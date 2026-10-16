Έρευνα του πανεπιστημίου Loma Linda στην Καλφόρνια δείχνει ότι τα καρύδια έχουν περισσότερα οφέλη από ότι νομίζετε.

Μια μικρή αλλαγή στο καθημερινό διαιτολόγιο μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της διατροφής και να περιορίσει το φλεγμονώδες δυναμικό της. Αυτό υποδεικνύει νέα μελέτη ερευνητών της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Loma Linda, σύμφωνα με την οποία η τακτική κατανάλωση καρυδιών συνδέεται με χαμηλότερες βαθμολογίες στον δείκτη που αξιολογεί τη σχέση της διατροφής με τη φλεγμονή.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics και βασίστηκε σε δεδομένα από μεγαλύτερης διάρκειας κλινική δοκιμή, η οποία εξέτασε τις επιδράσεις της καθημερινής κατανάλωσης καρυδιών σε μεγαλύτερους ενήλικες.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι κατανάλωναν καθημερινά καρύδια παρουσίασαν ελαφρώς χαμηλότερο δείκτη φλεγμονώδους δυναμικού της διατροφής σε σύγκριση με όσους δεν κατανάλωναν. Παρότι η διαφορά ήταν μικρή, ήταν στατιστικά σημαντική.

Τι έδειξε η μελέτη για την κατανάλωση καρυδιών

Στην έρευνα συμμετείχαν 319 άτομα μεγαλύτερης ηλικίας από τη Loma Linda της Καλιφόρνιας, τα οποία παρακολουθήθηκαν για δύο χρόνια.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η πρώτη κατανάλωνε καθημερινά περίπου 28 έως 57 γραμμάρια καρυδιών, ενώ η δεύτερη απέφευγε τα καρύδια και περιόριζε σημαντικά την κατανάλωση άλλων ξηρών καρπών.

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Οι ερευνητές δεν ζήτησαν από τους συμμετέχοντες να κάνουν άλλες αλλαγές στη διατροφή τους. Κατά τη διάρκεια της διετούς παρακολούθησης, πραγματοποιήθηκαν πέντε συναντήσεις, στις οποίες οι συμμετέχοντες κατέγραφαν τα τρόφιμα και τα ποτά που είχαν καταναλώσει το προηγούμενο 24ωρο.

Στο τέλος της μελέτης, όσοι είχαν εντάξει τα καρύδια στην καθημερινότητά τους εμφάνισαν χαμηλότερες βαθμολογίες στον Δείκτη Φλεγμονώδους Δυναμικού της Διατροφής (Dietary Inflammatory Index – DII).

Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελεί ερευνητικό εργαλείο που αξιολογεί κατά πόσο το συνολικό διατροφικό πρότυπο συνδέεται με υψηλότερο ή χαμηλότερο φλεγμονώδες δυναμικό, με βάση τα τρόφιμα και τα θρεπτικά συστατικά που καταναλώνει ένα άτομο.

Πώς συνδέονται τα καρύδια με τη φλεγμονή

Τα νέα ευρήματα έρχονται να προστεθούν σε προηγούμενα αποτελέσματα της μελέτης Walnuts and Healthy Aging, τα οποία είχαν δείξει ότι η καθημερινή κατανάλωση καρυδιών συνδεόταν με μειώσεις σε ορισμένους δείκτες φλεγμονής που μετρώνται στο αίμα.

Συνολικά, τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η προσθήκη καρυδιών στη διατροφή ενδέχεται να επηρεάζει τόσο το συνολικό φλεγμονώδες δυναμικό των τροφίμων που καταναλώνουμε όσο και ορισμένους βιολογικούς δείκτες που σχετίζονται με τη φλεγμονή.

Ωστόσο, τα ευρήματα δεν σημαίνουν ότι τα καρύδια από μόνα τους προλαμβάνουν ή θεραπεύουν φλεγμονώδεις παθήσεις. Η μελέτη εξετάζει συγκεκριμένους διατροφικούς και βιολογικούς δείκτες και όχι την εμφάνιση ή την εξέλιξη συγκεκριμένων ασθενειών.

Μια απλή προσθήκη για καλύτερη ποιότητα διατροφής

Η συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου ερευνητικού προγράμματος για τα καρύδια και την υγιή γήρανση, στο πλαίσιο του οποίου έχουν δημοσιευτεί περισσότερες από 20 επιστημονικές εργασίες. Η διετής κλινική δοκιμή πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου Loma Linda και του Hospital Clínic της Βαρκελώνης, στην Ισπανία, με χρηματοδότηση από την California Walnut Commission.

Η Σουτζάθα Ρατζαράμ, καθηγήτρια στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Loma Linda και επικεφαλής ερευνήτρια της μελέτης, υπογράμμισε ότι η ενσωμάτωση τροφίμων πλούσιων σε θρεπτικά συστατικά, όπως τα καρύδια, μπορεί να αποτελέσει ένα απλό και πρακτικό βήμα προς ένα διατροφικό πρότυπο με χαμηλότερο φλεγμονώδες δυναμικό.

Το βασικό μήνυμα είναι ότι η ποιότητα της διατροφής δεν εξαρτάται από ένα μεμονωμένο τρόφιμο, αλλά από τις συνολικές επιλογές που κάνουμε καθημερινά. Η τακτική κατανάλωση καρυδιών μπορεί να αποτελέσει μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υποκαθιστά τις υπόλοιπες διατροφικές συνήθειες που συμβάλλουν στη διατήρηση της υγείας.