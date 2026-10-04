Στη συνέχεια, το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγείσες περιοχές του Μυλοποτάμου.

Στην Κρήτη θα μεταβεί το πρωί της Δευτέρας 5/10 διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο στο οποίο θα συμμετέχουν, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής Πέτρος Καμπούρης, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία στο νησί.

Στην Περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την αποτίμηση της κατάστασης, την καταγραφή των ζημιών και τον συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.

Στη συνέχεια, το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγείσες περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου, προκειμένου να ενημερωθεί επιτόπου για την κατάσταση και τις ανάγκες που έχουν προκύψει.