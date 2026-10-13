Η χθεσινή ανάρτηση του Λευτέρη Πανταζή έφερε ταραχή και σχόλια. Η απάντηση της κόρης του.

Το πρωί της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου, ο Λευτέρης Πανταζής δημοσίευσε ένα διαφορετικό βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media με την εμφάνισή του να προκαλεί ερωτηματικά και σχόλια από τους διαδικτυακούς του φίλους.

Συγκεκριμένα, το πρόσωπο του ερμηνευτή φάνηκε εμφανώς αλλαγμένο με αρκετούς χρήστες να εκφράζουν την ανησυχία τους και άλλοι να σχολιάζουν αρνητικά.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Λευτέρης Πανταζής επέστρεψε με έναν νέο στιγμιότυπο μέσω του οποίου δήλωσε ότι στο προηγούμενο βίντεο είχε χρησιμοποιήσει εν αγνοία του κάποιο φίλτρο που οδήγησε στην συγκεκριμένη παρεξήγηση.

«Αγαπημένοι μου φίλοι, δεν έκανα τίποτα. Κανένα κουμπάκι κατά λάθος πάτησα. Μήπως τα ξέρω κιόλας αυτά τα κόλπα που κάνουν και αλλάζουν; Εγώ είμαι ο Λευτέρης. Δεν άλλαξα τίποτα πάνω μου. Εδώ, εδώ, εγώ είμαι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λευτέρης Πανταζής στη νέα του ανάρτηση.

Η απάντηση από την Κόνι Μεταξά

Η κόρη του ερμηνευτή, Κόνι Μεταξά, θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια για τα αρνητικά σχόλια που δέχθηκε ο πατέρας της στα social media.

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Έτσι, δημοσίευσε ένα σύντομο στιγμιότυπο στο οποίο ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Όποιος λέει κακό λόγο για τον πατέρα μου είναι απλά ζηλιάρης και κακός άνθρωπος. Αυτός ο τύπος είναι ο καλύτερος στο χώρο. Δεν έχει πειράξει ποτέ κανέναν και δεν έχει πειράξει ούτε τη μούρη του. Ζηλιάρηδες, κακοί άνθρωποι».