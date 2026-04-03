Η τρυφερή ανάρτηση του Snik αγκαλιά με την κόρη του.

Πατέρας για πρώτη φορά, έγινε ο Snik το βράδυ της Πέμπτης 2 Απριλίου.

Η σύντροφός του Μάρτα Χαρονιάν, έφερε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί, ενώ η ίδια έχει ακόμη ένα κοριτσάκι, 8 ετών, που σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Happy Day» διατηρεί άριστες σχέσεις με τον γνωστό ράπερ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhja1ppzpuc9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο ίδιος, λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε μιλήσει στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό», αποκαλύπτοντας ότι επρόκειτο να παντρευτεί την αγαπημένη του, ωστόσο δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για την ημερομηνία του γάμου τους.

Παράλληλα, το βράδυ της Πέμπτης, δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη του.