Η καθηλωτική Έλεν Μίρεν απομυθοποιεί την ηλικία, αποκαλύπτει τι την ενοχλεί και γιατί δεν γιορτάζει τα γενέθλιά της

Η υπέροχη Έλεν Μίρεν δίνει μαθήματα ζωής σε συνέντευξή της στο People.

Έχει Όσκαρ, τίτλους, τιμές, βραβεία, αναγνώριση: «H Έλεν «Fu@@ing Μίρεν», όπως λέει ή ίδια παρουσιάζοντας τον εαυτό της στη συνέντευξή της στο People. Η Έλεν Μίρεν είναι στο εξώφυλλο της τελευταίας έκδοσης του περιοδικού και η συνέντευξη που παραχώρησε είναι αυτό ακριβώς που περιμένει κανείς από εκείνη.

Aποστομωτική, καθηλωτική, απλά υπέροχη. Μίλησε για όλα. Για την καριέρα της, την ηλικία της, όλα όσα την ενοχλούν μεγαλώνοντας αλλά και γιατί δεν γιορτάζει τα γενέθλιά της. Αποκάλυψε ακόμα ότι υπάρχει μια «ταμπέλα» για την παλαιότερη γενιά που δεν της αρέσει.

«Ένα πράγμα που με ενοχλεί καθώς μεγαλώνω είναι αυτή η συγκαταβατικότητα που σου δείχνουν: “Ω, τι γλυκό” (σου λένε με χαριτωμένο τρόπο)» είπε η 80χρονη Έλεν Μίρεν και πρόσθεσε πως «μισώ τη λέξη ζωηρή. Είμαι ζωντανή. Μην μου βάζετε τέτοιες απαίσιες ταμπέλες».

Η ηθοποιός του Thursday Murder Club είπε επίσης ότι δεν της αρέσει να την αποκαλούν «νεαρό πνεύμα» και θυμήθηκε μια φορά που ένας δημοσιογράφος αναφέρθηκε σε αυτήν με αυτή τη λέξη «Τι είπα; Γαμώτο; Το πνεύμα μου είναι η ηλικία που είμαι» τόνισε.

Αν και η Μίρεν δεν έχει να πει ή να αποδείξει τίποτα για την ηλικία της – παρά το γεγονός ότι πάντα τη ρωτούν γι αυτή - αποκάλυψε ότι δεν γιορτάζει πλέον τα γενέθλιά της. «Ειλικρινά, δεν γιορτάζω γενέθλια. Δεν τα αναγνωρίζω γιατί η ζωή απλώς συνεχίζεται», εξήγησε. «Περιμένω να μου φερθούν πολύ, πολύ όμορφα στα γενέθλιά μου. Αυτό είναι το μόνο που θέλω. Ένα φλιτζάνι τσάι στο κρεβάτι το πρωί».

{https://www.instagram.com/p/DNk39zltVJP/}

Η Έλεν Μίρεν μίλησε και για τη φυσική γήρανση και την εμφάνισή της. «Είναι η φύση, είναι αυτό που συμβαίνει», είπε για τη γήρανση. Και, όπως λένε, μαζί με τη γήρανση έρχεται ένα συγκεκριμένο είδος σοφίας, ένα συγκεκριμένο είδος κατανόησης αυτού του γεγονότος».

Συνέχισε αποκαλύπτοντας ότι έμαθε αυτή τη νοοτροπία από τη μητέρα της. «Η μητέρα μου μού είπε το καλύτερο πράγμα: Ποτέ μην φοβηθείς να γεράσεις», είπε η Μίρεν.«Φυσικά, όταν είσαι 18 ετών, η μέση ηλικία είναι σαν μια ξένη χώρα. Είναι τόσο μακριά από εσένα. Αλλά, ξέρεις, όταν φτάνεις σε αυτή τη χώρα, συνειδητοποιείς ότι αυτή η χώρα έχει σπουδαία πράγματα. Ίσως σου αρέσει αυτή η χώρα περισσότερο από τη χώρα που άφησες πίσω σου» τόνισε.

Σημείωσε ακόμα ότι «οι άνθρωποι που είναι συνταξιούχοι έχουν ζήσει μια εξαιρετική, παραγωγική, απαιτητική, δύσκολη επαγγελματική ζωή, και δεν έχουν τελειώσει. Δεν σταματάει ξαφνικά. Οι νεότεροι δεν μπορούν να κατανοήσουν το γεγονός ότι η παλαιότερη γενιά έκανε σεξ, διασκέδαζε, χόρευε, ήταν εμμονική με τα μαλλιά της και το βάρος της. Και φυσικά, οι μεγαλύτεροι τους κοιτάζουν και λένε: "Ξέρετε κάτι; Το έχουμε κάνει αυτό. Το έχουμε περάσει αυτό», είπε η Οσκαρική ηθοποιός.

Κλείνοντας είπε για την καθημερινότητά της: «Αν είμαι ακόμα στο κρεβάτι μετά τις 8 το πρωί, αρχίζω να νιώθω ενοχές. Πάντα υπάρχουν πράγματα να κάνεις». Ειδκά αν είσαι η Έλεν Fu@@ing Μίρεν.

{https://www.youtube.com/watch?v=qUkU8yCbEDg}