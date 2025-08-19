Η Έλεν Μίρεν πιστεύει οτι ο Τζέιμς Μποντ πρέπει να παραμείνει ανδρικός ρόλος

Η βραβευμένη με Όσκαρ Αγγλίδα ηθοποιός Έλεν Μίρεν δήλωσε ότι πιστεύει πως τον Τζέιμς Μποντ πρέπει να υποδυθεί άντρας, παρ ' όλο που είναι «φεμινίστρια».

«Δεν μπορείς να έχεις μια γυναίκα. Δεν λειτουργεί. Ο Τζέιμς Μποντ πρέπει να είναι ο Τζέιμς Μποντ, αλλιώς γίνεται κάτι διαφορετικό» ανέφερε η ηθοποιός σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Saga».

Η Amazon MGM Studios θα αναλάβει την παραγωγή της νέας ταινίας της κατασκοπευτικης κινηματογραφικής σειράς με τον δημιουργό του «Peaky Blinders», Στίβεν Νάιτ, να γράφει το σενάριο του 26ου κατά σειρά φιλμ. Η εταιρεία παραγωγής είχε ανακοινώσει ότι σχεδιάζει μια «φρέσκια» εκδοχή της σειράς ταινιών, διατηρώντας όμως την «κληρονομιά» του εμβληματικού χαρακτήρα.

Η Έλεν Μίρεν πρωταγωνιστεί στην ταινία μυστηρίου «The Thursday Murder Club» μαζί με τον Πιρς Μπρόσναν, ο οποίος έχει εμφανιστεί στη μεγάλη οθόνη ως Τζέιμς Μποντ.

Ο Πιρς Μπρόσναν δήλωσε στο ίδιο περιοδικό ότι συμφωνεί πως ο ρόλος πρέπει να παραμείνει ανδρικός και πως ανυπομονεί «να δει μια νέα ζωντάνια και ενέργεια στον χαρακτήρα».

Δεν είναι οι πρώτοι ηθοποιοί που εκφράζουν αντίθεση στην ιδέα μιας γυναίκας στον ρόλο του Μποντ. Τον περασμένο Μάιο, στο Φεστιβάλ Καννών, η Χάλι Μπέρι -συμπρωταγωνίστρια του Μπρόσναν στην ταινία «Die Another Day»- είχε δηλώσει: «Το 2025 είναι ωραίο να λέμε ας είναι γυναίκα, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι είναι το σωστό».

Το franchise του Τζέιμς Μποντ ήταν υπό τον έλεγχο της οικογένειας Μπρόκολι για περισσότερα από 60 χρόνια. Ωστόσο, οι παραγωγοί Μπάρμπαρα Μπρόκολι και Μάικλ Τζ. Ουίλσον πούλησαν νωρίτερα φέτος τα δικαιώματα δημιουργικού ελέγχου στην Amazon, σε συμφωνία που εκτιμάται ότι ανήλθε στο 1 δισ. δολάρια.

Στους επικρατέστερους για τον ρόλο του πράκτορα 007, χαρακτήρα που δημιουργήθηκε από τον Βρετανό δημοσιογράφο και μυθιστοριογράφο Ίαν Φλέμινγκ περιλαμβάνονται οι Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον και Τζέιμς Νόρτον.