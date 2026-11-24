Μετά το ιστορικό ρεκόρ τηλεθέασης του τέταρτου κύκλου, ο Τζέισον Σουντέικις επιστρέφει στον πάγκο των Lady Greyhounds, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο και για έκτη σεζόν.

Την ανανέωση της πολυβραβευμένης σειράς «Ted Lasso» για πέμπτη σεζόν ανακοίνωσε επίσημα το Apple TV, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή του Τζέισον Σουντέικις στον ρόλο του αισιόδοξου προπονητή.

Η είδηση έρχεται μόλις έναν μήνα μετά το φινάλε του τέταρτου κύκλου, η σαρωτική επιτυχία του οποίου άνοιξε τον δρόμο για τη συνέχεια της σειράς.



Η πλατφόρμα γνωστοποίησε την ευχάριστη είδηση μέσα από τα social media, δημοσιεύοντας ένα βίντεο διάρκειας 30 δευτερολέπτων. Σε αυτό, ο Ted εμφανίζεται στο γραφείο του μαζί με τον πιστό του συνεργάτη, Beard (Μπρένταν Χαντ), και την Alice (Τάνια Ρέινολντς), με τη λεζάντα της ανάρτησης να αναφέρει απλώς: «Ευχαριστούμε που πιστέψατε».

{https://www.facebook.com/reel/1807884436929749}



Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιστροφή της σειράς στις οθόνες τον περασμένο Αύγουστο, έπειτα από απουσία τριών ετών, αποδείχθηκε θριαμβευτική. Στο νέο κεφάλαιο της ιστορίας, ο διάσημος προπονητής κάθισε ξανά στον πάγκο της Richmond, αναλαμβάνοντας αυτή τη φορά τα ηνία της γυναικείας ομάδας του συλλόγου, των Lady Greyhounds, που αγωνίζονται στη δεύτερη κατηγορία.

{https://youtu.be/GACU1N9hg5o?si=XU_L6_q_Mb_44nWF}



Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Nielsen, η πρεμιέρα της τέταρτης σεζόν συγκέντρωσε περίπου 296 εκατομμύρια λεπτά θέασης μέσα στις πρώτες δύο ημέρες κυκλοφορίας της, σημειώνοντας το καλύτερο ντεμπούτο στην ιστορία των πρωτότυπων σειρών του Apple TV.



Εκτός από τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Τζέισον Σουντέικις θα διατηρήσει και τα καθήκοντα του εκτελεστικού παραγωγού. Σύμφωνα με το Deadline, η παραγωγή αναμένεται να πάρει ξανά μπροστά την άνοιξη, καθώς η έναρξη των γυρισμάτων της πέμπτης σεζόν έχει προγραμματιστεί για τις 14 Απριλίου 2027.



Μάλιστα, η πέμπτη σεζόν ενδέχεται να μην είναι η τελευταία. Μιλώντας πρόσφατα στο podcast «Talk Easy With Sam Fragoso», ο Σουντέικις εξέφρασε ανοιχτά την επιθυμία του να συνεχίσει το «Ted Lasso» και για έκτο κύκλο, με στόχο να ολοκληρώσει μια δεύτερη, ολοκληρωμένη τριλογία.