Αγόρασε 20 μετοχές το 1953 για 1.000 δολάρια και στα 98 του είχε κερδίσει 2 εκατομμύρια. Ο ίδιος, επέλεξε να τα δωρίσει σε φιλανθρωπικό οργανισμό, λόγω περαιτέρω φορολογικής επιβάρυνσης.

Μία ιδιαίτερη ιστορία ήρθε στο φως της δημοσιότητας, με πρωταγωνιστή τον 98χρονο Russ Gremel, ο οποίος το 1953 πλήρωσε 1.000 ευρώ για να αγοράσει 20 μετοχές μιας φαρμακευτικής εταιρείας.

Με την πάροδο του χρόνου, τα χρήματα έφτασαν το ποσό των 2 εκατομμυρίων δολαρίων, τις οποίες δώρισε τελικά σε φιλανθρωπικό οργανισμό, με σκοπό να αποφύγει τον φόρο υπεραξίας.

Πώς οι μετοχές ενός 98χρονου μετατράπηκε σε περιουσία εκατομμυρίων δολαρίων

Σύμφωνα με το 247wallst.com, το 1953 ο Russ Gremel από το Σικάγο επένδυσε ένα μικρό χρηματικό ποσό σε μία τοπική αλυσίδα φαρμακείων, με το σκεπτικό ότι οι άνθρωποι δεν θα σταματήσουν ποτέ να αγοράζουν καλλυντικά και φάρμακα.

Με την πάροδο του χρόνου, ο ίδιος δεν πούλησε ποτέ καμία μετοχή με αποτέλεσμα η αξία της επένδυσής του να έχει ξεπεράσει πλέον τα 2 εκατομμύρια.

Το ερώτημα, ωστόσο, που προκύπτει σχετίζεται με το τι πρέπει να κάνει με αυτή την επένδυση από τη στιγμή που πλέον είναι υπερήλικας.

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Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, μέσα από τις επανειλημμένες διασπάσεις μετοχών της αρχικής εταιρείας, οι αρχικές 20 μετοχές που είχε αγοράσει ο Russ Gremel, έφτασαν σταδιακά σχεδόν τις 28.000.

Πώς λειτουργεί, όμως, η διάσπαση μετοχών;

Αν για παράδειγμα, σε μία διάσπαση μετοχών με αναλογία 2 προς 1, κάθε μετοχή που έχει ένας επενδυτής διπλασιάζεται, ενώ η τιμή της κάθε μίας πολλαπλασιάζεται, ο αριθμός των μετοχών αυξάνεται, χωρίς να υπάρχει αλλαγή στην συνολική αξία της επένδυσης τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Οι εταιρείες, βέβαια, επιλέγουν να προχωρήσουν σε τέτοιες ενέργειες όταν η τιμή της μετοχής έχει σημαντική άνοδο, με σκοπό να διευκολυνθεί η πρόσβαση περισσότερων επενδυτών στην αγορά της.

Έτσι, σε βάθος χρόνου μια αρχικά μικρή επένδυση μπορεί να αποκτήσει άλλες μετοχές, οι οποίες είναι αλληλένδετες με τις επενδύσεις της εταιρείας.

Πώς μία μετοχή μπορεί να μετατραπεί σε φόρο υπεραξίας

Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην περίπτωση του Russ Gremel, είναι ότι η αρχική τιμή της επένδυσης έχει τεράστια διαφορά με τα χρήματα που πλέον του αναλογούν.

Κάτι τέτοιο οδηγεί στο ότι σχεδόν ολόκληρη η σημερινή αξία της επένδυσης θεωρείται φορολογητέα υπεραξία. Επομένως, αν ο επενδυτής αποφασίσει να πουλήσει τις μετοχές του, ενδέχεται να έρθει αντιμέτωπος με μεγάλους φόρους.

Οι δύο επιλογές του 98χρονου

Όταν λοιπόν οι μετοχές έχουν αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό, για να αποφευχθούν ζητήματα που αφορούν φόρους υπεραξίας, ο κάτοχός τους μπορεί να ακολουθήσει δύο λύσεις.

Η πρώτη επιλογή σχετίζεται με το γεγονός ότι μπορεί να μεταβιβάσει τις μετοχές τους κληρονόμους τους, με το μειονέκτημα ότι η περιουσία παραμένει εξαρτημένη από την πορεία της εταιρείας.

Σε άλλη περίπτωση, μπορεί ο κάτοχος των μετοχών να μεταβιβάσει τις μετοχές σε φιλανθρωπικό οργανισμό.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της αμερικανικής φορολογικής υπηρεσίας IRS, όταν κάποιος μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία σε φιλανθρωπικά αναγνωρισμένο οργανισμό η φορολογική έκπτωση υπολογίζεται βάση της αξίας του περιουσιακού στοιχείου κατά τον χρόνο της δωρεάς.

Ωστόσο, η δωρεά δεν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μετά την πώληση των μετοχών, καθώς ο επενδυτής θα είναι υποχρεωμένος να πληρώσει πρώτα τον φόρο υπεραξίας.