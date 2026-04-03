Η ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη δύο ημέρες μετά τη δίκη για την υπόθεση revenge porn.

Δύο ημέρες μετά την ολοκλήρωση της δίκης για την υπόθεση revenge porn, η Ιωάννα Τούνη επέστρεψε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, για να μοιραστεί μερικά από τα πιο έντονα συναισθήματά της.

Ειδικότερα, το απόγευμα της Τετάρτης 1η Απριλίου, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, έκρινε ένοχους τους δύο κατηγορούμενους για την υπόθεση revenge porn της γνωστής influencer, κλίνοντας την υπόθεση που είχε ανοίξει το 2017.

Το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Απριλίου, η Ιωάννα Τούνη, δημοσίευσε μία σειρά από Instagram stories, μέσω των οποίων μοιράστηκε τις σκέψεις τη σε έντονη συναισθηματική φόρτιση.

«Καλημέρα συμπεθέρες μου. Πρώτο στόρι από το σαλόνι μου και νομίζω πως είναι ένα πραγματικά ήρεμο πρωινό, γιατί πλέον έχουν πάρει τα πράγματα τον δρόμο που έπρεπε να έχουνε πάρει εδώ και πολύ καιρό. Νικήσαμε! Το λέω και ακόμα συγκινούμαι. Πολύ όμορφα νιώθω. Ακόμα δεν έχω συνειδητοποιήσει απόλυτα το τι έχει συμβεί, γιατί όταν έχεις περάσει εννιά χρόνια με το άγχος και την αβεβαιότητα και τον πόνο, κάπως είναι δύσκολο μέσα σε δύο μέρες να συνειδητοποιήσεις ότι όλο αυτό που περίμενες συνέβη όντως», ανέφερε αρχικά η Ιωάννα Τούνη.

Και συνέχισε κάνοντας μία μικρή περίληψη των όσων έζησε την ημέρα της δίκης: «Το δικαστήριο λοιπόν έληξε και στην αίθουσα ακούστηκε από την πρόεδρο η λέξη «ένοχοι» για κακούργημα και οι δύο κατηγορούμενοι. Πράγμα το οποίο ήταν ακριβώς αυτό που ήθελα και αυτό που περίμενα. Να ξέρετε βέβαια δεν κλαίω από στενοχώρια, θα μου περάσει. Θέλω να σας πω πως αυτή η νίκη, αυτός ο τεράστιος αγώνας που έδωσα, δεν είναι πλέον κάτι προσωπικό, αλλά είναι μια τεράστια μάχη που κερδήθηκε για όλες τις γυναίκες».

«Πιστεύω πως άνοιξε ένας τεράστιος δρόμος και στο εξής θα υπάρχει περισσότερη ευαισθητοποίηση και ενημέρωση, αναφορικά με το τι βιώνει ένα θύμα, όταν παραβιάζεται με τέτοιο αισχρό τρόπο η προσωπικότητα και τα πιο ευαίσθητα δεδομένα του. Έχω πάρει τόση υποστήριξη από όλες εσάς και σας ευχαριστώ. Και πιστεύω ότι για πρώτη φορά η ντροπή αλλάζει όντως πλευρά και αυτό το καταφέραμε μαζί. Οι πράξεις αυτές είναι κακουργηματικές. Δεν χωράνε καμία ανοχή».

Κλείνοντας, θέλησε να ευχαριστήσει όλους όσους βρέθηκαν στο πλευρό της, στέλνοντας παράλληλα ένα ηχηρό μήνυμα προς όλες τις γυναίκες: «Η δικαιοσύνη πλέον μίλησε και τα πράγματα νιώθω πως έχουνε μπει σε μία σειρά. Γιατί οι δύο άνθρωποι, οι οποίοι το 2017 ήταν μάγκες, πλέον, το έτος 2026, είναι ένοχοι για κακούργημα και επιτέλους για πρώτη φορά έρχονται αντιμέτωποι με τις πράξεις τους. Ελπίζω όλο αυτό που βίωσα να περάσει ένα τόσο ηχηρό μήνυμα για το πώς προστατεύονται οι γυναίκες από διεστραμμένους ανθρώπους, οι οποίοι θεωρούνται αρκετά μάγκες για να τους καταστρέψουν τη ζωή. Ελπίζω όλες εσείς να νιώθετε λίγο μεγαλύτερη ασφάλεια και αν έχω συνδράμει έστω και λίγο σε όλο αυτό, είμαι χαρούμενη. Δεν θέλω άλλα κλάματα».

«Το πιο δύσκολο κομμάτι έχει περάσει και νιώθω ότι πλέον μπορώ να ηρεμήσω και να απολαύσω όλα τα όμορφα που μου συμβαίνουν. Χαίρομαι που άντεξα και ήσασταν μαζί μου μέχρι το τέλος».