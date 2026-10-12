Ένα βίντεο στα social media προκάλεσε ερωτηματικά στους διαδικτυακούς ακόλουθους του ερμηνευτή.

Το πρωί της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου, ο Λευτέρης Πανταζής δημοσίευσε ένα διαφορετικό βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media με την εμφάνισή του να προκαλεί ερωτηματικά και σχόλια από τους διαδικτυακούς του φίλους.

Στο σύντομο απόσπασμα, ο ερμηνευτής θέλησε να ανακοινώσει στους θαυμαστές τους ότι μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να κάνει τη δική του πρεμιέρα σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, ωστόσο το πρόσωπό του φέρεται να ήταν αλλαγμένο.

Αυτή η διαφορά δεν πέρασε απαρατήρητη με ορισμένους χρήστες να προσθέτουν το δικό τους σχόλιο εκφράζοντας την ανησυχία τους.

{https://www.instagram.com/p/DeY3I3Ctcj0/?hl=el}

Λίγες ώρες αργότερα, ο Λευτέρης Πανταζής επέστρεψε με έναν νέο στιγμιότυπο μέσω του οποίου δήλωσε ότι στο προηγούμενο βίντεο είχε χρησιμοποιήσει εν αγνοία του κάποιο φίλτρο.

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«Αγαπημένοι μου φίλοι, δεν έκανα τίποτα. Κανένα κουμπάκι κατά λάθος πάτησα. Μήπως τα ξέρω κιόλας αυτά τα κόλπα που κάνουν και αλλάζουν; Εγώ είμαι ο Λευτέρης. Δεν άλλαξα τίποτα πάνω μου. Εδώ, εδώ, εγώ είμαι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λευτέρης Πανταζής στη νέα του ανάρτηση.