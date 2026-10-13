«Τώρα έχω αρχίσει να το καταλαβαίνω περισσότερο ότι έχω γίνει μπαμπάς».

Ο Snik μίλησε για το έαν θα ήθελε να αποκτήσει και δεύτερο παιδί στο μέλλον, ένα ενδεχόμενο που ο γνωστός τράπερ δεν απέκλεισε. Μάλιστα, δήλωσε θετικός στο ενδεχόμενο ενός δεύτερου παιδιού, λίγους μήνες αφότου έγινε μπαμπάς για πρώτη φορά.

Η σύντροφός του, Marta Aharonian έφερε στον κόσμο τον περασμένο Απρίλιο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, ενώ αμφότεροι επέλεξαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, προστατεύοντας αυτή την τόσο προσωπική στιγμή από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο δημοφιλής τράπερ και η αγαπημένη του φαίνεται πως βιώνουν στιγμές οικογενειακής ευτυχίας, αφού το μωράκι τους ήρθε και τους άλλαξε τη ζωή.

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