Ο Αλέξανδρος Ρήγας σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Studio στις 3» βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου ο Αλέξανδρος Ρήγας, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ο γνωστός ηθοποιός και σεναριογράφος, κατά τη διάρκεια της συζήτησης εστίασε σε θέματα που αφορούν την επαγγελματική του ζωή, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την απώλεια.

Όπως εξήγησε, έχει συμφιλιωθεί με την ιδέα ότι η ζωή του κάθε ανθρώπου θα λήξει, ωστόσο η απώλεια είναι κάτι που τον επηρεάζει.

Πιο συγκεκριμένα, απαντώντας στο ερώτημα του Θανάση Αναγνωστόπουλου αναφορικά με το αν τον θλίβει το γεγονός ότι ορισμένοι ηθοποιοί με τους οποίους έχει συνεργαστεί έχουν φύγει από τη ζωή, ο Αλέξανδρος Ρήγας, δήλωσε: «Θλίβεσαι, στεναχωριέσαι, νιώθεις την απώλεια όταν συμβαίνει αλλά… Πλέον αρχίζω να συντονίζομαι με το θέμα ότι η ζωή έχει ημερομηνία λήξης ακόμη και αν η ημερομηνία λήξης είναι απότομη, βίαιη ή όχι με κάποιον τρόπο φυσιολογική», σημείωσε χαρακτηριστικά.

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Αλέξανδρος Ρήγας: «Πιο πολύ με επηρέαζαν οι αποτυχίες παρά οι επιτυχίες»

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Αλέξανδρος Ρήγας αναφέρθηκε στην επαγγελματική του πορεία, την καριέρα του και τον τρόπο που αντιμετωπίζει όλα αυτά τα χρόνια τις επιτυχίες και τις αποτυχίες στα πλαίσια της δουλειάς του.

Όπως περιέγραψε, περισσότερο τον επηρέαζαν οι λιγότερο επιτυχημένες δημιουργίες του, παρά εκείνες που γνώρισαν την αποδοχή του κοινού:

«Φροντίζει όταν γράφεις να συντονίζεσαι όσο μπορείς με κάθε νέα πραγματικότητα, να ακούς, να αφουγκράζεσαι… Όσο μπορείς γιατί κάποια πράγματα με τον χρόνο ‘τσιμεντώνονται’ μέσα σου… Δύσκολα συντονίζεσαι με τη νέα πραγματικότητα», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Αν την αντιληφθείς έτσι, η επιτυχία μπορεί να είναι βαρίδι… Εκ φύσεως όλα αυτά τα χρόνια πιο πολύ ακούς τις αποτυχίες… Πιο πολύ βάραιναν μέσα μου οι αποτυχίες, παρά οι επιτυχίες. Θέλω να πω χαιρόμουν, τις έβλεπα, αλλά δεν ‘καθόμουν’ πάνω σε αυτές. Πιο πολύ με επηρέαζαν οι αποτυχίες… Έχω αποτυχίες, πολλές, και θεατρικές και τηλεοπτικές… Ό,τι δεν είναι επιτυχία, είναι αποτυχία. Το ‘Αμάρτημα της μητρός’ μου πήγε μέτρια και κόπηκε βιαίως λόγω θεμάτων με την παραγωγή…. Μία διαδρομή, που είναι τόσα χρόνια, είναι νομοτελειακό ότι θα έχεις και κάποια κάμψη, κάποια στιγμή οι συνθήκες δεν θα λειτουργούν. Τη στιγμή που γίνεται και στεναχωριέσαι και φρικάρεις… Ο χρόνος που περνάει είναι αδίστακτος, ανελέητος και δεν είναι μόνο στο μυαλό, είναι στο σώμα, στον ενθουσιασμό, στη διάθεση, είναι στο γεγονός ότι πρέπει αντιληφθείς – για να μην γίνεσαι γραφικός – ότι από μία ηλικία και μετά συρρικνώνεσαι… Γιατί πολύ απλά έρχεται το νέο που θέλει να πάρει χώρο σε όλα… Οφείλεις, με όση φρίκη έχει αυτό, να σεβαστείς τον ερχομό του νέου», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Αλέξανδρος Ρήγας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm2xeoyd9szt?integrationId=40599y14juihe6ly}