Τα τρωκτικά συχνά αναζητούν καταφύγιο σε εσωτερικούς χώρους για να ξεφύγουν από το κρύο.

Όταν τα φύλλα πέφτουν και η θερμοκρασία υποχωρεί, οι άνθρωποι δεν είναι οι μόνοι που αναζητούν τη ζέστη των εσωτερικών χώρων. Οι αρουραίοι ψάχνουν επίσης για ζεστά καταφύγια ώστε να αντέξουν τον παγετό.

Παρόλο που δεν κρύβονται όλο τον χειμώνα - καθώς παραμένουν δραστήριοι για την εύρεση τροφής - αναζητούν προστατευμένα σημεία όταν ο καιρός γίνει πολύ ψυχρός.

Συμβουλευτήκαμε ειδικούς στην καταπολέμηση παρασίτων για να μάθουμε πού κρύβονται και πώς μπορείτε να προστατεύσετε την κατοικία σας.

Mohammad Barzegar, ιδρυτής της Quantra Pest Control

Garrett Thrasher, συνιδιοκτήτης της Thrasher Pest Control

Abhi Nav, αδειούχος απολυμαντής και ιδιοκτήτης της AstraHive Pest Control

Greg Baumann, ιδρυτικός εταίρος της Pest Control Warrior

Πού πηγαίνουν οι αρουραίοι τον χειμώνα

Οι αρουραίοι είναι εξαιρετικά προσαρμοστικοί. «Μπορούν να κολυμπήσουν, να κρυφτούν και να ροκανίσουν ακόμα και πλαστικά δοχεία», εξηγεί ο Greg Baumann. «Έτσι, βρίσκουν εύκολα κατάλληλο καταφύγιο όταν παραστεί ανάγκη».

Αυτό το καταφύγιο βρίσκεται συχνά μέσα ή γύρω από τα σπίτια μας, ειδικά όπου υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε τροφή. «Το κρύο ωθεί τους αρουραίους προς τη θερμότητα, διατηρώντας τους δραστήριους όλο τον χειμώνα», σημειώνει ο Abhi Nav. Τα συνηθέστερα σημεία όπου καταφεύγουν είναι:

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Πέφτουν οι αρουραίοι σε χειμερία νάρκη;

Οι αρουραίοι δεν πέφτουν σε χειμερία νάρκη. «Είναι δραστήριοι όλο τον χρόνο», αναφέρει ο Mohammad Barzegar. «Απλώς αλλάζουν τοποθεσία και μετακομίζουν σε ζεστά κτίρια με διαθέσιμη τροφή».

Παράλληλα, καταναλώνουν περισσότερη τροφή για να διατηρήσουν τη θερμοκρασία τους, χωρίς όμως να αποθηκεύουν λίπος. Εάν εξασφαλίσουν ζέστη και τροφή σε εσωτερικούς χώρους, συνεχίζουν να αναπαράγονται αδιάκοπα, γεννώντας κατά μέσο όρο οκτώ μικρά ανά γέννα.

Πότε επανεμφανίζονται

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη στιγμή που οι αρουραίοι επανεμφανίζονται, καθώς δεν εξαφανίζονται ποτέ πλήρως. «Όταν κάνει αρκετή ζέστη για εσάς, κάνει και για εκείνους», σημειώνει ο Garrett Thrasher. Η εξωτερική τους δραστηριότητα αυξάνεται συνήθως νωρίς την άνοιξη, γύρω στον Μάρτιο ή τον Απρίλιο.

Ωστόσο, ο Barzegar προειδοποιεί ότι οι αρουραίοι που έχουν εγκατασταθεί σε ένα σπίτι δεν πρόκειται να φύγουν μόλις τελειώσει ο χειμώνας, εφόσον συνεχίζουν να βρίσκουν ασφάλεια και τροφή.

Πώς να προστατεύσετε το σπίτι σας

Επειδή τα τρωκτικά καταστρέφουν μονώσεις, μολύνουν τρόφιμα και μεταφέρουν ασθένειες, η πρόληψη είναι καθοριστική. Οι ειδικοί συνιστούν τα εξής μέτρα: