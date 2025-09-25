Ο σκηνοθέτης του Bond 26, Ντενί Βιλνέβ, θέλει ένα «φρέσκο πρόσωπο» για να φορέσει το σμόκιν του 007

Ο επόμενος ηθοποιός που θα υποδυθεί τον Τζέιμς Μποντ δεν θα είναι αυτός που ελπίζουν οι φαν του franchise, σύμφωνα με νέες πληροφορίες. Ενώ όπως έγινε γνωστό, ο σκηνοθέτης Ντενί Βιλενέβ θα αργήσει να ασχοληθεί με το κάστινγκ για τον επόμενο 007 και μάλιστα δεν θα περιλαμβάνει κανέναν από τους διάσημους ηθοποιούς που είχαν ακουστεί για τον ρόλο!

Σύμφωνα με το Deadline, ο Ντενί Βιλενέβ θα ξεκινήσει την αναζήτηση ηθοποιού για να υποδυθεί τον πιο διάσημο κατάσκοπο στον κόσμο, την επόμενη χρόνια, όταν ολοκληρώσει την παραγωγή του Dune: Part Three. Οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι ο σκηνοθέτης και οι συνεργάτες του αναζητούν ένα «φρέσκο πρόσωπο» για να αναλάβει τον ρόλο του 007 στην ταινία Bond 26.

Στο ρεπορτάζ σημειώνεται επίσης ότι τα κριτήρια που θα τεθούν θα είναι ο ηθοποιός να είναι άνδρας, να έχει γεννηθεί στα Βρετανικά Νησιά και να είναι αρκετά νέος, πιθανότατα να βρίσκεται στα τέλη της δεκαετίας των 20 ή στις αρχές της δεκαετίας των 30.

Αυτομάτως, αυτό αποκλείει ονόματα ηθοποιών όπως των: Τιμοτέ Σαλαμέ, Γκλεν Πάουελ, Χένρι Καβίλ, Όστιν Μπάτλερ, Τζέικομπ Ελόρντι και άλλων. Για την ακρίβεια, σύμφωνα με τα παραπάνω, το 99,9% των ονομάτων που έχουμε ακούσει να συζητιούνται στο διαδίκτυο μέχρι στιγμής, μένουν εκτός.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δημοσιεύματα, το φαβορί για να διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ ήταν ο Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, ενώ οι Τομ Χόλαντ, Χάρις Ντίκινσον και Τζέικομπ Ελόρντι έχουν αναφερθεί επίσης ως πιθανοί υποψήφιοι για τον ρόλο. Αν λάβουμε υπόψη ότι όταν ξεκινήσουν τα γυρίσματα του Bond 26 το 2027, τόσο ο Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον όσο και ο Τζακ Λόουντεν θα είναι 37 ετών, μήπως τελικά θα θεωρούνται πολύ μεγάλοι για τον Βιλενέβ;

Ο Στίβεν Νάιτ που θα γράψει το σενάριο φέρεται να επιστρέφει στα πρώτα μυθιστορήματα του Ίαν Φλέμινγκ — Casino Royale (1953), Live and Let Die (1954), Moonraker (1955), Diamonds Are Forever (1956), From Russia, with Love (1957), Doctor No (1958) και Goldfinger (1959) — για να μας βοηθήσει να θυμηθούμε ποιος είναι ο πρωταγωνιστής του Φλέμινγκ. Θα μπορούσε ο νέος Μποντ να είναι περισσότερο στο καλούπι ενός νεότερου Σον Κόνερι, ο οποίος ενσάρκωσε τον 007 για πρώτη φορά το 1962 στην ταινία «Δρ. Νο»;

Σύμφωνα με το Deadline, η ταινία Bond 26 δεν θα ξεκινήσει από εκεί που μας άφησε το No Time to Die, με τον Μποντ νεκρό. «Είναι ένας νέος Μποντ, μια νέα αρχή, ένα φρέσκο ξεκίνημα σε όλα», λένε οι πηγές.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η ταινία θα κυκλοφορήσει το 2028, με τα γυρίσματα να αναμένεται να ξεκινήσουν το 2027. Γίνεται πολύς λόγος για την πρεμιέρα της ταινίας κάποια στιγμή μέσα στον Νοέμβριο του 2028, μήνας που αγαπάει ιδιαίτερα το franchise του 007.

Μέχρι τώρα κυκλοφορούσαν φήμες ότι αρκετοί ηθοποιοί υψηλού προφίλ διεκδικούν τον ρόλο του 007, με τον Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, να θεωρείται το φαβορί για να διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ. Οι του πράκτορα των Βρετανικών Μυστικών Υπηρεσιών.