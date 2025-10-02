Ένας Αυστραλός για τον ρόλο του πιο διάσημου Βρετανού πράκτορα.

Η πολυαναμενόμενη ταινία Τζέιμς Μποντ της Amazon MGM Studios φέρεται ότι «φλερτάρει» έντονα με ένα νέο... μνηστήρα που θεωρείται υπολογίσιμο φαβορί για τον ρόλο του 007.

Αυτό έρχεται λίγο καιρό αφότου το στούντιο έκανε γνωστό ότι το κάστινγκ για τον πρωταγωνιστικό ρόλο πρόκειται να αργήσει λίγο και πως δεν θα περιλαμβάνει κάποιο από τα γνωστά ονόματα που έχουμε ακούσει κατά καιρούς, καθώς ο σκηνοθέτης του reboot, Ντενί Βιλνέβ προτιμάει ένα φρέσκο πρόσωπο.

Τώρα, μέσω του World of Reel, μαθαίνουμε ότι η Amazon MGM Studios φέρεται να «πιέζει διακριτικά» τον ηθοποιό του Euphoria, Τζέικομπ Ελόρντι, για τον πρωταγωνιστικό του Τζέιμς Μποντ. Αν και υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος μπροστά μας, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ελόρντι ενδέχεται να κάνει δοκιμαστικό για τον ρόλο την επόμενη χρονιά.

Θυμίζουμε ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα του Ελόρντι πρωταγωνιστεί για το κάστινγκ του Τζέιμς Μποντ. Προηγουμένως είχε αναφερθεί ότι ο Αυστραλός ηθοποιός, μαζί με τον Τομ Χόλαντ και τον Χάρις Ντίκινσον, βρίσκονται στην κορυφή της λίστας του στούντιο με τους ηθοποιούς που θα μπορούσαν ενδεχομένως να διαδεχθούν τον Ντάνιελ Κρεγκ.

Το στούντιο αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση κάποια στιγμή το 2026, καθώς η παραγωγή φέρεται να ξεκινά το 2027.

Όπως έχει ανακοινωθεί και επίσημα, το σενάριο της επόμενης ταινίας Τζέιμς Μποντ θα έχει την υπογραφή του Στίβεν Νάιτ που είναι ο δημιουργός των Peaky Blinders.

Η ταινία προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους τον Νοέμβριο του 2028. Σε μια προηγούμενη συνέντευξη, ο Νάιτ αποκάλυψε τι μπορούν να περιμένουν οι θαυμαστές του Τζέιμς Μποντ από την επόμενη ταινία 007, προαναγγέλλοντας μια «καλύτερη, πιο δυνατή και περισσότερο τολμηρή» ιστορία που διαφέρει από τις προηγούμενες.