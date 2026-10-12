Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στην περιπέτεια της υγείας της που την κράτησε μακριά από το δελτίο ειδήσεων για μία εβδομάδα.

Το απόγευμα της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου, η Μάρα Ζαχαρέα επέστρεψε στο τηλεοπτικό της πόστο και στην παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του STAR, ύστερα από μία εβδομάδα απουσίας.

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια λίγη ώρα πριν από την έναρξη του ημερήσιου δελτίου του καναλιού, προχώρησε σε μία διαφορετική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media αποκαλύπτοντας τον λόγω της απουσίας της.

Η ίδια, περιέγραψε ότι ταλαιπωρήθηκε από φαρυγγίτιδα και χωρίς χάσει το χιούμορ της, ανέφερε:

«Μια βδομάδα έχω να έρθω γραφείο, μια βδομάδα να πω δελτίο. Οξεία λαρυγγίτιδα ήτανε αυτή και ακόμα δεν ξέρω αν είμαι και τελείως καλά δηλαδή. Θα βγω έτσι να πω δελτίο με μια φωνή που είναι λίγο για δελτίο, λίγο για μεταμεσονύχτια εκπομπή. Θα φανεί».

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Λίγη ώρα αργότερα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού ξεκίνησε, με τη Μάρα Ζαχαρέα να βρίσκεται στο τηλεοπτικό της πόστο, παρουσιάζοντας τις ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.

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