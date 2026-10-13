Η απόφαση της Λενγκ να συνεχίσει να εργάζεται στη διαχείριση απορριμμάτων, παρά τις προτάσεις από πρακτορεία μοντέλων, προκάλεσε πολλές αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα.

Μια 20χρονη από την Κίνα έχει γίνει viral, καθώς παρά τις προτάσεις από πρακτορεία μόδας να εργαστεί ως μοντέλο, αποφάσισε να απασχολείται κυρίως στην οικογενειακή επιχείρηση συλλογής απορριμμάτων.

Η Λενγκ Μινγκχούι, γνωστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως Chaoren Leng, εργάζεται μαζί με τον πεθερό της στην Ταϊζού, στην επαρχία Τζετζιάνγκ. Με ύψος 1,81 μέτρα και βάρος 50 κιλά, προσέλκυσε το ενδιαφέρον ανθρώπων της βιομηχανίας της μόδας, οι οποίοι διέκριναν σε εκείνη προοπτικές για επαγγελματική καριέρα ως μοντέλο.

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Η ιστορία της άρχισε να γίνεται γνωστή τον Ιούλιο του περασμένου έτους, όταν δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο από την καθημερινή εργασία της.

Οι γονείς της χώρισαν όταν ήταν ακόμη βρέφος και την ανέλαβαν οι παππούδες της. Στα 15 της χρόνια, μετά τον θάνατο του παππού της, εγκατέλειψε το σχολείο και άρχισε να εργάζεται σε εργοστάσιο και ως ταμίας, προκειμένου να εξασφαλίζει τα προς το ζην.

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Με την πάροδο του χρόνου, η Λενγκ βρήκε στήριξη στην οικογένεια του συντρόφου της και εντάχθηκε στην επιχείρηση συλλογής απορριμμάτων. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, μετά τις πρώτες εμπειρίες της στις πασαρέλες, επέλεξε να παραμείνει κοντά στην οικογένεια και να συνεχίσει την εργασία της, για να ανταποδώσει τη βοήθεια που έλαβε.

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«Σταθερότητα και ηρεμία»: Η απάντηση του μοντέλου που έγινε viral

Η απόφαση της Λενγκ να συνεχίσει να εργάζεται στη διαχείριση απορριμμάτων, παρά τις προτάσεις από πρακτορεία μοντέλων, προκάλεσε πολλές αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Η ίδια δεν θεωρεί ότι οι δύο δραστηριότητες είναι ασύμβατες. Αντίθετα, εξηγεί ότι η καθημερινή εργασία της αποτελεί μια πραγματική πηγή βιοπορισμού, προσφέροντάς της σταθερότητα και ηρεμία ενώ το μόντελινγκ είναι προσωπική φιλοδοξία.

Σε άλλες αναρτήσεις της, αναγνώρισε επίσης τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην προσπάθειά της να χτίσει καριέρα στη βιομηχανία της μόδας, καθώς και την ανάγκη να καταβάλλει μεγαλύτερη προσπάθεια για να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν.

«Έχω πλήρη επίγνωση ότι οι ευκαιρίες για μένα στον χώρο του μόντελινγκ είναι περιορισμένες. Πρέπει να διπλασιάσω τις προσπάθειές μου».

Η ίδια έχει συνεργαστεί με την κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία Chery και την εταιρεία Zhu Bingren Copper, που δραστηριοποιείται στον χώρο της καλλιτεχνικής δημιουργίας με χαλκό.

Παράλληλα, επέστρεψε στις σπουδές της και ολοκλήρωσε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση το περασμένο καλοκαίρι.

Η περίπτωση της Λενγκ δείχνει ότι η δημόσια αναγνώριση και οι επαγγελματικές προτάσεις δεν εγγυώνται αυτόματα μια καλύτερη οικονομική κατάσταση. Σήμερα, αντιμετωπίζει το μόντελινγκ ως ένα σχέδιο που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, παράλληλα με την εργασία που της εξασφαλίζει σταθερό εισόδημα και τη διατηρεί κοντά στην οικογένειά της.

Με πληροφορίες από canal26.com