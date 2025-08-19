Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Η Έλεν Μίρεν πιστεύει οτι ο Τζέιμς Μποντ πρέπει να παραμείνει ανδρικός ρόλος

AP/Richard Shotwell AP/Richard Shotwell
Η βραβευμένη με Όσκαρ Αγγλίδα ηθοποιός Έλεν Μίρεν δήλωσε ότι πιστεύει πως τον Τζέιμς Μποντ πρέπει να υποδυθεί άντρας, παρ ' όλο που είναι «φεμινίστρια».

«Δεν μπορείς να έχεις μια γυναίκα. Δεν λειτουργεί. Ο Τζέιμς Μποντ πρέπει να είναι ο Τζέιμς Μποντ, αλλιώς γίνεται κάτι διαφορετικό» ανέφερε η ηθοποιός σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Saga».

Η Amazon MGM Studios θα αναλάβει την παραγωγή της νέας ταινίας της κατασκοπευτικης κινηματογραφικής σειράς με τον δημιουργό του «Peaky Blinders», Στίβεν Νάιτ, να γράφει το σενάριο του 26ου κατά σειρά φιλμ. Η εταιρεία παραγωγής είχε ανακοινώσει ότι σχεδιάζει μια «φρέσκια» εκδοχή της σειράς ταινιών, διατηρώντας όμως την «κληρονομιά» του εμβληματικού χαρακτήρα.

Η Έλεν Μίρεν πρωταγωνιστεί στην ταινία μυστηρίου «The Thursday Murder Club» μαζί με τον Πιρς Μπρόσναν, ο οποίος έχει εμφανιστεί στη μεγάλη οθόνη ως Τζέιμς Μποντ.

Ο Πιρς Μπρόσναν δήλωσε στο ίδιο περιοδικό ότι συμφωνεί πως ο ρόλος πρέπει να παραμείνει ανδρικός και πως ανυπομονεί «να δει μια νέα ζωντάνια και ενέργεια στον χαρακτήρα».

Δεν είναι οι πρώτοι ηθοποιοί που εκφράζουν αντίθεση στην ιδέα μιας γυναίκας στον ρόλο του Μποντ. Τον περασμένο Μάιο, στο Φεστιβάλ Καννών, η Χάλι Μπέρι -συμπρωταγωνίστρια του Μπρόσναν στην ταινία «Die Another Day»- είχε δηλώσει: «Το 2025 είναι ωραίο να λέμε ας είναι γυναίκα, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι είναι το σωστό».

Το franchise του Τζέιμς Μποντ ήταν υπό τον έλεγχο της οικογένειας Μπρόκολι για περισσότερα από 60 χρόνια. Ωστόσο, οι παραγωγοί Μπάρμπαρα Μπρόκολι και Μάικλ Τζ. Ουίλσον πούλησαν νωρίτερα φέτος τα δικαιώματα δημιουργικού ελέγχου στην Amazon, σε συμφωνία που εκτιμάται ότι ανήλθε στο 1 δισ. δολάρια.

Στους επικρατέστερους για τον ρόλο του πράκτορα 007, χαρακτήρα που δημιουργήθηκε από τον Βρετανό δημοσιογράφο και μυθιστοριογράφο Ίαν Φλέμινγκ περιλαμβάνονται οι Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον και Τζέιμς Νόρτον.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Τι ώρα μπορεί να βρέξει σήμερα στην Αθήνα και πού

Τι ώρα μπορεί να βρέξει σήμερα στην Αθήνα και πού

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η υπόθεση των πολυκέντρων ανακύκλωσης και ο ρόλος της ΤΕΧΑΝ

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η υπόθεση των πολυκέντρων ανακύκλωσης και ο ρόλος της ΤΕΧΑΝ

Ανεπηρέαστη η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους από τις πολιτικές εξελίξεις

Ανεπηρέαστη η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους από τις πολιτικές εξελίξεις

Τζόκερ: Πού παίχτηκαν τα δύο τυχερά δελτία που «σήκωσαν» πάνω από 28 εκατ. ευρώ

Τζόκερ: Πού παίχτηκαν τα δύο τυχερά δελτία που «σήκωσαν» πάνω από 28 εκατ. ευρώ

Δικαστήριο ΕΕ: Καθοριστική απόφαση για τα διαδικτυακά τυχερά παίγνια τον Σεπτέμβριο

Δικαστήριο ΕΕ: Καθοριστική απόφαση για τα διαδικτυακά τυχερά παίγνια τον Σεπτέμβριο

«Πόλεμος» για το ΕΣΥ: Η ανάρτηση Μητσοτάκη και οι σφοδρές αντιδράσεις

«Πόλεμος» για το ΕΣΥ: Η ανάρτηση Μητσοτάκη και οι σφοδρές αντιδράσεις

Αμύγδαλα: Η υψηλή κατανάλωση συνδέεται με ισχυρότερη αντιοξειδωτική προστασία

Αμύγδαλα: Η υψηλή κατανάλωση συνδέεται με ισχυρότερη αντιοξειδωτική προστασία

Ποιο είναι το πιο υγιεινό γάλα για τους ενήλικες

Ποιο είναι το πιο υγιεινό γάλα για τους ενήλικες

Νέο εργαλείο για τη θεραπεία του καρκίνου – Στοχεύει μόνο τα καρκινικά κύτταρα

Νέο εργαλείο για τη θεραπεία του καρκίνου – Στοχεύει μόνο τα καρκινικά κύτταρα

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

Σχετικά Άρθρα

Ο νέος Τζέιμς Μποντ θα είναι καλύτερος, πιο δυνατός και πιο τολμηρός

Ο νέος Τζέιμς Μποντ θα είναι καλύτερος, πιο δυνατός και πιο τολμηρός

Entertainment
Με άρωμα Peaky Blinders η νέα ταινία Τζέιμς Μποντ - Βρέθηκε και ο σεναριογράφος

Με άρωμα Peaky Blinders η νέα ταινία Τζέιμς Μποντ - Βρέθηκε και ο σεναριογράφος

Entertainment
Και όμως υπάρχει ένας ηθοποιός που σνομπάρει τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ

Και όμως υπάρχει ένας ηθοποιός που σνομπάρει τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ

Entertainment
Αυτή είναι η αγαπημένη ταινία Τζέιμς Μποντ του Ντενί Βιλνέβ

Αυτή είναι η αγαπημένη ταινία Τζέιμς Μποντ του Ντενί Βιλνέβ

Life

NETWORK

Τι θα γίνει στο σώμα σας αν τρώτε μια κουταλιά φυστικοβούτυρο κάθε βράδυ

Τι θα γίνει στο σώμα σας αν τρώτε μια κουταλιά φυστικοβούτυρο κάθε βράδυ

healthstat.gr
Δήμος Αθηναίων: Απομάκρυνση δεκάδων εγκαταλελειμμένων καρτοτηλεφώνων από τα πεζοδρόμια της Αθήνας

Δήμος Αθηναίων: Απομάκρυνση δεκάδων εγκαταλελειμμένων καρτοτηλεφώνων από τα πεζοδρόμια της Αθήνας

ienergeia.gr
Η NΔ χορηγός της ακρίβειας. Μέλημά της η διατήρηση των θηριωδών υπερπλεονασμάτων

Η NΔ χορηγός της ακρίβειας. Μέλημά της η διατήρηση των θηριωδών υπερπλεονασμάτων

ienergeia.gr
«Πόλεμος» για το ΕΣΥ: Η ανάρτηση Μητσοτάκη και οι σφοδρές αντιδράσεις

«Πόλεμος» για το ΕΣΥ: Η ανάρτηση Μητσοτάκη και οι σφοδρές αντιδράσεις

healthstat.gr
Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του, ενώ συνεχίζουν να μαίνονται οι δασικές πυρκαγιές στην Ισπανία

Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του, ενώ συνεχίζουν να μαίνονται οι δασικές πυρκαγιές στην Ισπανία

ienergeia.gr
Το Ισραήλ στοχοθέτησε ενεργειακή υποδομή που χρησιμοποιούν οι Χούθι στην Υεμένη

Το Ισραήλ στοχοθέτησε ενεργειακή υποδομή που χρησιμοποιούν οι Χούθι στην Υεμένη

ienergeia.gr
Ποιο είναι το πιο υγιεινό γάλα για τους ενήλικες

Ποιο είναι το πιο υγιεινό γάλα για τους ενήλικες

healthstat.gr
Αμύγδαλα: Η υψηλή κατανάλωση συνδέεται με ισχυρότερη αντιοξειδωτική προστασία

Αμύγδαλα: Η υψηλή κατανάλωση συνδέεται με ισχυρότερη αντιοξειδωτική προστασία

healthstat.gr