Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2024, όταν ο νεαρός εργαζόταν στον τομέα των αλγοριθμικών συναλλαγών στην επενδυτική τράπεζα JPMorgan.

Μια ιδέα που ξεκίνησε με στόχο τη δημιουργία νέων φιλιών και μιας κοινότητας ανθρώπων με κοινά ενδιαφέροντα εξελίχθηκε σε μια επιχείρηση με ετήσια έσοδα 640.000 δολαρίων.

Ο λόγος για τον 27χρονο Όουεν Αχίμπι Χερέρα, ιδρυτή της λέσχης τρεξίματος Peak and Pace στη Νέα Υόρκη, ο οποίος κατάφερε να μετατρέψει μια κοινωνική δραστηριότητα σε μια επικερδή επιχειρηματική απασχόληση.

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2024, όταν ο νεαρός εργαζόταν στον τομέα των αλγοριθμικών συναλλαγών στην επενδυτική τράπεζα JPMorgan. Σήμερα, το εγχείρημά του προσελκύει χιλιάδες συμμετέχοντες, ενώ τα έσοδα της λέσχης για το 2025 ανήλθαν σε 640.000 δολάρια, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ίδιος στο CNBC Make It.

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Από την ανάγκη για κοινωνικές επαφές σε μια επιχειρηματική ιδέα

Η ιδέα για τη δημιουργία του Peak and Pace γεννήθηκε μετά τη μετακόμιση του Αχίμπι από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη. Αναζητώντας τρόπους να γνωρίσει νέους ανθρώπους και να δημιουργήσει έναν κοινωνικό κύκλο πέρα από τη νυχτερινή διασκέδαση, αποφάσισε να οργανώσει μια ομάδα που θα συνδύαζε την άσκηση με την κοινωνικοποίηση.

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Στόχος του ήταν να δημιουργήσει έναν χώρο όπου οι άνθρωποι θα μπορούσαν να συναντιούνται, να τρέχουν και να αναπτύσσουν σχέσεις μέσα από κοινές δραστηριότητες. Στην πορεία, ωστόσο, διαπίστωσε ότι η κοινότητα που δημιουργούνταν γύρω από τη λέσχη μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για ένα ευρύτερο επιχειρηματικό μοντέλο.

Αξιοποιώντας, μεταξύ άλλων, την εμπειρία του στον χώρο των ακινήτων, ο 27χρονος άρχισε να σχεδιάζει εκδηλώσεις που θα έδιναν στα μέλη τη δυνατότητα να γνωρίζονται και εκτός των προγραμματισμένων προπονήσεων.

Πώς η δωρεάν συμμετοχή αποφέρει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Peak and Pace είναι ότι η συμμετοχή στις συναντήσεις για τρέξιμο παραμένει δωρεάν. Τα έσοδα προέρχονται κυρίως από μεγαλύτερες κοινωνικές εκδηλώσεις, για τις οποίες απαιτείται η αγορά εισιτηρίου.

Σύμφωνα με τον ιδρυτή της λέσχης, οι τιμές των εισιτηρίων για τα πάρτι κυμαίνονται από 15 έως 25 δολάρια. Το επιχειρηματικό μοντέλο βασίζεται, επομένως, στη δημιουργία μιας μεγάλης κοινότητας μέσω δωρεάν δραστηριοτήτων και στη συνέχεια στην προσφορά προαιρετικών, επί πληρωμή εμπειριών.

Το 2025, τα έσοδα της επιχείρησης έφτασαν τα 640.000 δολάρια, προερχόμενα σχεδόν εξ ολοκλήρου από τα συγκεκριμένα πάρτι. Ο Αχίμπι διευκρίνισε, πάντως, ότι το ποσό αφορά τα έσοδα και όχι τα καθαρά κέρδη. Η επιχείρηση λειτουργεί με περιθώριο κέρδους περίπου 15%, ενώ ορισμένες εκδηλώσεις δεν αποδεικνύονται κερδοφόρες.

Από τους 150 δρομείς σε 30.000 συμμετοχές

Καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της λέσχης έπαιξαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από τα οποία προωθούνταν οι συναντήσεις και οι εκδηλώσεις. Η απήχηση ήταν τέτοια ώστε μέχρι την πέμπτη συνάντηση της ομάδας είχαν συγκεντρωθεί περίπου 150 δρομείς.

Στη συνέχεια, το Peak and Pace διεύρυνε τις δραστηριότητές του, διοργανώνοντας μεγαλύτερα πάρτι σε μπαρ του Μανχάταν, αλλά και εκδρομές πεζοπορίας και σκι εκτός Νέας Υόρκης. Με αυτόν τον τρόπο, η λέσχη επιχείρησε να προσφέρει περισσότερες εμπειρίες στα μέλη της, διατηρώντας παράλληλα τη σύνδεση ανάμεσα στην άσκηση και την κοινωνική ζωή.

Η ανάπτυξη αποτυπώνεται και στους αριθμούς: το 2025, οι εκδηλώσεις του Peak and Pace προσέλκυσαν συνολικά περίπου 30.000 συμμετέχοντες.

Η βασική του εργασία και η επανεπένδυση των κερδών

Παρά την επιτυχία της λέσχης, ο Αχίμπι συνεχίζει να εργάζεται με πλήρες ωράριο. Σήμερα κατέχει τη θέση του επικεφαλής συνεργασιών στην Grounded Superintelligence, μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο.

Ο ίδιος επιλέγει να επανεπενδύει τα κέρδη από την παράλληλη επιχειρηματική του δραστηριότητα σε νέα εγχειρήματα, επιδιώκοντας να αξιοποιήσει την εμπειρία και την κοινότητα που έχει δημιουργήσει.

Όπως έχει επισημάνει, η διοργάνωση εκδηλώσεων και η επαφή με διαφορετικούς ανθρώπους του έχουν διδάξει την αξία της υπομονής. Η πορεία του Peak and Pace δείχνει, παράλληλα, πώς μια πρωτοβουλία που ξεκινά από την ανάγκη για κοινωνική σύνδεση μπορεί να εξελιχθεί σε μια οργανωμένη επιχείρηση, με βασικό κεφάλαιο την κοινότητα που καταφέρνει να δημιουργήσει.