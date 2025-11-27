Η εκστρατεία Make Amazon Pay, που πλέον συμπληρώνει έξι χρόνια δράσης, στρέφεται ενάντια στις εργασιακές πρακτικές της Amazon, στην αυξανόμενη πολιτική της επιρροή και στις σοβαρές περιβαλλοντικές συνέπειες της λειτουργίας της.

Την ώρα που ο επιχειρηματικός κολοσσός ετοιμάζεται για ένα από τα πλέον κερδοφόρα τριήμερα του έτους, χιλιάδες άνθρωποι παγκοσμίως προγραμματίζουν ένα νέο κύμα κινητοποιήσεων, με απεργίες και διαδηλώσεις σε περισσότερες από 30 χώρες.

Συνδικαλιστικές οργανώσεις, εργαζόμενοι στην τεχνολογία, ομάδες υπεράσπισης δικαιωμάτων και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες ενώνουν τις δυνάμεις τους από την Black Friday έως τη Cyber Monday, διεκδικώντας αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας.

Η καμπάνια κατηγορεί την Amazon ότι εντείνει τις κοινωνικές ανισότητες, επιβαρύνει σημαντικά το περιβάλλον, ενώ μέσα από πολιτικές συμμαχίες υπονομεύει βασικές δημοκρατικές αρχές - με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη χρηματοδότηση της ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι διοργανωτές επισημαίνουν πως η επιρροή της Amazon επεκτείνεται πλέον πολύ πέρα από το λιανικό εμπόριο: Η εταιρεία έχει παρουσία στην εφοδιαστική αλυσίδα, αποτελεί παγκόσμιο πυλώνα υπηρεσιών cloud, συνεργάζεται με κατασταλτικούς μηχανισμούς κι επενδύει σημαντικά σε πολιτικό λόμπινγκ.

Όπως τονίζει ο Ντέιβιντ Άντλερ της Progressive International, η Amazon έχει εξελιχθεί σε «κεντρικό πυλώνα μιας νέας αυταρχικής τάξης», καθώς οι τεχνολογίες της χρησιμοποιούνται σε παγκόσμια δίκτυα επιτήρησης, κρατικής βίας και εκμετάλλευσης.

«Από τις επιχειρήσεις της ICE έως την καταστολή των Παλαιστινίων, οι τεχνολογίες της Amazon είναι μπλεγμένες μέσα σε συστήματα βίας σε όλο τον κόσμο. Όμως το Make Amazon Pay δείχνει ότι οι εργαζόμενοι και οι κοινότητες μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτή την εξουσία και να οικοδομήσουν αντί γι’ αυτό ένα μέλλον βασισμένο στην αξιοπρέπεια και τη δημοκρατία».

Στο πεδίο της εργασίας, πολλοί εργαζόμενοι καταγγέλλουν εξαντλητικές συνθήκες. Στην Ινδία, η Νέχα Σινγκ περιγράφει αποθήκες που μετατρέπονται σε «καμίνι» κατά τους καύσωνες, με λιποθυμίες εργαζομένων και αδιάκοπη πίεση για επίτευξη στόχων. Όπως καταγγέλλει, ακόμη και σε περιπτώσεις αδιαθεσίας, οι εργαζόμενοι κινδυνεύουν με απώλεια μισθού ή και απόλυση.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις προσθέτουν ότι η ισχυρή πολιτική επιρροή της Amazon δημιουργεί κινδύνους που υπερβαίνουν τον εργασιακό χώρο. Η Greenpeace υπογραμμίζει ότι ο συνδυασμός τεράστιων δεδομένων, ενεργοβόρων υποδομών και πολιτικής επιρροής καθιστά την εταιρεία χαρακτηριστικό παράδειγμα της «καταστροφικής επέκτασης της Big Tech».

Οι φετινές δράσεις θα αγγίξουν σχεδόν κάθε τμήμα της παγκόσμιας παρουσίας της Amazon: στάσεις εργασίας σε γερμανικές αποθήκες, κινητοποιήσεις στις ΗΠΑ με στόχο τα συμβόλαια της εταιρείας με την ICE, διαδηλώσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες αλλά και παρεμβάσεις σε Ασία, Αφρική και Λατινική Αμερική. Παράλληλα, οργανώνονται ψηφιακές δράσεις και δημιουργικές παρεμβάσεις για να αναδειχθεί η πολιτική επιρροή της Amazon.

Ο συνασπισμός Make Amazon Pay ζητά αξιοπρεπείς αμοιβές για τους εργαζόμενους, δίκαιη φορολόγηση της εταιρείας και κάλυψη του περιβαλλοντικού κόστους που παράγει η αδιάκοπη επέκτασή της - στέλνοντας, για ακόμη μία χρονιά, το μήνυμα ότι η Amazon πρέπει να λογοδοτήσει.