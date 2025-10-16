Γιατί θα ήταν καλός Τζέιμς Μποντ σύμφωνα με τα προγνωστικά.

Ο ηθοποιός που θα αναλάβει τον πολυπόθητο ρόλο του εμβληματικού Τζέιμς Μποντ παραμένει ένα καλά φυλαγμένο μυστικό. Και ενώ είναι απίθανο να μάθουμε τον διάδοχο του Ντάνιελ Κρεγκ, μέχρι την επόμενη χρονιά, ένα νέο όνομα ξεπετάγεται τώρα από το πουθενά ως ο επόμενος Τζέιμς Μποντ.

Σύμφωνα με τις αποδόσεις των στοιχηματικών, ο Άντονι Μπόιλ ανεβαίνει τώρα σημαντικά στην κατάταξη των υποψηφίων. Και αν το όνομά του δεν σας λέει κάτι, είμαστε εδώ για να σας διαφωτίσουμε.



Ο Μπόιλ είναι περισσότερο γνωστός για τους πρωταγωνιστικούς του ρόλους σε ταινίες όπως το «Τόλκιν» του 2019 δίπλα στον Νίκολας Χουλτ, το «Tetris» δίπλα στον Τάρον Έγκερτον και το πολεμικό δράμα «Masters of the Air». Ο Μπόιλ τιμήθηκε επίσης με το βραβείο Laurence Olivier Καλύτερου Β' Ανδρικού Ρόλου και ήταν υποψήφιος για βραβείο Tony για την ερμηνεία του ως Scorpius Malfoy στο θεατρικό Harry Potter and the Cursed Child.

Ωστόσο, κανένας από αυτούς τους ρόλους δεν βοήθησε τον Μπόιλ να ανέβει στον βαθμολογικό πίνακα. Αυτό το πέτυχε ο τελευταίος πρωταγωνιστικός ρόλος του στο ιστορικό δράμα House of Guinness. Ο Βορειοϊρλανδός ηθοποιός πρωταγωνιστεί ως Άρθουρ Γκίνες, ο μεγαλύτερος γιος της αυτοκρατορίας της ζυθοποιίας, και σαφώς, οι στοιχηματικές εταιρείες το έχουν προσέξει. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε και μια βασική λεπτομέρεια. Δημιουργός του House of Guinness είναι ο Στίβεν Νάιτ των Peaky Blinders ο οποίος ως γνωστόν θα γράψει και το σενάριο του νέου Τζέιμς Μποντ, σε σκηνοθεσία Ντενί Βιλνέβ.





Θα ήταν ο Άντονι Μπόιλ καλός Τζέιμς Μποντ;

Αν και μπορεί να μην έχει δείξει τα ταλέντα όσον αφορά την ηρωική δράση, ο Άντονι Μπόιλ έχει σίγουρα τις υποκριτικές ικανότητες για παρουσιάσει έναν γοητευτικό και συναρπαστικό 007, όπως περίπου θα τον ήθελαν και οι θαυμαστές.



Ο ηθοποιός ταιριάζει επίσης πολύ περισσότερο από αρκετά από τα ονόματα που φιγουράρουν αυτή τη στιγμή στην κορυφή της λίστας των φαβορί. Αυτό που δεν πρέπει σίγουρα να ξεχνάμε είναι ότι ηλικιακά βρίσκεται στις αρχές της δεκαετίας των 30 δείχνει πολύ περισσότερο «φρέσκο πρόσωπο» από πολλούς από τους άλλους υποτιθέμενους υποψηφίους. Σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει πρόσφατα, αυτές είναι και οι βασικές προϋποθέσεις της Amazon και του Βιλνέβ για τον επόμενο Μποντ.

Και μιλώντας για τους άλλους υποψηφίους, ο Μπόιλ βρίσκεται ανάμεσα σε μια σειρά από γνωστά ονόματα, όπως ο Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, ο Τομ Χόλαντ, ο Όστιν Μπάτλερ, κ.ά. Άλλα ονόματα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή περιλαμβάνουν τον πρωταγωνιστή του The King's Man, Χάρις Ντίκινσον (φήμες τον θέλουν ως μία από τις κορυφαίες επιλογές της Amazon) και τον συμπρωταγωνιστή του Μπόιλ στο Masters of the Air, Κάλουμ Τέρνερ.



