Σε συναγερμό οι Αρχές.

Η κακοκαιρία συνεχίζει να σφυροκοπά την Κρήτη το Σάββατο 3/10 με τις Αρχές να είναι σε συναγερμό προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που δημιουργούνται από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Με νέο μήνυμα του το 112 καλούσε τους πολίτες στον Δήμο Αμαρίου στο Ρέθυμνο να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.

{https://x.com/112Greece/status/2106347960158085472}

«Έντονα καιρικά φαινόμενα στον Δήμο Ιεράπετρας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» ανέφερε το μήνυμα του 112.

{https://x.com/112Greece/status/2106357140499857540}

Λίγο νωρίτερα, το 112 με νέο μήνυμα του είχε καλέσει τους πολίτες στον Δήμο Μυλοποτάμου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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{https://x.com/112Greece/status/2106016642635342090}

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου , Νίκο Συριγωνάκη, τα συνεργεία εργάζονται πυρετωδώς για την αποκατάσταση μικρών κατολισθήσεων που έχουν καταγραφεί, αλλά και την απομάκρυνση φερτών υλικών σε διάφορα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου.

«Βρισκόμαστε σταθερά σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, παρατηρώντας τη στάθμη στα ρέματα και ποτάμια της Π.Ε Ηρακλείου» είπε ο κ. Συριγωνάκης, που κάλεσε για μία ακόμη φορά τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και πάντως να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, διότι το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στο δήμο Βιάννου , σύμφωνα με το δήμαρχο Παύλο Μπαριτάκη, έντονα προβλήματα και ζημιές καταγράφονται στο αγροτικό οδικό δίκτυο, ενώ αυτή την ώρα παρακολουθείται στενά η στάθμη του νερού στον Αναποδάρη ποταμό. Όπως τόνισε ο κ. Μπαριτάκης, εάν η στάθμη αυξηθεί περισσότερο θα ληφθεί απόφαση να κλείσει η γέφυρα στη Δέρματο. Στον δήμο Μινώα Πεδιάδος η κατάσταση μοιάζει να ομαλοποιείται, αν και τη χθεσινή νύχτα οι βροχοπτώσεις ήταν ισχυρές.

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Βασίλης Κεγκέρογλου, στη διάρκεια της νύχτας έκλεισαν έξι επαρχιακοί δρόμοι οι οποίοι δόθηκαν στην κυκλοφορία το πρωί. «Τα προβλήματα στο δήμο μας εντοπίζονται κυρίως στο αγροτικό δίκτυο, στην κατάρρευση πρανών και τριών γεφυριών» τόνισε ο κ. Κεγκέρογλου, ενώ και ο δήμαρχος Μαλεβιζίου, Μενέλαος Μποκέας, ανέφερε ότι το μεγαλύτερο μέρος των καταστροφών αφορούν στην αγροτική οδοποιία. Τα συνεργεία πάντως, δεν σταματούν να επιχειρούν για την αποκατάσταση κατολισθήσεων που καταγράφονται στο σύνολο σχεδόν του οδικού δικτύου προς τα χωριά του Ορεινού Μαλεβιζίου. Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, έκανε λόγο για ζημιές σε οδοποιία, δίκτυα ύδρευσης, τοιχία αντιστήριξης αλλά και διάβρωσης ακτών. Μάλιστα, ο κ. Δοξαστάξης ανέφερε ότι συστήθηκε ήδη επιτροπή για την καταγραφή των ζημιών.

Επικαιροποίηση έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Tο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με α.α. 6/2026 που εκδόθηκε την Τετάρτη 30-09-2026 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται ότι από το απόγευμα του Σαββάτου (03-10-2026) υποβαθμίζεται σε πορτοκαλί προειδοποίηση.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα Σάββατο (03-10-2026) έως και το μεσημέρι της Κυριακής (04-10-2026) στο νότιο Αιγαίο. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο

Αιγαίο σήμερα Σάββατο (03-10-2026) έως το απόγευμα.

Πιο συγκεκριμένα:

1.Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Κρήτη

Α) σήμερα Σάββατο έως νωρίς το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

Β) από αργά το απόγευμα σήμερα και έως το πρωί της Κυριακής κατά διαστήματα (πορτοκαλί προειδοποίηση)

β) Στα Δωδεκάνησα (τα νοτιότερα τμήματα) από σήμερα το μεσημέρι έως και το μεσημέρι της Κυριακής (πορτοκαλί προειδοποίηση).

2.Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Σάββατο έως το απόγευμα.

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για την κακοκαιρία στην Κρήτη

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε εκ νέου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, σήμερα Σάββατο 03 Οκτωβρίου 2026, με αντικείμενο την εξέλιξη της κακοκαιρίας στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής,

α) Σήμερα Σάββατο, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη, με τα φαινόμενα να διατηρούν την έντασή τους έως το απόγευμα και να συνεχίζονται, με μικρότερη ένταση, από τις απογευματινές ώρες έως και το πρωί της Κυριακής.

β) Από σήμερα το απόγευμα έως και το μεσημέρι της Κυριακής ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται επίσης στα Δωδεκάνησα.

γ) Τέλος, οι τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο αναμένεται να παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση από τις απογευματινές ώρες.

Υπενθυμίζεται ότι η Περιφέρεια Κρήτης παραμένει σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) έως και αύριο, Κυριακή 04 Οκτωβρίου 2026.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών. Το Πυροσβεστικό Σώμα συνεχίζει να επιχειρεί όπου απαιτείται, ενώ παραμένει σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμύρες και τα συνοδά τους φαινόμενα.

«Τέτοιες ποσότητες νερού δεν τις έχουμε ξαναδεί»

«Τέτοιες ποσότητες νερού δεν τις έχουμε ξαναδεί στην περιοχή μας» ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιεράπετρας, Γιώργος Κουγιουμουτζάκης, που πρόσθεσε ότι μεταξύ άλλων χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία αρχικά μεταφέρθηκε στον Κουτσουρά και από εκεί για προληπτικούς λόγους στο Νοσοκομείο.

«Τελευταία επιχείρηση λίγο νωρίτερα, ήταν ένα ζευγάρι Ελβετών που είχαν ανησυχήσει από τις ποσότητες νερού» τόνισε ο κ. Κουγιουμουτζάκης, συμπληρώνοντας ότι στην περιοχή εξακολουθούν να βρίσκονται επισκέπτες που κάνουν τις διακοπές τους. Όπως τόνισε, εκτός από τα Φέρμα, προβλήματα μεταξύ άλλων καταγράφονται στην περιοχή από τα Αχλιά και μέχρι τον Κουτσουρά.

Επίσης όπως ανέφερε έχει σημειωθεί καθίζηση του οδικού δικτύου στο ύψος της Αγιάς Φωτιάς, ενώ στο δρόμο Ιεράπετρα-Σητεία ο δρόμος έχει κλείσει στα Φέρμα, ενώ στο δρόμο Σητεία -Ιεράπετρα είναι κλειστός από το ύψος του Κουτσουρά.

«Παρακαλούμε τους πολίτες, να ακολουθούν τις οδηγίες και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί το φαινόμενο» πρόσθεσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιεράπετρας.

Η πρόγνωση του καιρού

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στην Κρήτη έως τις βραδινές ώρες και από το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις απογευματινές ώρες στα βορειοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στο Ιόνιο 6 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 8, στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ με εξασθένηση από ΟΓΙΚΗ το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 24 και τοπικά στα δυτικά τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.