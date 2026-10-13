Η καθημερινότητα των εργαζομένων της διαφέρει από την εικόνα των πολυτελών παροχών που έχει συνδεθεί διαχρονικά με τη Silicon Valley.

Η Nvidia μπορεί να έχει εξελιχθεί σε έναν από τους ισχυρότερους επιχειρηματικούς ομίλους παγκοσμίως, με χρηματιστηριακή αξία που φέρεται να αγγίζει τα 5,6 τρισ. δολάρια, ωστόσο οι εργαζόμενοί της δεν απολαμβάνουν όλα τα προνόμια που συναντώνται σε άλλους τεχνολογικούς κολοσσούς.

Σε αντίθεση με εταιρείες όπως η Google, η κατασκευάστρια εταιρεία τσιπ δεν προσφέρει δωρεάν γεύματα στο προσωπικό της, επιλέγοντας ένα διαφορετικό μοντέλο παροχών, με έμφαση μεταξύ άλλων στη δυνατότητα αγοράς μετοχών σε προνομιακές τιμές.

Η εταιρεία, με επικεφαλής τον διευθύνοντα σύμβουλο Jensen Huang, βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης. Παρά την εντυπωσιακή ανάπτυξή της, όμως, η καθημερινότητα των εργαζομένων της διαφέρει από την εικόνα των πολυτελών παροχών που έχει συνδεθεί διαχρονικά με τη Silicon Valley.

Οι εργαζόμενοι πληρώνουν για το φαγητό τους

Το θέμα ανέδειξε ο Gergely Orosz, μηχανικός λογισμικού και συγγραφέας του ενημερωτικού δελτίου The Pragmatic Engineer, έπειτα από επίσκεψή του στα κεντρικά γραφεία της Nvidia στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνιας.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X τον Ιούνιο, οι εργαζόμενοι πληρώνουν για τα σνακ και τον καφέ τους, μια πρακτική που, όπως σημείωσε, διαφέρει από όσα συνηθίζονται σε αρκετές μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πρώην εργαζόμενοι της Nvidia, μιλώντας στο Business Insider, διευκρίνισαν ότι τα γεύματα στις εταιρικές καφετέριες επιδοτούνται από την εταιρεία, χωρίς να παρέχονται δωρεάν. Ο καφές προσφέρεται γενικά χωρίς χρέωση, ωστόσο για ορισμένα εμφιαλωμένα ποτά και ροφήματα από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας απαιτείται πληρωμή.

Η συγκεκριμένη πολιτική δεν αποτελεί πρόσφατη αλλαγή. Σύμφωνα με ανάρτηση πρώην ασκούμενου που εργάστηκε στην Nvidia το 2014, τα γεύματα επιδοτούνταν ήδη τότε και κόστιζαν κατά μέσο όρο περίπου 6 δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 8,50 δολάρια σε σημερινές τιμές, με βάση την αναπροσαρμογή που αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα.

Τι περιλαμβάνει το μενού στις καφετέριες της Nvidia

Παρότι δεν υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία για το σημερινό μενού σε όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρείας, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν μια μεγάλη ποικιλία επιλογών.

Στα γεύματα που εμφανίζονται περιλαμβάνονται σάντουιτς, σούσι, κουλούρια, ομελέτες και μπολ με ασάι, ενώ υπάρχουν επίσης πιάτα όπως κοτόπουλο με σάλτσα βουτύρου, ράμεν, πίτσα και σαλάτες.

Η Nvidia φαίνεται να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα και στην ποικιλία των γευμάτων, χωρίς, ωστόσο, να υιοθετεί το μοντέλο της πλήρως δωρεάν εστίασης.

Σε αγγελία εργασίας που είχε κοινοποιήσει ο επικεφαλής των μαγειρικών δραστηριοτήτων της εταιρείας, Jacob Anaya, περιγραφόταν μια προσέγγιση που αφήνει περιθώρια δημιουργικότητας στους σεφ, με στόχο να προσφέρουν σύγχρονες γαστρονομικές επιλογές και να παρακολουθούν τις νέες τάσεις στον χώρο της εστίασης.

Η διαφορά με τη Google και τα προνόμια της Silicon Valley

Η πολιτική της Nvidia διαφοροποιείται από εκείνη άλλων μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Google. Η τελευταία έχει καθιερώσει την παροχή δωρεάν πρωινού, μεσημεριανού και βραδινού γεύματος στις καφετέριες των γραφείων της, ενώ στις εγκαταστάσεις της υπάρχουν και χώροι με σνακ και ροφήματα.

Στο κεντρικό συγκρότημα της Google, το Googleplex, στο Mountain View της Καλιφόρνιας, λειτουργούν δεκάδες χώροι εστίασης, προσφέροντας στους εργαζομένους πολλές εναλλακτικές κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Για τη διοίκηση της Google, πάντως, η σημασία αυτών των παροχών δεν περιορίζεται στο φαγητό. Η Ruth Porat, επικεφαλής επενδύσεων της Google και της μητρικής Alphabet, έχει επισημάνει ότι οι κοινόχρηστοι χώροι με τρόφιμα και σνακ μπορούν να φέρουν κοντά εργαζομένους από διαφορετικά τμήματα, διευκολύνοντας την ανταλλαγή ιδεών και τη συνεργασία.

Από την πλευρά της, η Nvidia έχει δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην ευελιξία της εργασίας, προσφέροντας υβριδικό μοντέλο και χωρίς γενική υποχρέωση επιστροφής όλων των εργαζομένων στο γραφείο, σύμφωνα με δηλώσεις της διευθύντριας ανθρώπινου δυναμικού, Febe Punsalan, στο Fortune.

Η φιλοσοφία του Jensen Huang και η σκληρή δουλειά

Η επιχειρηματική κουλτούρα της Nvidia συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τη φιλοσοφία του ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της, Jensen Huang. Από την ίδρυσή της, το 1993, η εταιρεία εξελίχθηκε από κατασκευαστή επεξεργαστών γραφικών για βιντεοπαιχνίδια σε βασικό προμηθευτή της παγκόσμιας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Huang έχει αναφερθεί επανειλημμένα στις απαιτήσεις που συνοδεύουν τη διοίκηση μιας εταιρείας αυτού του μεγέθους, περιγράφοντας τη διαρκή αίσθηση αβεβαιότητας που, όπως έχει πει, τον συνοδεύει ακόμη και μετά την εντυπωσιακή ανάπτυξη της Nvidia.

Σε συνέντευξή του στον παρουσιαστή podcast Joe Rogan, το 2025, είχε αναφερθεί στον φόβο της χρεοκοπίας και στο αίσθημα ανασφάλειας που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν εξαφανίζεται με την επιχειρηματική επιτυχία.

Αντίστοιχα, σε ομιλία του προς φοιτητές του Stanford το 2024, είχε υπογραμμίσει τη σημασία των δυσκολιών και της ανθεκτικότητας στην επαγγελματική πορεία, χρησιμοποιώντας μια ιδιαίτερα χαρακτηριστική διατύπωση για τον πόνο και τις δυσκολίες ως μέρος της εξέλιξης.

Το τέλος των δωρεάν παροχών στη Silicon Valley;

Η πρακτική της Nvidia εντάσσεται σε μια ευρύτερη συζήτηση για το κατά πόσο οι ιδιαίτερα γενναιόδωρες παροχές που καθιερώθηκαν στον τεχνολογικό κλάδο θα συνεχίσουν να αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό των μεγάλων εταιρειών.

Το 2024, η Meta απέλυσε περίπου 24 εργαζομένους, επικαλούμενη κατάχρηση κουπονιών γευμάτων, ενώ μετά την εξαγορά του Twitter από τον Elon Musk το 2022 περιορίστηκαν αρκετές από τις επιλογές εστίασης που προσφέρονταν στους εργαζομένους του.

Οι εξελίξεις αυτές δείχνουν ότι οι εταιρείες επανεξετάζουν διαφορετικές πτυχές των παροχών προς το προσωπικό τους, ακόμη και όταν πρόκειται για προνόμια που είχαν γίνει συνώνυμα της εργασιακής κουλτούρας στη Silicon Valley.

Οι μετοχές ως το μεγάλο οικονομικό κίνητρο

Στην περίπτωση της Nvidia, το σημαντικότερο οικονομικό κίνητρο για τους εργαζομένους μπορεί να βρίσκεται πέρα από τις καθημερινές παροχές. Η εταιρεία προσφέρει τη δυνατότητα αγοράς μετοχών σε προνομιακές τιμές, δίνοντας στο προσωπικό την ευκαιρία να επωφεληθεί από την πορεία της στο χρηματιστήριο.

Η μετοχή της Nvidia έχει καταγράψει άνοδο άνω του 1.000% σε διάστημα πέντε ετών, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Fortune. Για όσους εργαζομένους απέκτησαν μετοχές και τις διατήρησαν, η χρηματιστηριακή άνοδος θα μπορούσε να έχει δημιουργήσει σημαντική οικονομική υπεραξία.

Ωστόσο, το πραγματικό όφελος εξαρτάται από το πότε αποκτήθηκαν οι μετοχές, πόσες διατηρήθηκαν και πότε τυχόν πωλήθηκαν, καθώς και από τους όρους του εκάστοτε προγράμματος.

Έτσι, ενώ οι εργαζόμενοι της Nvidia εξακολουθούν να πληρώνουν για το γεύμα τους, η εταιρεία ποντάρει σε ένα διαφορετικό μοντέλο ανταμοιβής, στο οποίο η οικονομική συμμετοχή στην ανάπτυξή της μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο σημαντική από ένα καθημερινό δωρεάν γεύμα.

Πηγή: fortune.com