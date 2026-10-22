Οι δηλώσεις του Σταμάτη Φασουλή.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό» παραχώρησε ο Σταμάτης Φασουλής και το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου.

Ο γνωστός καλλιτέχνης, κατά τη διάρκεια της σύντομης συζήτησης, αναφέρθηκε στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι ένα μέρος του ταλέντου του το οφείλει στην αγάπη του κόσμου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο «Just the 2 of us» και τις έντονες κριτικές που ορισμένες φορές έχουν έρθει στο επίκεντρο των συζητήσεων, με τον ίδιο να αναφέρει ότι αυτά ανήκουν στο παρελθόν.

Οι δηλώσεις του Σταμάτη Φασουλή στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό»

Μιλώντας αρχικά για τη συμμετοχή στο «Just the 2 of us», εξήγησε ότι δεν γνωρίζει αν θα συνεχίσει να βρίσκεται στην κριτική επιτροπή:

«Σπάνια βλέπω τηλεόραση. Κάνω ζάπινγκ λίγο, δεν μπορώ να δω πολύ. Δεν έχω ιδέα αν θα είμαι στο ‘Just the 2 of us’… Αγαπάω πάρα πολύ τον Νίκο Κοκλώνη. Τον αγαπάω πάρα πολύ! Σαν φίλο μου τον βλέπω και μ’ αρέσει πάρα πολύ και περνάω και καλά με τον Νίκο παρουσιαστή».

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Και συνέχισε μιλώντας για τις κριτικές και του καβγάδες που μπορεί να είχαν δημιουργηθεί στο παρελθόν, όταν ο ίδιος βρισκόταν στην κριτική επιτροπή: «ούτε με αφορά. Ούτε τα θυμάμαι. Είναι πράγματα που έχουν περάσει. Έχω άλλα πράγματα. Όπως όλους τους ανθρώπους, με επηρεάζει (σ.σ η κακή κριτική). Τι είμαι; Γαϊδούρι είμαι να μην με επηρεάζει; Βεβαίως με επηρεάζει. Όπως και η καλή κριτική με κάνει να πετάω…. Στο Just είχε πάει και για οικονομικούς λόγους».

Τέλος, αναφέρθηκε στην αγάπη που λαμβάνει από τον κόσμο, τονίζοντας ωστόσο, ότι δεν θα ήθελε να φύγει από τη ζωή «πάνω στη σκηνή»:

«Η αγάπη του κόσμου μου δίνει μεγάλο κουράγιο και μου δίνει και ταλέντο. Ό,τι μου λείπει σε ταλέντο, μου το δίνει ο κόσμος. Νιώθω δικαιωμένος για την αγάπη του κόσμου».

«Την τελευταία μου πνοή λέω να την αφήσω στη Ριτσώνα, όχι πάνω στη σκηνή», κατέληξε ο Σταμάτης Φασουλής.

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