Η Κόνι Μεταξά μίλησε για το βίντεο του πατέρα της και τα σχόλια που δέχθηκε κάτω από την ανάρτησή του.

Μία σύντομη αλλά εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Κόνι Μεταξά στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», η οποία, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο πρόσφατο βίντεο που είχε δημοσιεύσει στα social media ο πατέρας της, Λευτέρης Πανταζής.

Ο γνωστός ερμηνευτής, είχε δημοσιεύσει ένα στιγμιότυπο στο οποίο φαινόταν κάποια αλλαγή στο πρόσωπό του, με τους χρήστες των μέσων να σχολιάζουν έντονα την εμφάνισή του.

Κόνι Μεταξά: Η απάντηση για τα σχόλια που δέχτηκε ο πατέρας της

Η Κόνι Μεταξά, τότε, είχε τοποθετηθεί δημόσια και μέσω των νέων τις δηλώσεων, ανέφερε: «Ναι τον γλυκούλη μου. Γλυκούλης μου. Γιατί; Ένας τόσο γλυκούλης άνθρωπος, δεν έχει πειράξει ποτέ κανέναν. Είναι δυνατόν;», ανέφερε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Όχι δεν με ενόχλησαν. Τσακώθηκα! Πήγα κάτω απ’ όλα τα σχόλια και τους έβριζα. Που να ξέρω τι έγινε με το φίλτρο; Πάνω από το κεφάλι του είμαι. Ο καημένος κάτι θα πάτησε. Μπορεί να το είχε βάλει, να το είδε, να του άρεσε και να το κράτησε. Που να ξέρω. Όπως και να έχει ποιος μπαίνει στη διαδικασία να κράξει έναν μεγάλο άνθρωπο, γλυκούλη! Και να έχει κάνει κάτι στο πρόσωπό του τι τους νοιάζει; Δεν κατάλαβα! Όλοι δεν προσπαθούμε να μαζέψουμε λεφτά να πάμε ν’ αλλάξουμε τις μούρες μας;».

Τέλος, η Κόνι Μεταξά μίλησε για το ενδεχόμενο ενός νέου γάμου, με την ίδια να διευκρινίζει ότι δεν είναι κάτι που θα ήθελε να επαναλάβει στο μέλλον: «Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια, γιατί ό,τι λέω στις συνεντεύξεις μου μετά γίνεται το αντίθετο. Δεν θα ήθελα να το κάνω αυτή τη στιγμή. Μακάρι να μην το ξανά κάνω γιατί είναι πανάκριβοι οι γάμοι. Οπότε καλύτερα να μην παντρευτώ. Την περίοδο του διαζυγίου είχα βαθιά κατάθλιψη οπότε δεν θυμάμαι τι σκεφτόμουν… Δεν ήταν το θέμα να ξεπεράσω τον χωρισμό, την κατάσταση, την κατάθλιψη. Δεν ήταν λόγω του χωρισμού».

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