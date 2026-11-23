Ενώ η κυβέρνηση επικαλείται το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για να δικαιολογήσει την αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα κατά πόσο εφαρμόζει με την ίδια συνέπεια και το σκέλος των εγγυήσεων προστασίας.

Η αναζήτηση τρίτων χωρών για τη δημιουργία κέντρων επιστροφών, η αδυναμία πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου και η απομάκρυνση της διοικητικής διευθύντριας της Αρχής Προσφυγών συνδέονται με μια βαθύτερη πολιτική και θεσμική μετατόπιση. Η προστασία των δικαιωμάτων και η πρόσβαση στη διεθνή προστασία υποχωρούν μπροστά σε μια πολιτική που δίνει προτεραιότητα στη διαχείριση των μεταναστευτικών πληθυσμών, στον έλεγχο της κινητικότητας και στην ενίσχυση της εκτελεστικής εξουσίας. Η μεταναστευτική πολιτική στην Ευρώπη περνά σε μια νέα φάση. Ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων, η ενίσχυση των επιστροφών και η αναθεώρηση των διαδικασιών ασύλου συνοδεύονται πλέον από την αναζήτηση τρόπων μεταφοράς της διαχείρισης προσφύγων και μεταναστών έξω από τον ευρωπαϊκό χώρο. Η συζήτηση αφορά όλο και περισσότερο το πώς άνθρωποι που φτάνουν στην Ευρώπη θα μπορούν να απομακρύνονται από το έδαφός της, ακόμη και όταν η επιστροφή στις χώρες καταγωγής τους δεν είναι άμεσα εφικτή.

Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά σε αυτή τη μετατόπιση, αποκαλύπτοντας πλέον πως η αλλαγή δεν αφορά μόνο το περιεχόμενο της μεταναστευτικής πολιτικής, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η εξουσία αντιλαμβάνεται τη σχέση της με τους θεσμούς, τη διοίκηση και τα δικαιώματα.

Η μετατόπιση της ευθύνης

Πριν από λίγες ημέρες, η Ελλάδα, μαζί με τη Γερμανία, τη Δανία, την Ολλανδία και την Αυστρία, ανακοίνωσαν την πρωτοβουλία για τη δημιουργία κόμβου επιστροφών στη Ρουάντα. Ο σχεδιασμός αφορά ανθρώπους που δεν έχουν πλέον δικαίωμα παραμονής στα συγκεκριμένα κράτη, αλλά δεν μπορούν να επιστραφούν άμεσα στις χώρες καταγωγής τους. Η Ουγκάντα έχει επίσης εκδηλώσει ενδιαφέρον να φιλοξενήσει αντίστοιχη δομή, θέτοντας τους δικούς της όρους.

Διαμορφώνεται έτσι μια νέα αγορά διακρατικών συνεργασιών γύρω από τη μεταναστευτική διαχείριση. Η Ευρώπη αναζητά τρόπους να απομακρύνει από το έδαφός της ανθρώπους που δεν μπορεί να επιστρέψει απευθείας στις χώρες καταγωγής τους. Η ευθύνη για τη διαχείρισή τους μεταφέρεται γεωγραφικά, δηλαδή σε τρίτες χώρες. Παραμένει, ωστόσο, ανοιχτό το ερώτημα αν μαζί με τους ανθρώπους μεταφέρεται και η ευθύνη των ευρωπαϊκών κρατών απέναντί τους.

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου έχει ήδη επισημάνει ότι η εξωτερίκευση των επιστροφών δημιουργεί σοβαρά ζητήματα λογοδοσίας, ατομικής αξιολόγησης και αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας. Αντίστοιχες ανησυχίες έχουν εκφράσει ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης και ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ, ζητώντας να μη συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις χωρίς ουσιαστικές εγγυήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατικό έλεγχο. Οι επισημάνσεις τους αφορούν και την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρουάντα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η επιλογή αυτή έχει σαφείς πολιτικές συνέπειες. Μεταφέρει τη διαχείριση των ανθρώπων έξω από τα ευρωπαϊκά σύνορα και δημιουργεί νέα ερωτήματα για το ποιος ελέγχει τις διαδικασίες, ποιος εγγυάται τα δικαιώματα και ποιος λογοδοτεί όταν αυτά παραβιάζονται. Η εξωτερίκευση, επομένως, δεν είναι μια τεχνική επιλογή. Είναι μια πολιτική επιλογή που επανακαθορίζει τα όρια της κρατικής ευθύνης και τη σχέση ανάμεσα στην εθνική κυριαρχία, τη διαχείριση της κινητικότητας και την καθολικότητα των δικαιωμάτων.

Αποκλεισμοί λόγω διοικητικών δυσλειτουργιών

Από τις 12 Ιουνίου 2026, ημερομηνία έναρξης ισχύος του Νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον προγραμματισμό ραντεβού αρχικής καταγραφής αιτημάτων ασύλου στην ενδοχώρα βρίσκεται εκτός λειτουργίας, σύμφωνα με καταγγελίες οργανώσεων που υποστηρίζουν αιτούντες διεθνή προστασία. Η πλατφόρμα αποτελεί το μοναδικό διαθέσιμο μέσο πρόσβασης για ανθρώπους που βρίσκονται στην ενδοχώρα και δεν έχουν προηγουμένως υπαχθεί στη διαδικασία διαλογής. Έτσι, ενώ η νομοθεσία κατοχυρώνει το δικαίωμα υποβολής αιτήματος διεθνούς προστασίας, η πρόσβαση στη σχετική διαδικασία γίνεται εξαιρετικά δύσκολη ή ακόμη και αδύνατη. Η κατάσταση επιβαρύνεται από τις δυσκολίες επικοινωνίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και από τις περιπτώσεις σύλληψης και κράτησης ανθρώπων που επιχειρούν να παρουσιαστούν αυτοπροσώπως για να ζητήσουν άσυλο. Στις 18 Νοεμβρίου, το ΕΔΔΑ προχώρησε σε ασφαλιστικά μέτρα, ζητώντας από το ελληνικό κράτος να διασφαλίσει την άμεση πρόσβαση πρόσφυγα στη διαδικασία ασύλου και σε συνθήκες υποδοχής στην Αττική. Ζήτησε επίσης διευκρινίσεις για τις διαθέσιμες διαδικασίες πρόσβασης στο άσυλο για όσους αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Όταν η ηλεκτρονική πλατφόρμα παραμένει εκτός λειτουργίας, δεν υπάρχει εναλλακτική διαδικασία και οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι απρόσιτες, το δικαίωμα στο άσυλο μένει ουσιαστικά χωρίς αντίκρισμα. Για τους ανθρώπους που αναζητούν προστασία, οι διοικητικές δυσλειτουργίες μετατρέπονται σε πραγματικά εμπόδια, με συνέπειες για την ελευθερία και την ασφάλειά τους. Η ευθύνη της διοίκησης είναι συγκεκριμένη: να εξασφαλίζει ότι η πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου είναι πραγματική και όχι μόνο κατοχυρωμένη στα χαρτιά.

Η απομάκρυνση της Διευθύντριας της Αρχής Προσφυγών και τα όρια της πολιτικής εξουσίας

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η αναιτιολόγητη απομάκρυνση της Μαρίας Φωκιανού από τη θέση της Διοικητικής Διευθύντριας της Αρχής Προσφυγών, με απόφαση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη. Δημοσιεύματα συνδέουν την απομάκρυνσή της με την ενοχλητική αντιπολεμική και αντιφασιστική της δράση, αλλά και με τη δυσαρέσκεια που φέρεται να είχε προκαλέσει στον υπουργό η στάση των Επιτροπών Προσφυγών στην υπόθεση του Τζαβέντ Ασλάμ, προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδας, όταν επιχειρήθηκε η εκδικητική ανάκληση του καθεστώτος ασύλου του.

Η Διοικητική Διευθύντρια δεν είναι δικαστής ούτε μέλος των Επιτροπών Προσφυγών και δεν συμμετέχει στην έκδοση των αποφάσεών τους. Η απομάκρυνσή της, επομένως, δεν συνιστά από μόνη της παρέμβαση σε δικαστική κρίση. Θέτει, όμως, ένα διαφορετικό και εξίσου σημαντικό ζήτημα: τη σχέση της πολιτικής ηγεσίας με τη διοικητική δομή που υποστηρίζει τη λειτουργία ενός κρίσιμου μηχανισμού εξέτασης αιτημάτων ασύλου. Η απουσία συγκεκριμένης δημόσιας αιτιολόγησης ενισχύει την ανάγκη να δοθούν απαντήσεις για τα κριτήρια και τους λόγους της αντικατάστασής της.

Η επιλεκτική εφαρμογή των εγγυήσεων

Η αντίφαση είναι πλέον εμφανής: από τη μία πλευρά, η Ελλάδα συμμετέχει στον σχεδιασμό μιας ευρωπαϊκής πολιτικής που επιδιώκει να μεταφέρει ανθρώπους σε τρίτες χώρες, ώστε να απομακρυνθούν από το ευρωπαϊκό έδαφος. Από την άλλη, στο εσωτερικό της χώρας, άνθρωποι αδυνατούν να αποκτήσουν πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου, ενώ ο θεσμός που εξετάζει τις προσφυγές τους βρίσκεται στο επίκεντρο σοβαρών ερωτημάτων για τη διοικητική του λειτουργία.

Έτσι, ενώ η κυβέρνηση επικαλείται το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για να δικαιολογήσει την αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα κατά πόσο εφαρμόζει με την ίδια συνέπεια και το σκέλος των εγγυήσεων προστασίας. Ακόμη και μέσα σε αυτό το αυστηρό ευρωπαϊκό πλαίσιο του Νέου Συμφώνου, υπάρχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις προστασίας που δεν είναι προαιρετικές. Η συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό δίκαιο δεν μπορεί να περιορίζεται στις διατάξεις που διευκολύνουν τις επιστροφές, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τις εγγυήσεις προστασίας.

(Ο Κώστας Αρβανίτης είναι Αντιπρόεδρος The Left /ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.)