Ο ΣΑΚΕΑ τονίζει ότι οι στεγαστικές ανάγκες, η γεωγραφική απομόνωση και το αυξημένο κόστος διαβίωσης δεν διαφοροποιούνται με το αν ένας εκπαιδευτικός υπηρετεί σε σχολείο ή σε ΚΕΔΑΣΥ.

Εκτός επιστροφής ενοικίου παραμένουν οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που υπηρετούν στα ΚΕΔΑΣΥ, προκαλώντας εύλογα ερωτήματα για την άνιση μεταχείριση εργαζομένων που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση και αντιμετωπίζουν τις ίδιες στεγαστικές δυσκολίες με τους συναδέλφους τους στις σχολικές μονάδες.

Την άμεση αποκατάσταση αυτής της αδικίας ζητά ο Σύλλογος Αναπληρωτών Καθηγητών Ειδικής Αγωγής (ΣΑΚΕΑ), επισημαίνοντας ότι ο αποκλεισμός του προσωπικού των ΚΕΔΑΣΥ από τη συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση δεν έχει ουσιαστική δικαιολογητική βάση. Ο ΣΑΚΕΑ υπογραμμίζει ότι οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ των ΚΕΔΑΣΥ υπηρετούν στην περιφέρεια, ακόμη και σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές, αντιμετωπίζοντας αυξημένο κόστος διαβίωσης και σημαντικές δυσκολίες εύρεσης κατοικίας.

Μάλιστα, επισημαίνει ότι προσλαμβάνονται από τους ίδιους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης και μέσω των ίδιων διαδικασιών με τους εκπαιδευτικούς που τοποθετούνται στις σχολικές μονάδες. Κατά συνέπεια, η διαφορετική αντιμετώπισή τους ως προς τη χορήγηση της επιστροφής ενοικίου δημιουργεί αδικαιολόγητες ανισότητες μεταξύ εργαζομένων της ίδιας εκπαιδευτικής κοινότητας.

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Τι ζητά ο ΣΑΚΕΑ

Ο Σύλλογος καλεί τα συναρμόδια Υπουργεία Παιδείας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να προχωρήσουν άμεσα στην ένταξη των εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ των ΚΕΔΑΣΥ στους δικαιούχους της ειδικής ενίσχυσης επιστροφής ενοικίου. Παράλληλά ζητά έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου ή, εφόσον απαιτείται, στην τροποποίηση της σχετικής νομοθετικής διάταξης καθώς και ρητή πρόβλεψη αναδρομικής ισχύος για το τρέχον έτος, ώστε να μη χαθεί η οικονομική ενίσχυση που δικαιούνται οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι.

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Ο ΣΑΚΕΑ τονίζει ότι οι στεγαστικές ανάγκες, η γεωγραφική απομόνωση και το αυξημένο κόστος διαβίωσης δεν διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν ένας εκπαιδευτικός υπηρετεί σε σχολική μονάδα ή σε ΚΕΔΑΣΥ.