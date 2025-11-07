«Μην περιμένετε μια νέα ταινία — ή έναν νέο ηθοποιό Μποντ — σύντομα», λένε επίσημα χείλη.

Με τα νεύρα των θαυμαστών τού Τζέιμς Μποντ, φαίνεται πως παίζει η Amazon, καθώς το μέλλον του διάσημου Βρετανού πράκτορα παραμένει στα σκοτάδια.



Γεγονός που επιβεβαιώνει ο νέος παραγωγός Ντέιβιντ Χέιμαν λέγοντας ότι δεν υπάρχει ακόμα χρονοδιάγραμμα για την επόμενη αποστολή του 007 στη μεγάλη οθόνη. Ο Χέιμαν, ο οποίος είναι παραγωγός της επόμενης ταινίας του Τζέιμς Μποντ μαζί με την Έιμι Πασκάλ, δήλωσε στο Screen Daily ότι, ενώ η ανάπτυξη βρίσκεται σε εξέλιξη, το πρότζεκτ δεν έχει ακόμη οριστικοποιήσει την ημερομηνία κυκλοφορίας, το πρόγραμμα του σκηνοθέτη ή ακόμη και τον νέο Τζέιμς Μποντ!



Θυμίζουμε ότι η ταινία σηματοδοτεί την πρώτη στην ιστορία του franchise που προχωρά χωρίς την άμεση επίβλεψη των Μπάρμπαρα Μπρόκολι και Μάικλ Τζι Γουίλσον, αλλά με την Amazon MGM Studios να αναλαμβάνει τα ηνία του εμβληματικού κινηματογραφικού franchise.



Το μόνο πράγμα που έχω σε κάποιο βαθμό τον έλεγχο είναι να βρίσκω έργα και να συνεργάζομαι με εξαιρετικούς, ταλαντούχους ανθρώπους που πιστεύω ότι έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν κάτι εξαιρετικό. Δεν ήταν πάντα έτσι. Όταν ξεκινάς, δεν έχεις αυτή την ευκαιρία... και τώρα βρίσκομαι σε μια πολύ προνομιακή θέση», εξηγεί ο .

Ενώ ο Χέιμαν επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του στην καθοδήγηση της επόμενης εποχής του franchise του Τζέιμς Μποντ, κατέστη σαφές ότι οι θαυμαστές δεν θα πρέπει να περιμένουν μια νέα ταινία — ή έναν νέο ηθοποιό Μποντ — σύντομα.



«Δεν έχει καθοριστεί χρονοδιάγραμμα για το πότε θα γυριστεί ή θα κυκλοφορήσει η πρώτη ταινία του ανανεωμένου franchise. Ο Ντενί Βιλνέβ γυρίζει ακόμα το Dune 3», λέει ο Χέιμαν, κόβοντας τα φτερά των φαν του 007.



Η εξαγορά των δικαιωμάτων του Τζέιμς Μποντ από την Amazon MGM νωρίτερα φέτος σηματοδότησε το τέλος μιας εποχής για την Eon Productions, η οποία έλεγχε το franchise από το κινηματογραφικό του ντεμπούτο το 1962. Σύμφωνα με πληροφορίες, το στούντιο διαφώνησε με τους Μπρόκολι και Γουίλσον σχετικά με τον ρυθμό ανάπτυξης και την ιδέα επέκτασης του Μποντ σε ένα ευρύτερο franchise με τηλεοπτικά spin-offs. Ο διορισμός του Χέιμαν αντιπροσωπεύει τόσο μια δημιουργική επανεκκίνηση όσο και ένα τεστ για το πώς ο εμβληματικός χαρακτήρας μπορεί να εξελιχθεί σε έναν κόσμο μετά τον Ντάνιελ Κρεγκ. Η τελευταία εμφάνιση του Κρεγκ στο No Time to Die (2021), έκλεισε μια από τις πιο χαρακτηριστικές εποχές στην ιστορία του Μποντ — και άφησε τον ρόλο εντελώς ανοιχτό για επανεφεύρεση.

{https://youtu.be/vw2FOYjCz38?si=b0mDk0awrtK-zwof}



Όσον αφορά τον Χέιμαν, το όνομά του δεν είναι καθόλου τυχαίο στο χώρο του κινηματογράφου. Ως ιδρυτής της Heyday Films, είναι υπεύθυνος για την παραγωγή των franchise Harry Potter and Fantastic Beasts, των ταινιών Paddington, της ταινίας Gravity του Αλφόνσο Κουαρόν, και, πιο πρόσφατα, της ταινίας Barbie της Γκρέτα Γκέργουιγκ. Συνολικά, αυτοί οι τίτλοι έχουν αποφέρει έσοδα άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως και έχουν καθιερώσει τον Χέιμαν ως μία από τις πιο αξιόπιστες δημιουργικές δυνάμεις της βιομηχανίας. Ο Χέιμαν είναι επίσης παραγωγός του νέου τηλεοπτικού Χάρι Πότερ στο HBO.