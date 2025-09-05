Η Amazon επιτέλους αποκάλυψε τον νέο Τζέιμς Μποντ - Δεν είναι αυτός που νομίζεις

To video game 007 First Light βρήκε τον Τζέιμς Μποντ του.

Ο νέος Τζέιμς Μποντ αποκαλύφθηκε ή στο περίπου... Τώρα που η Amazon έχει αποκτήσει τα δημιουργικά δικαιώματα του ιστορικού κινηματογραφικού franchise, ο 007 θα ζήσει πολλές νέες περιπέτειες, μία από τις οποίες θα είναι σε ψηφιακή μορφή.

Παράλληλα με ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με την πολυαναμενόμενη ταινία, έχουμε νεότερες πληροφορίες και για το video game 007 First Light το οποίο θα κυκλοφορήσει το 2026. Και τώρα γνωρίζουμε ποιος θα υποδυθεί τον αγαπημένο χαρακτήρα στο βιντεοπαιχνίδι.

Επιβεβαιώθηκε πλέον ότι ο πρωταγωνιστής της σειράς Dexter: Original Sin, Πάτρικ Γκίμπσον, είναι το πρόσωπο και η φωνή πίσω από την τελευταία εκδοχή του James Bond στο 007 First Light. Ο ηθοποιός, ο οποίος είναι επίσης γνωστός από τη συμμετοχή τους στις σειρές Shadow and Bone και The OA, εδώ και καιρό φημολογούνταν για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο First Light, αλλά τώρα επιβεβαιώθηκε επίσημα.



{https://youtu.be/JzkajshTCsA?si=Pg5lFwWJs7B2S7V4}



Έτσι, ο Γκίμπσον θα δανείσει τη φωνή του στον χαρακτήρα (ο οποίος έχει επίσης εντυπωσιακή ομοιότητα με τον πρωταγωνιστή της σειράς Dexter) μαζί με τους Lennie James (Greenway), Priyanga Burford (M), Alastair Mackenzie (Q), Kiera Lester (Moneypenny) και Noémie Nakai (Ms. Roth).





Το 007 First Light θα κυκλοφορήσει στις 27 Μαρτίου 2026 για PC, PS5, Xbox και Nintendo Switch 2.



Αν και η επιλογή του Πάτρικ Γκίμπσον για το βιντεοπαιχνίδι μπορεί να μην είναι ακριβώς η ανακοίνωση που περιμένουν οι φαν των ταινιών, θα μπορούσε να δώσει κάποιες ενδείξεις για το μέλλον του χαρακτήρα.



Για παράδειγμα, θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι η Amazon θα μπορούσε να επιλέξει τον Γκίμπσον για φορέσει το σμόκιν του Μποντ, άλλωστε βρίσκεται μεταξύ των φαβορί στα στοιχήματα.



Σε ηλικία μόλις 30 ετών, είναι στην κατάλληλη ηλικία για να αναλάβει τον ρόλο και να δεσμευτεί για τα επόμενα χρόνια, ενώ με το First Light του δίνεται η ευκαιρία να αποδείξει ότι διαθέτει το κατάλληλο χάρισμα και σθένος για να ζωντανέψει ξανά τον χαρακτήρα στη μεγάλη οθόνη.



Επίσης, το 007 First Light, που αφηγείται την ιστορία της προέλευσης του Μποντ, θα μπορούσε επίσης να δείξει το δρόμο για το τι θα ακολουθήσει όταν ο κατάσκοπος κάνει την θριαμβευτική επιστροφή του στις αίθουσες. Φήμες υποστηρίζουν ότι η Amazon θέλει να ξεκινήσει από την αρχή με έναν νεότερο Μποντ, και ενώ έχουμε δει στο παρελθόν αποσπάσματα από την «γέννηση» του 007 στην οθόνη, δεν έχουμε δει μια ολοκληρωμένη ιστορία για την προέλευση του. Εύλογα λοιπόν αναρωτιέται κανείς μήπως αυτός είναι ο πιο λογικός τρόπος για την επανεκκίνηση της σειράς ταινιών μετά το μοιραίο τέλος του Ντάνιελ Κρεγκ.



Όσο περιμένουμε να δούμε τι ετοιμάζουν ο σκηνοθέτης Ντενί Βιλνέβ και ο σεναριογράφος Στίβεν Νάιτ, το 007 First Light θα παρουσιάσει πρώτο μια ανανεωμένη εκδοχή του χαρακτήρα.