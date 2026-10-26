Μεγάλα ύψη νερού έπεσαν από το πρωί στο Κορωπί με τις βροχές να σαρώνουν και να πλημμυρίζουν δρόμους της περιοχής.

Η κακοκαιρία προελαύνει από το νωρίς το πρωί στην Αττική με βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Meteo το Κορωπί δέχθηκε το μεγαλύτερο ύψος βροχής σε ολόκληρη την Ανατολική Αττική.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το ύψος της βροχόπτωσης στην περιοχή έφτασε τα 49,2 χιλιοστά (mm), όπως καταγράφηκε από το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών.

Από την ένταση της βροχής και τα μεγάλα ύψη νερού έχουν σημειωθεί τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα και συσσώρευση υδάτων σε δρόμους του Κορωπίου.