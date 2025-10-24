Οι λόγοι που η Amazon αγόρασε τον Τζέιμς Μποντ τόσο φθηνά...

Μία από τις πιο αναπάντεχες και συναρπαστικές εξαγορές τα τελευταία χρόνια ήταν η αγορά των δικαιωμάτων του Τζέιμς Μποντ από την Amazon, ίσως του πιο διάσημου κινηματογραφικού κατασκόπου όλων των εποχών.



Η Barbara Broccoli και ο θετός αδερφός της, Michael G. Wilson παρέδωσαν τον δημιουργικό έλεγχο στην Amazon MGM Studios και κάπως έτσι η δυναστεία των Broccoli στο franchise του Τζέιμς Μποντ έφτασε στο τέλος της μετά από 63 χρόνια! Το deal ανακοινώθηκε για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο, μαζί με την είδηση ότι η εταιρεία θα έχει τον πλήρη έλεγχο της πνευματικής ιδιοκτησίας. Φυσικά, αυτό συνέπεσε και με την είδηση ότι μια νέα ταινία 007 βρίσκεται στα σκαριά, με την αναζήτηση του νέου ηθοποιού που θα υποδυθεί τον Μποντ να έχει ήδη ξεκινήσει και τα ονόματα πιθανών «μνηστήρων», να πέφρουν βροχή.

Αυτή η μεγάλη συμφωνία, συνοδεύτηκε επίσης από ατελείωτες εικασίες για το πόσα εκατομμύρια πλήρωσε τελικά η Amazon για τα δικαιώματα του χαρακτήρα. Τώρα, μια νέα φορολογική δήλωση που αφορά την EON Productions φέρνει και επίσημα στο φως το ποσό της εξαγοράς.



Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που αναφέρονται, η εταιρεία EON Productions, επιβεβαιώνει ότι τον περασμένο Φεβρουάριο ολοκληρώθηκε η πώληση όλων των δικαιωμάτων του franchise στην Amazon σε τιμή... ευκαιρίας (για να μην πούμε εξευτελιστική, για ένα τόσο εμβληματικό franchise). Συγκεκριμένα, η συμφωνία για την πώληση των δικαιωμάτων έκλεισε στα μόλις 20 εκατομμύρια δολάρια! Δηλαδή λιγότερα και από τα 25 εκατομμύρια δολάρια που πληρώθηκε ο Ντάνιελ Κρεγκ για να παίξει τον Μποντ για τελευταία φορά στο No Time to Die!



Το Deadline αναφέρει ότι η φύση της συμφωνίας μπορεί να σημαίνει ότι Broccoli και Wilson αναμένεται να κερδίσουν περισσότερα με την πάροδο του χρόνου, με τα 20 εκατομμύρια δολάρια να είναι μόνο η αρχική πληρωμή και ένα μέρος της συνολικής συμφωνίας. Μπορεί επίσης έχουν μεγάλα κέρδη από το franchise με άλλους τρόπους τα επόμενα χρόνια.



Πρέπει να αναφερθεί ότι εκτός από τα 20 εκατ. δολάρια που πήρε η οικογένεια Broccoli, θα συνεχίσει να έχει έσοδα από τις ταινίες καθώς πρόκειται για κοινή συμφωνία. Υπάρχει επίσης η πιθανότητα διάφορες ρήτρες να οδηγήσουν σε μπόνους ή αποζημιώσεις στην οικογένεια, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, όπως η απόδοση του box office για μελλοντικές συνέχειες του franchise.

Ως εκ τούτου, η συνολική αξία μακροπρόθεσμα μπορεί να είναι σημαντικά μεγαλύτερη για τα δύο αδέρφια.

Τον πρώτο καιρό της εξαγοράς, διάφορες πηγές είχαν εκτιμήσει τη συνολική αξία της συμφωνίας κοντά στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια. αρκετά μακριά από την τιμή των 20 εκατομμυρίων δολαρίων. Σε μια κάπως παρόμοια σύγκριση, η Disney αγόρασε τη Marvel το 2009 για 4 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που περιλάμβανε όλους τους χαρακτήρες της Marvel. Αν και είναι μια πολύ διαφορετική συμφωνία από την ενιαία πνευματική ιδιοκτησία που η Amazon έχει σε (κοινή) επιχείρηση για την παραγωγή περισσότερων ταινιών, είναι παρόμοια στη φύση της, καθώς η Disney είχε τα δικά της σχέδια για τα Marvel Studios, τα οποία ήταν μέρος της εξαγοράς.