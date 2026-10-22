Η υψηλή βαθμολογία και οι αντιδράσεις των γονιών της.

Μία ιδιαίτερα συγκινητική περίοδο φαίνεται πως διανύει η Ελένη Μενεγάκη και ο Γιάννης Λάτσιος, καθώς η 18χρονη κόρη τους, Βαλέρια, εισήχθη σε Πανεπιστήμιο της Αγγλίας.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης του σχολείου, όπου φοίτησε η νεαρή, στα social media, με το πρώην ζευγάρι να εκφράζει τη χαρά του στα σχόλια της δημοσίευσης.

Η 18χρονη Βαλέρια, ολοκλήρωσε αρχικά τη φοίτησή της στο St. Catherine’s British School και πλέον συνεχίζει τις σπουδές της σε ένα από τα πιο γνωστά πανεπιστήμια του Λονδίνου.

Όπως αναφέρεται και στη σχετική ανακοίνωση, η 18χρονη, συγκέντρωσε 43 από τους 45 βαθμούς στο πρόγραμμα IB Diploma, με την επίδοσή της να της ανοίγει τις πόρτες του London School of Economics and Potical Sciense.

Οι αντιδράσεις από την Ελένη Μενεγάκη και τον Γιάννη Λάτσιο

«Ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα και ένα εξαιρετικό ταξίδι ξεκινά για την Βαλέρια Λ., απόφοιτη της τάξης του 2026, η οποία συγκέντρωσε την εντυπωσιακή βαθμολογία των 43 μονάδων στο πρόγραμμα IB Diploma!

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Με έντονο ενδιαφέρον για την κατανόηση του κόσμου γύρω της, η Βαλέρια έκανε το επόμενο ακαδημαϊκό της βήμα στο κορυφαίο London School of Economics and Potical Sciense (LSE), όπου σπουδάζει Οικονομικά και Πολιτική.

Η επιτυχία της Βαλέριας αποτελεί απόδειξη της αφοσίωσης, της φιλομάθειας και της αποφασιστικότητας που επέδειξε καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής της στο St. Catherine’s, ενώ παράλληλα αποτελεί πηγή έμπνευσης για τους μαθητές που επιδιώκουν να πραγματοποιήσουν τους δικούς τους στόχους.

Συγχαρητήρια, Βαλέρια! Είμαστε απίστευτα περήφανοι για τα επιτεύγματά σου και σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία, καθώς ανακαλύπτεις νέες ιδέες, αξιοποιείς νέες ευκαιρίες και διαμορφώνεις το δικό σου λαμπερό μέλλον!».

{https://www.instagram.com/p/DeuNmZEiGmO/?hl=el}

Η Ελένη Μενεγάκη και ο Γιάννης Λάτσιος, κάτω από τη σχετική ανάρτηση πρόσθεσαν το δικό τους σχόλιο.