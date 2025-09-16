Ο νέος Τζέιμς Μποντ βάζει στο στόχαστρο το νεανικό κοινό.

Ενώ ακόμα περιμένουμε να μάθουμε ποιος ηθοποιός θα είναι αυτός που -επιτέλους- θα αναλάβει τον πολυπόθητο ρόλο του Τζέιμς Μποντ στο επερχόμενο ριμέικ της Amazon, τώρα μαθαίνουμε (ή, τουλάχιστον, έχουμε μια καλύτερη ιδέα) πότε θα γίνει η σημαντική ανακοίνωση του καστ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μπορεί να έχουμε ήδη μια εικόνα για το πότε θα κυκλοφορήσει η επόμενη κινηματογραφική περιπέτεια του 007.



Μετά το μοιραίο τέλος του Τζέιμς Μποντ του Ντάνιελ Κρεγκ στο No Time to Die του 2021, το εμβληματικό franchise δράσης αναμένεται να ξεκινήσει από την αρχή υπό την ομπρέλα της Amazon. Ωστόσο, όπως αναφέρει το Variety, δεν θα μάθουμε ποιος θα φορέσει το σμόκιν του 007 πριν από το 2026.



{https://youtu.be/vw2FOYjCz38?si=WrWJkjDSTYfd5yzU}



Και αν αυτό σας φαίνεται κάπως μακριά, περιμένετα να μάθετε και τα άλλα νέα... Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η επερχόμενη ταινία που έχει αναλάβει να σκηνοθετήσει ο Ντενί Βιλνέβ του Dune σε σενάριο Στίβεν Νάιτ των Peaky Bliders, δεν θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους πριν από το 2028!



Από τις συνεντεύξεις που έγιναν με «στελέχη, ατζέντηδες και κινηματογραφιστές», προκύπτει ότι η προσμονή είναι μεγάλη για τη νέα εποχή του Τζέιμς Μποντ, κυρίως χάρη στην Amazon που ανέθεσε τη σκηνοθεσία σε έναν κινηματογραφιστή του διαμετρήματος του Βιλνέβ. «Έχεις έναν από τους πιο σπουδαίους σκηνοθέτες της σύγχρονης εποχής», λέει ένα στέλεχος στούντιο.

Όσον αφορά την επιλογή του επόμενου 007, ένα «κορυφαίο στέλεχος» είπε: «Θα ανησυχούσα λίγο σχετικά με την προσέλκυση νεανικού κοινού, όσο αφορά την επιλογή του ηθοποιού». Αυτό ευθυγραμμίζεται με τις φήμες που κυκλοφορούν ότι η παραγωγή αναζητά έναν νεότερο ηθοποιό, όπως ο ηθοποιός του Spider-Man, Τομ Χόλαντ, ή ο Τζέικομπ Ελόρντι από το Euphoria.

Αλλά ενώ η αναμονή τόσο για το καστ όσο και για την πρεμιέρα της ταινίας μπορεί να σε κάνει να ξεφυσάς από απογοήτευση, ένας «στέλεχος μάρκετινγκ» δηλώνει ότι αυτό λειτουργεί προς όφελος του franchise... αν και υπάρχουν κάποιες ανησυχίες για τη μελλοντική κατεύθυνση του Μποντ με την Amazon στο δημιουργικό τιμόνι: «αν αρχίσουν να χτίζουν ένα σύμπαν Μποντ, αυτό θα αποδυναμώσει το brand;».