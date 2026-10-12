Η Κατερίνα Διδασκάλου σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο «Πρωινό», μαζί με την κόρη της, Φλώρα. Η αναφορά στην κόντρα μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Το πρωινό» βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου η Κατερίνα Διδασκάλου, όπου μαζί με την κόρη της, Φλώρα, παραχώρησαν μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα.

Οι δύο γυναίκες κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκαν στην ζωή τους και στον τρόπο με τον οποίο η ηθοποιός «λειτούργησε» ως μητέρα παρά το γεγονός ότι η δουλειά της την κράταγε αρκετές ώρες μακριά από το σπίτι.

Η Φλώρα από την πλευρά της, μίλησε για μία μητέρα που ήταν παρούσα και τους μεγάλωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ενώ η Κατερίνα Διδασκάλου σημείωσε ότι τα παιδιά και τα εγγόνια της την έκαναν καλύτερο άνθρωπο και ηθοποιό.

«Είναι το πρώτο μου θαύμα, το πρώτο παιδί, που με μόρφωσε όταν γεννήθηκε. Σε αυτήν το οφείλω. Το ένιωσα… Ήμουν και πολύ μικρή όταν την έκανα και ένιωσα ότι πέρασα από την εφηβεία στην ωριμότητα πολύ όμορφα. Εγώ δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι χάλασε το σώμα μου…», ανέφερε αρχικά η Κατερίνα Διδασκάλου μιλώντας για την κόρη της.

Κατερίνα Διδασκάλου: Η μητρότητα, τα εγγόνια και η υποκριτική

Με αφορμή την παρουσία της κόρης της στο πλατό η Κατερίνα Διδασκάλου αναφέρθηκε στο πέρασμα του χρόνου, την ηλικία και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάστηκε η ζωή της από τα παιδιά και τα εγγόνια της, σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

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«Οι αριθμοί είναι ένα θέμα. Η ψυχή και το πώς κινείσαι στο χώρο, στο περιβάλλον είναι ένα άλλο επίσης. Τι θέλω να πω με αυτό; Φυσικά περνάει ο χρόνος και είναι πολύ σημαντικό να μεγαλώνουμε με αξιοπρέπεια, να το αντέχουμε, να τον θεωρούμε σύμμαχό μας τον χρόνο, γιατί εγώ τον θεωρώ πραγματικά σύμμαχό μου τον χρόνο. Ο χρόνος με έχει μάθει πράγματα. Τα παιδιά μου με έχουν κάνει καλύτερο άνθρωπο, καλύτερη ηθοποιό. Τα εγγόνια μου επίσης, γιατί βλέπεις καινούργιους ψυχισμούς… Το να μεγαλώνεις μαζί με τόσο φρέσκες ψυχές και να τις ακούς, να τις αφουγκράζεσαι είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι μεγάλος πλούτος. Τα παιδιά μας, άλλωστε, τα κάνουμε για δική μας επιβεβαίωση. Να το δεχτούμε αυτό επιτέλους. Εγώ το έχω εκμεταλλευτεί στο έπακρο».

Με τη σειρά της, η Φλώρα μίλησε για την Κατερίνα Διδασκάλου όπως την έζησε από το ρόλο της μητέρας: «Ήτανε, είναι μία μαμά που είχε πολύ ζήλο για αυτό που έκανε και με την μητρότητα. Δηλαδή θα μας σήκωνε το πρωί, θα μας έντυνε. Θυμάμαι το χειμώνα μας είχε ζεσταμένα τα καλσόν στο καλοριφέρ για να μην κρυώσουμε όταν βγαίναμε από το κρεβάτι… Με χυμό πορτοκάλι φρέσκο, μία μαμά πολύ ενεργή. Δεν θυμάμαι να έχω κάποια παράσταση ή συνάντηση με δασκάλα, που να μην έχει έρθει και ας δούλευε…».

Κατερίνα Διδασκάλου: «Έχω στερήσει νομίζω τα παιδιά μου πολύ από την παρουσία μου, λόγω δουλειάς»

Σε άλλο σημείο της συζήτησης η Κατερίνα Διδασκάλου παραδέχθηκε πως θεωρεί ότι έχει στερήσει την παρουσία της από τα παιδιά της λόγω των επαγγελματικών της υποχρεώσεων:

«Έχω στερήσει νομίζω τα παιδιά μου πολύ από την παρουσία μου, λόγω δουλειάς. Δούλευα. Τώρα αφού ξέρεις τα ωράριά μας, πρωί γύρισμα, μετά θέατρο. Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου αυτό κάνω σε αυτή τη ζωή. Γύρισμα, θέατρο, ταινία, τηλεόραση, πρόβες… Δεν ήθελα τα παιδιά να τα ξυπνάει μία κυρία, παρότι είχα βοήθεια στο σπίτι, όσο καλή και να είναι… Έχω λείψει πολύ από τα παιδιά μου».

Σε ό,τι αφορά την μεταξύ τους σχέση η Κατερίνα Διδασκάλου παραδέχθηκε ότι έχει ζητήσει τη συμβουλή της κόρης της, με την Φλώρα να την αντιμετωπίζει από την πλευρά ενός ειδικού life coach, που δραστηριοποιείται.

Η αναφορά της Κατερίνας Διδασκάλου στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα

Τέλος, η ηθοποιός αναφέρθηκε στην κόντρα μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι το έμαθε λίγη ΄ρα πριν μπει στο πλατό για την συνέντευξη:

«Τώρα το άκουσα σε εσένα περιμένοντας να μπω… Η μάνα μου μού είχε πει κάτι πολύ σημαντικό: ‘σου εύχομαι να έχεις μία τόσο ενδιαφέρουσα ζωή ώστε να μην ασχολείσαι ποτέ με τις ζωές των άλλων, εκτός αν είναι να βοηθήσεις’. Είναι μία τεράστια ευχή και έχει γίνει πράξη. Δεν αδιαφορώ, ξέρω πολύ καλά τι γίνεται στο Αφγανιστάν που οι γυναίκες δεν τολμούν να ξεμυτίσουν από την πόρτα τους. Αυτό με αφορά, με αφορά πολύ περισσότερο. Λυπήθηκα που το άκουσα φυσικά, εύχομαι να λυθεί με τον καλύτερο τρόπο γιατί είμαστε συνάνθρωποι, αλλά πραγματικά σου λέω σε πράγματα που δεν μπορώ να βοηθήσω δεν κάθομαι να ασχολούμαι».

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