι έντονες βροχοπτώσεις. Οι ίδιοι διατηρούν επικοινωνία με τις Αρχές και παρα Σαμαριάς, όπου οκτώ άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι εξαιτίας των ακραίων καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε ένας από τους εγκλωβισμένους, όλοι είναι ασφαλείς και διαθέτουν τρόφιμα και ξύλα για τις επόμενες ημέρες. Η απομάκρυνσή τους δεν κρίθηκε ασφαλής, καθώς απαιτείται να υποχωρήσουν τα νερά και να σταματήσουν οι έντονες βροχοπτώσεις. Οι ίδιοι διατηρούν επικοινωνία με τις Αρχές και παραμένουν σε αναμονή για τη βελτίωση των συνθηκών.

Την ίδια στιγμή, στα Χανιά τα κύματα έφτασαν μέχρι το παλιό ενετικό λιμάνι, με τη θάλασσα να καλύπτει τμήματα του πλακόστρωτου και τα ορμητικά νερά να δημιουργούν εικόνες μεγάλης έντασης.

318 χιλιοστά βροχής και χιλιάδες κεραυνοί

Το μέγεθος των φαινομένων αποτυπώνεται και στα μετεωρολογικά δεδομένα. Στην Κρήτη καταγράφηκαν πολύ μεγάλα ύψη βροχής, ενώ στην περιοχή του Μυλοποτάμου αναφέρθηκαν 318 χιλιοστά βροχής μέσα σε μία ημέρα, μαζί με περίπου 22.000 κεραυνούς.

Στον Μυλοπόταμο μέσα σε διάστημα 48 ωρών έπεσε ποσότητα νερού που αντιστοιχεί περίπου σε ένα ολόκληρο έτος, γεγονός που εξηγεί την πρωτοφανή πίεση που δέχθηκαν τα ρέματα, οι δρόμοι και οι υποδομές της περιοχής.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlvde2jsscap?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς της η κακοκαιρία στην Κρήτη είναι αυτή ενός νησιού που δοκιμάζεται σε πολλά μέτωπα ταυτόχρονα: από τον ορεινό Μυλοπόταμο έως το Λασίθι και από τα Χανιά έως τη Σαμαριά, οι κάτοικοι βρίσκονται αντιμέτωποι με πλημμυρισμένους δρόμους, κατολισ η κακοκαιρία συνεχίζει να επηρεάζει το νησί, ενώ ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, οι δήμοι, η Πυροσβεστική και τα συνεργεία των αρμόδιων υπηρεσιών επιχειρούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την ασφαλή μετακίνηση ή τον απεγκλωβισμό πολιτών όπου απαιτείται.

Πότε υποχωρούν τα ισχυρά φαινόμενα στην Κρήτη

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), τα φαινόμενα γενικά στην Κρήτη, αναμένονται ισχυρά έως τις βραδινές ώρες του Σαββάτου και γενικότερα η Περιφέρεια Κρήτης, παραμένει σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) έως την Κυριακή.

Οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης παραμένουν ισχυρές, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένουν όλοι οι συναρμόδιοι φορείς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlvcs9i726u9?integrationId=40599y14juihe6ly}